Nosková s McNallyovou předvedly neuvěřitelný obrat. V Cincinnati zlikvidovaly šest mečbolů
Nosková/McNallyová – Aojamaová/ Bucsaová 7:6, 3:6, 13:11
Linda Nosková po boku Američanky Caty McNallyové vstoupila v Cincinnati vítězně alespoň do čtyřhry a na kurtu se jim společně daří. Zázračně zvládly druhý společný zápas, když proti japonsko-španělské dvojici Šuko Aojamaové a Cristině Bucsaové předvedly neskutečný obrat v závěrečném super tie-breaku.
První sada nabídla celkem deset ztracených servisů a dospěla do zkrácené hry. V ní získala česko-americká dvojice od stavu 1:1 pět míčků v řadě a druhý setbol proměnila. Vyhraný set jim pomohl v úvodu druhého dějství, ve kterém vedly po potvrzení brejku už 3:1.
V tu chvíli se jim však přestalo dařit, prohrály pět her v řadě a musel rozhodnout závěrečný super tie-break. V něm Nosková s McNallyovou ztrácely už 5:9, dokázaly však odvrátit celkem šest mečbolů, sami proměnily hned svůj první, třetí set vyhrály poměrem 13:11 a postoupily do čtvrtfinále.
O postup mezi čtyři nejlepší dvojice si zahrají se zkušeným deblovým párem Gabriela Dabrowská a Erin Routliffeová. Nosková si tak spravila chuť alespoň v deblu. Ve dvouhře ji turnaj vůbec nevyšel, když hned v úvodním zápase utrpěla debakl 3:6, 0:6 s domácí teenagerkou Ivou Jovicovou.
