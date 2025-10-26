Liová přerušila nepříjemnou sérii a přeskočí dvě Češky. V Číně kralovala bez ztráty setu
Sunová – Liová 6:7, 2:6
Liová v závěru sezony 2021 vylétla i díky triumfu na Tenerife do nejlepší padesátky pořadí. O rok později však začala žebříčkem klesat a i vinou zdravotních problémů se propadla až do třetí stovky. Letos však zahájila vzestup ze 167. pozice a v pondělí bude na novém maximu.
Američanka čínského původu v Guangzhou neztratila za celý turnaj ani jeden set a v závěrečném kole přehrála rozjetou kvalifikantku Sunovou, která hrála své druhé finále na okruhu WTA a loni v Monterrey nestačila na Lindu Noskovou.
V úvodním dějství potřebovala Liová celkem šest setbolů a urvala ho až po hodině a šesti minutách poměrem 8:6 v tie-breaku. Druhá sada pro ni byla podstatně snadnější.
V čínském městě se jí podařilo přerušit nepříjemnou sérii tří finálových porážek na hlavní tour. Po zmíněném triumfu na Tenerife v roce 2021 jasně prohrála se Zeynep Sönmezovou loni v Méridě i letos s Elise Mertensovou v Singapuru a Soranou Cirsteaovou v Clevelandu.
Po zisku druhé trofeje bude debutovat v TOP 40 světového hodnocení. Díky zvládnutému finále přeskočí hned dvě české tenistky, konkrétně Markétu Vondroušovou a Barboru Krejčíkovou. V pondělí bude figurovat na 33. pozici. Sunová si svou druhou finálovou účastí zajistila návrat do elitní stovky.
