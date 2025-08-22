Krejčíková či servisman Opelka. Šest hráčů, kteří na US Open budou postrachem favoritů
Barbora Krejčíková
Krejčíková letošní sezonu kvůli zranění zad začala až v druhé polovině května a moc zápasů zatím neodehrála. Její forma však s přibývajícími zápasy jde nahoru. Na přípravné tisícovce v Cincinnati zvládla tři třísetové duely, ve kterých vyřadila Američanky Alycii Parksovou a Ivu Jovicovou a hráčku TOP 20 Elinu Svitolinovou. Následně jí však došly síly proti Jasmine Paoliniové.
České tenistce se na grandslamech občas zadaří i bez kvalitní přípravy. Důkazem toho jsou její oba grandslamové triumfy. Loni před Wimbledonem měla na trávě bilanci 2:2 a následně v All England Clubu kralovala. Před vítězstvím na French Open v roce 2021 sice vyhrála slabě obsazený turnaj ve Štrasburku, na přípravných tisícovkách v Madridu a Římě však slavila jedinou výhru.
Naopak její soupeřka Victoria Mboková bude pod obrovským tlakem. V New Yorku odehraje první zápas od senzačního triumfu na domácí půdě v Montrealu a hned při svém debutu je mezi nasazenými.
Taylor Townsendová
Townsendová má s areálem ve Flushing Meadows bohaté zkušenosti a miluje hrát před domácím publikem, přesto se jí zde v minulosti nijak výrazně nedařilo. To by však letos mohla změnit. V prvním kole má sice výše postavenou Antonii Ružičovou, ta však není v extra dobré formě.
Pokud duel s Chorvatkou zvládne, utká se v dalším zápase pravděpodobně s Jelenou Ostapenkovou, která se trápí od dubnového triumfu ve Stuttgartu. Ve třetím kole by mohlo dojít na zajímavé utkání s ruskou kometou Mirrou Andrejevovou, která předchozí podnik v Cincinnati vynechala a na US Open nikdy nedošla dál než do druhého kola.
Emma Raducanuová
Raducanuová se jen těsně nevešla mezi nasazené tenistky a určitě bude jednou z nejsledovanějších tváří turnaje. Překvapivá šampionka z roku 2021 hraje letos na amerických betonech velmi dobře. Ve Washingtonu vyřadila Martu Kosťukovou, Naomi Ósakaovou a Mariu Sakkariovou a na tisícovce v Ohiu svedla více než tříhodinovou bitvu se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou.
Britka by ve druhém kole mohla narazit na Veroniku Kuděrmetovovou, která v Cincinnati došla nečekaně až do semifinále, a fanoušci by si určitě přáli, aby došlo i na šlágr s Jelenou Rybakinovou.
Raducanuová však od svého triumfu před čtyřmi lety nevyhrála v New Yorku ani jeden zápas. Při obhajobě titulu i loni skončila hned v prvním kole a v roce 2023 turnaj vynechala.
Reilly Opelka
Opelka je se svým dělovým a přesným servisem hrozbou pro každého hráče a na rychlých površích to platí dvojnásob. Jak je americký dlouhán nebezpečný letos poznali už i dva bývalí vítězové US Open a někdejší světovou sedmnáctku čeká hned na úvod další z nich.
Američan si letos v Brisbane připsal životní výhru, když z kurtu vystřílel Novaka Djokoviče a o pět měsíců později na trávě v Hertogenboschi vyřadil Daniila Medveděva. Ve Flushing Meadows začne proti jednomu z největších favoritů Carlosu Alcarazovi, který před pár dny ovládl podnik v Cincinnati. Do karet Opelkovi však hraje Španělův loňský krach, kdy nestačil na obrovského outsidera Botice Van De Zandschulpa.
Giovanni Mpetshi Perricard
Mpetshi Perricard je další servisman, který bude velkým problémem pro jednoho z předních nasazených. Francouz sice nezažívá zrovna povedenou sezonu, aktuálně však na generálce ve Winston-Salemu hraje jeden z nejlepších letošních turnajů a pouze dvě výhry ho dělí od toho, aby na US Open přijel povzbuzený triumfem.
V prvním kole vyzve turnajovou desítku Lorenza Musettiho, pro kterého betony nejsou oblíbeným povrchem. Na třech přípravných turnajích vyhrál Ital jediný zápas. Francouz navíc favoritovi bude chtít vrátit dvě předchozí porážky z minulého roku.
Sebastian Korda
Korda od French Open nehrál kvůli zranění holeně a do akce naskočil až tento týden ve Winston-Salemu, kde zatím předvádí velmi dobré výkony a zahraje si o finále. Na US Open byl nejdál ve druhém kole, na tvrdých površích v Americe však hrát umí. Letos si zahrál čtvrtfinále tisícovky v Miami a loni ve Washingtonu slavil svůj největší titul.
A jelikož se vrací po zranění, určitě bude hrát pod menším tlakem. V prvním kole vyzve Brita Camerona Norrieho a v dalším zápase by mohlo dojít na domácí derby s Alexem Michelsenem. Ve třetím kole by mohl vyzvat Djokoviče, s kterým předloni v Adelaide odehrál velmi napínavou bitvu a nestačil na něj také letos na Floridě.
Srb však nejdříve musí zvládnout těžký test v podobě domácího Learnera Tiena, který proti hráčům TOP 10 umí hrát svůj nejlepší tenis. Mezi další nenasazené hráče, kteří by si mohli vyšlápnout na favority bychom mohli zařadit ještě loňského přemožitele Djokoviče Alexeie Popyrina, talentovaného Brazilce Joaa Fonsecu či Van De Zandschulpa.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
