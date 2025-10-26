Liová přerušila nepříjemnou sérii a přeskočí dvě Češky. V Číně kralovala bez ztráty setu

DNES, 10:58
Aktuality 10
WTA GUANGZHOU - Ann Liová (25) přerušila sérii tří jednoznačných porážek ve finále turnajů WTA a dočkala se svého druhého kariérního triumfu. Američanka ve finále v Guangzhou přehrála 7:6, 6:2 rozjetou kvalifikantku Lulu Sunovou (24) a čínský podnik ovládla bez ztráty setu. V žebříčku bude debutovat v TOP 40, a dokonce přeskočí Barboru Krejčíkovou a Markétu Vondroušovou.
Profily hráčů
Sun Lulu
Li Ann
Ann Liová získala svůj druhý kariérní titul (© WANG HE / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

Sunová – Liová 6:7, 2:6

Liová v závěru sezony 2021 vylétla i díky triumfu na Tenerife do nejlepší padesátky pořadí. O rok později však začala žebříčkem klesat a i vinou zdravotních problémů se propadla až do třetí stovky. Letos však zahájila vzestup ze 167. pozice a v pondělí bude na novém maximu.

Američanka čínského původu v Guangzhou neztratila za celý turnaj ani jeden set a v závěrečném kole přehrála rozjetou kvalifikantku Sunovou, která hrála své druhé finále na okruhu WTA a loni v Monterrey nestačila na Lindu Noskovou.

V úvodním dějství potřebovala Liová celkem šest setbolů a urvala ho až po hodině a šesti minutách poměrem 8:6 v tie-breaku. Druhá sada pro ni byla podstatně snadnější.

V čínském městě se jí podařilo přerušit nepříjemnou sérii tří finálových porážek na hlavní tour. Po zmíněném triumfu na Tenerife v roce 2021 jasně prohrála se Zeynep Sönmezovou loni v Méridě i letos s Elise Mertensovou v Singapuru a Soranou Cirsteaovou v Clevelandu.

Po zisku druhé trofeje bude debutovat v TOP 40 světového hodnocení. Díky zvládnutému finále přeskočí hned dvě české tenistky, konkrétně Markétu Vondroušovou a Barboru Krejčíkovou. V pondělí bude figurovat na 33. pozici. Sunová si svou druhou finálovou účastí zajistila návrat do elitní stovky.

Výsledky turnaje WTA 250 v Guangzhou

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

10
aligo
26.10.2025 11:45
Škoda že naše holky zase žádná nikde nehraje.... Tři dvěstěpadesátky s body skoro zadarmo a naše hračky nic... taková ta klasika, jdy se naše holky hrnou jen na kvalitně obsažené turnaje, kde povětšinou skončí v prvních kolech Škoda nevyužité šance
Reagovat
The_Punisher
26.10.2025 11:43
Gratulace Ann. Sympatická dívčina a hraje fakt pěkný tenis. Zasloužený titul
Reagovat
com
26.10.2025 11:07
Chudák Lulín, nějak mu to posledni dobou nejde
Reagovat
Trojchyba_Mat
26.10.2025 11:09
Nezačal jsi jí fandit?
Reagovat
com
26.10.2025 11:12
ja ji fandim od doby, kdy ve Wimbledonu dosla z kvaldy az do CF smile
Reagovat
Trojchyba_Mat
26.10.2025 11:21
Tak to bude asi tím...
Reagovat
com
26.10.2025 11:23
jo tak si to myslel
Reagovat
Trojchyba_Mat
26.10.2025 11:25
No... A stejný to bude s "Valentinkem"
Reagovat
com
26.10.2025 11:27
takze ani Joao nevyhraje dneska titul
Reagovat
Trojchyba_Mat
26.10.2025 11:31
Uvidíme... Nemůže Fokina prohrávat finále donekonečna
Reagovat

