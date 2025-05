Menšík nepříjemně šokoval hned dvakrát. Luxusní náskok na grandslamu nezahodil poprvé

Pro celý tenisový svět to bylo obrovské překvapení. Jakub Menšík (19) byl ve druhém kole jednoznačným favoritem a vedl o dva sety a brejk. Přesto s kvalifikantem Henriquem Rochou (21) figurujícím až na 200. místě žebříčku prohrál. A dalším nepříjemným šokem pro mnohé české příznivce bylo vyjádření talentovaného teenagera na tiskové konferenci po vyřazení z letošního ročníku French Open.

Šok číslo jedna

Vypadalo to na jasnou záležitost. Menšík nastupoval jako obrovský favorit a vypracoval si po skvělém výkonu luxusní náskok 6:2, 6:1, 3:2. V tu chvíli vedl o dva sety a brejk a čeští fanoušci si asi mnuli ruce a počítali s postupem. Možná třeba začali sledovat jiný zápas s českou účastí. Ve stejném okamžiku o postup bojovali také Markéta Vondroušová či Jiří Lehečka.

Menšík však brejk nepotvrdil a ve zbytku zápasu nedokázal Rochovi vůbec vzdorovat. Dokonce si nevypracoval ani jeden brejkbol. A to na pomalé antuce, na které není servis takovou zbraní jako na trávě či betonu.

Tady není o čem diskutovat. Porážka 6:2, 6:1, 4:6, 3:6, 3:6 způsobila šok nejen v českém, ale i celém tenisovém světě. A bohužel to není poprvé, co Menšík prohrál takto dobře rozehraný zápas na grandslamovém turnaji...

Nebezpečný vzorec na grandslamech?

Vlastně bychom našli vzorec. Za sebou má šest porážek na grandslamových turnajích. Zatímco na US Open, kde v hlavních soutěžích majorů debutoval, dostal ve třetím kole pořádnou lekci od Taylora Fritze, všechny další nezdary utrpěl v pěti setech. A ano, vždy vedl. A ještě jedno ano, tenhle vzorec má totiž celkem nepříjemnou tendenci se zhoršovat.

O loňském Australian Open se bavit nemusíme. Menšík měl za sebou kvalifikaci a došel až do druhého kola, v němž padl s Hubertem Hurkaczem. Proti polské hvězdě dvakrát vedl o set a byla to nakonec parádní bitva, za kterou byl český teenager naopak pochválen. Bude to cenná zkušenost, říkalo se.

Jenže moc ji nevyužil. O pár měsíců později ve Wimbledonu prohrál z vedení 2:0 na sety proti Alexanderovi Bublikovi, pak na US Open neproměnil proti Nunovi Borgesovi tři mečboly v řadě ve čtvrté sadě a v té závěrečné schytal kanára. Na letošním Australian Open se mu v souboji s Alejandrem Davidovichem stalo něco podobného. Náskok dvou setů, dva mečboly v tie-breaku třetího dějství a nakonec porážka v pětisetové bitvě. A příběh z letošního French Open také známe.

Menšík je chválen za silnou psychickou odolnost, která se u takto mladých hráčů jen tak nevidí. Potvrzením je nedávné finále v Miami, kde ustál oba tie-breaky proti svému legendárnímu idolu Novakovi Djokovičovi. To rozhodně vyžaduje pevné nervy. Navíc to bylo Menšíkovo první velké finále a v sázce byl zápis do české tenisové historie. Na Floridě se stal prvním českým šampionem na úrovni Masters po 20 letech.

Grandslamy jsou ale v tomto ohledu asi zakleté, nebo jak to nazvat. Celkově má Menšík v pětisetových bitvách bilanci 1:7, pokud počítáme i porážky s Joaem Fonsecou a Learnerem Tienem na prosincovém Turnaji mistrů do 20 let. Vyhrát takový zápas dokázal pouze na loňském US Open proti outsiderovi Tristanovi Schoolkateovi, dokonce z manka dvou setů.

Mnohé svým vyjádřením zaskočil

A dalším šokem pro mnohé bylo vyjádření Menšíka po vyřazení z letošního French Open. "Musím říct, že celkově bych zpětně neudělal nic jinak. Podal jsem jeden z mých nejlepších výkonů, co jsem za poslední dobu na antuce předvedl. Hrál jsem fakt fantasticky, v prvních dvou setech se to odrazilo i do výsledku. Ale pak se projevilo to, proti komu jsem hrál a jaké jsou letos na Roland Garros podmínky," uvedl Menšík po porážce s kvalifikantem figurujícím na 200. místě žebříčku.

V úvodním kole narazil na domácího Alexandreho Müllera a musel se mimo jiné vypořádat se soupeřem v životní formě a nepřátelským publikem. Souboj s Rochou měl být naopak formalitou. Portugalec měl za sebou mizernou přípravu, sotva prošel kvalifikací a na úvod hlavní soutěže bojoval pět setů v duelu kvalifikantů s Nikolozem Basilašvilim.

"V prvním kole jsem měl skvělého antukáře, se kterým jsem si dokázal poradit. Dnešní soupeř byl ještě o dost větší oříšek a musím před ním akorát smeknout, protože od třetího setu byl neskutečný. Jak říkám, neudělal bych nic jinak. Co předvedl za tenis, co mu popadalo do kurtu a jak to skvěle sehrál, za to klobouk dolů," vysekl Menšík soupeři poklonu.

Sometimes you win, sometimes you learn.



Happy and confident with my level and results as I wrap up this amazing clay swing.



Thank you, Paris! Thank you, #RolandGarros! pic.twitter.com/PHMhCVyXDn — Jakub Mensik (@mensik_jakub_) May 29, 2025

Asi většina českých příznivců při čtení takových slov nechápala. Já musím přiznat, že mě samotného takové vyjádření překvapilo. Názor ke všemu výše zmíněnému si ale určitě udělá každý z nás sám.

Možná tu máme nebezpečný vzorec, který si Menšík zatím neuvědomuje. Ano, je mu teprve 19 let, ale psychika je v tenise velmi důležitá. Nejeden expert vám řekne, že tenis je hlavně o hlavě. A pokud tu nějaký problém na grandslamech existuje, měl by se řešit už teď. A třeba už i řeší?