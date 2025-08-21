Nosková formu nenašla ani v oblíbeném Monterrey. Obhájkyně titulu končí už ve čtvrtfinále
Alexandrovová – Nosková 7:6, 4:6, 6:2
Nosková hned v prvním gamu zápasu ztratila podání, manko se jí však rychle podařilo dotáhnout a srovnala na 2:2. Po zbytek setu už si obě hráčky držely svá podání a došlo na tie-break. V něm byla od začátku lepší Alexandrovová a po využití druhého setbolu získala úvodní dějství.
Ve druhém setu začala dominovat obhájkyně titulu a rychle se dostala do vedení 5:1. Napoprvé však set dopodávat nedokázala, ztratila podání čistou hrou a ani v následující hře nedokázala využít dva setboly na příjmu. Dějství tak zakončila až v desáté hře a vynutila si rozhodující sadu.
V té Nosková od začátku tahala za kratší konec. Po ztrátě podání se jí sice povedlo srovnat na 2:2, další čtyři hry však patřily žebříčkové favoritce, která po dvou hodinách a dvaceti minutách mohla slavit postup.
Vítězná série české hráčky v Monterrey se tak zastavila na čísle sedm a jediný kariérní titul neobhájí. V žebříčku ji tak čeká pád z 23. příčky, která je jejím kariérním maximem, až mimo TOP 30. Nosková nastoupí po boku Slovenky Rebecci Šramkové ještě do čtyřhry, kde vyzvou nasazeno jedničky Gabrielu Dabrowskou a Erin Routliffeovou.
Českou naději poté čeká přesun do New Yorku na poslední grandslam roku. Na US Open se jí nikdy moc nedařilo, pouze předloni dokázala zvládnout úvodní duel. Letos jí čeká hráčka z kvalifikace nebo šťastná poražená.
Ve hře je v Mexiku ještě Marie Bouzková, která v případě výhry nad Antonií Ružičovou vyzve v semifinále právě přemožitelku Noskové.
Výsledky turnaje WTA 500 v Monterrey
