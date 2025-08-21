Kritika nového formátu a triumf pro všechny deblisty. Italové poslali US Open jasný vzkaz
Mnozí vám řeknou, že pokud by se elitní singlisté více věnovali deblovým soutěžím, tak budou ty největší turnaje vyhrávat. Rozhodně se ale nejedná o žádné pravidlo a právě Erraniová s Vavassorim úspěšnou obhajobou triumfu v mixu na US Open poslali jasný vzkaz nejen pořadatelům. Italským tenistům dokonce nezabránila v dalším prvenství ani změna formátu.
"Tyhle dva dny budou pro čtyřhru v budoucnosti opravdu důležité," řekl Vavassori. "Ukázali jsme, že deblisté jsou skvělí hráči a tento produkt se může dál rozvíjet," uvedl rodák z Turína, který spolu s parťačkou Erraniovou nejednou nový formát a pořadatele US Open kritizoval.
Vavassori s Erraniovou startovali v novém formátu soutěže jako jediný ryze deblový pár. Do turnaje dostali divokou kartu. Kvůli novým pravidlům nedostala možnost hrát například 11násobná grandslamová vítězka ze čtyřher Kateřina Siniaková. Ta měla nastoupit se singlovou světovou jedničkou Jannikem Sinnerem, po odhlášení italského tenisty ale dvojici na poslední chvíli nahradil americký pár Christian Harrison, Danielle Collinsová.
Italové Vavassori s Erranivou nejprve porazili na turnaji elitní singlisty Taylora Fritze a Jelenu Rybakinovou, poté zdolali Andreje Rubljova a Karolínu Muchovou a po semifinálovém triumfu nad Harrisonem a Collinsovou uspěli i ve finále proti Casperovi Ruudovi a Ize Šwiatekové. Norsko-polskou dvojici porazili 6:3, 5:7, 10:6, za celkové vítězství obdrželi prémii milion dolarů.
"Byli jsme týmem, který mohl vše prohrát. Kdybychom prohráli (s Fritzem a Rybakinou v prvním kole), nebylo by to pro debly dobré. Myslím, že si všichni mysleli, že s nimi prohrajeme. Bylo pro nás důležité dokázat jim, že se zmýlili," podotkl Vavassori.
Spokojená byla také Erraniová, která získala devátý grandslamový titul a třetí z mixu. "Myslím, že tohle je také pro všechny deblové hráče, kteří nemohli tenhle turnaj hrát. Je to také pro ně," uvedla italská veteránka.
Italskou dvojici, která získala společně třetí grandslamový titul, chválila také Šwiateková. "Gratuluji jim, naprosto si to zasloužili. Dokázali jste, že deblisté jsou na tom takticky lépe než singlisté. Bojovali jsme ale až do konce," doplnila šestinásobná grandslamová šampionka ve dvouhře.
