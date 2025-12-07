Největší komety sezony 2025: Valentová, kanadská hvězdička či nenápadná Indonésanka
Jednou z nejvýraznějších teenagerek letošní sezony byla bezpochyby Mboková. Mladá Kanaďanka zazářila především na domácí tisícovce v Montrealu, kde si po skalpech Coco Gauffové, Jeleny Rybakinové či Naomi Ósakaové došla pro premiérový triumf na okruhu WTA.
Sezona začala jako 333. hráčka světa a nedá se říct, že by jí k cestě mezi elitu stačil pouze jediný povedený turnaj. Na začátku roku neměla konkurenci na menších podnicích ITF, přes kvalifikaci se probojovala do druhého kola Wimbledonu a na French Open došla ještě o krok dál.
Dosud nejúspěšnější rok kariéry zakončila svým druhým titulem na nejvyšším okruhu, když ovládla dvěstěpadesátku v Hongkongu. Dohromady napříč všemi kategoriemi si připsala 62 vítězství a pouhých 14 porážek, což ji vyneslo na konečné 18. místo žebříčku.
Mezi kometami letošního roku najdeme i českou stopu. Tou je teprve stále osmnáctiletá Valentová, která má za sebou výjimečnou sezonu. Loni touto dobou byla až 245. hráčkou světa a dokázala se dostat nejvýše na 55. místo, sezonu ukončila v TOP 60.
I ona začínala sezonu především na podnicích ITF, které postupně začaly nahrazovat ty největší světové akce. Po triumfech na podnicích WTA 125 v Gradu a Portu zazářila i postupem do semifinále na domácí dvěstěpadesátce v Praze a zahrála si i druhá kola na grandslamech v Paříži a New Yorku.
Největší úspěch však přišel v závěru sezony, kdy se v Ósace až z kvalifikace probojovala do svého premiérového finále na hlavním okruhu. Cestou vyřídila i velmi zkušené hráčky jako Elise Mertensovou či Olgu Danilovičovou a padla až v boji o titul, kdy podlehla ve třech setech Leylah Fernandezové.
Velkým překvapením na začátku sezony byla dosud neznámá Filipínka Ealaová, která na sebe upozornila především skvělým tažením na tisícovce v Miami. Na cestě do svého životního semifinále vyřadila i jednu z nejlepších tenistek současnosti Igu Šwiatekovou.
Mezi její největší úspěchy patřilo také finále v Eastbourne a triumf na akci WTA 125 v Guadalajaře. Během sezony, kterou začínala na 147. pozici se dostala až do TOP 50.
Jednou z nejtalentovanějších teenagerek je aktuálně i 32. tenistka žebříčku Jointová. Australanka začínala rok na 116. pozici a hned v lednu si na domácí půdě v Hobartu zahrála semifinále na dvěstěpadesátce. V květnu na stejně velkém turnaji v Rabatu získal svůj premiérový titul na okruhu WTA a po měsíci ovládla i travnatý turnaj v Eastbourne.
Hráčkou s největším zlepšením na žebříčku se v letošním roce stala Tjenová, která byla loni na začátku prosince až 574. hráčkou světa. Během pouhého roku však vystřelila o neuvěřitelných 521 příček a jen těsně se nevešla do TOP 50.
Naprosto nenápadná Indonésanka letos posbírala 77 výher a pouhých 15 porážek. Sezonu zakončila svým premiérovým titulem na nejvyšším okruhu, když kralovala v Čennaí. Na US Open hravě prošla kvalifikací a připsala si své premiérové grandslamové vítezství.
Tjenové je sice už třiadvacet let, za sebou má však teprve druhý celý rok na profesionálním okruhu. V přechozích letech odehrála jen velmi málo duelů. Její úspěch je velmi vydřený, hrála téměř každý týden a mnohdy vedle dvouhry soutěžila i ve čtyřhře.
Na French Open svět šokovala domácí Boissonová, která divoké karty využila, jak jen nejépe mohla. Francouzka se postarala o parádní jízdu a cestou do semifinále porazila třeba členky TOP 10 Jessicu Pegulaovou či Mirru Andrejevovou. Především tento úspěch ji pomohl v obrovském žebříčkovém skoku. Sezonu začínala na 203. místě a ukončila ji na svém žebříčkovém maximu 36. příčce.
