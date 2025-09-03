Poslední naděje Muchová vyzve Ósakaovou. Stav Češky budí obavy, forma Japonky respekt
Přehled toho nejzajímavějšího, středa 3. 9.
Češi v akci
Muchová (11-ČR) - Ósakaová (23-Jap.) | Arthur Ashe Stadium (čtvrtek 01:00 SELČ)
Další čtvrtfinále žen
Šwiateková (2-Pol.) - Anisimovová (8-USA) | Arthur Ashe Stadium (19:30 SELČ)
Čtvrtfinále mužů
De Minaur (8-Austr.) - Auger-Aliassime (25-Kan.) | Arthur Ashe Stadium (17:30 SELČ)
Sinner (1-It.) - Musetti (10-It.) | Arthur Ashe Stadium (čtvrtek 02:30 SELČ)
Muchová – Ósakaová | čtvrtek 01:00 SELČ
Karolína Muchová se na postup do čtvrtfinále letošního US Open pořádně nadřela, dokonce ve všech čtyřech zápasech potřebovala všechny tři sety. Logicky tak není jasné, kolik sil jí ještě zbývá, obzvláště vzhledem k její zdravotní historii. Navíc v posledním zápase bojovala nejen se soupeřkou, ale také s problémem se zády.
Přesto je třetím rokem po sobě ve čtvrtfinále US Open. Rozhodující set hrála proti domácí legendě Venus Williamsové, osm zápasů neporažené Soraně Cirsteaové, nasazené krajance Lindě Noskové i v osmifinále s Martou Kosťukovou. Na kurtech strávila už přes deset hodin a mohla by znovu bojovat s neideální fyzickou kondicí.
Devětadvacetiletá Češka evidentně není fyzicky stoprocentní, ale doufá, že bude na další zápas připravená. "Teď bude hlavně důležité dostat se do fyzické pohody a dobře zregenerovat. Budu se snažit mít na zápas proti ní (Ósakaové) co nejvíc sil," uvedla Muchová. Proti Ósakaové zkusí vylepšit svou bilanci 4:2 ve čtvrtfinále grandslamů (2:0 na US Open).
Bývalá světová osmička, momentálně 13. žena pořadí a česká jednička se umí na těch největších turnajích vybičovat k nejlepším výkonům. Od začátku sezony 2023 zapsala šest semifinálových účastí na úrovni WTA 1000 či vyšší. Do toho spadají i výsledky na US Open, kde hrála v posledních dvou ročnících semifinále, ale do finále ani jednou neprošla.
Muchová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Dubaj, Linec (semifinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (semifinále)
Bilance: 20:12
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na venkovních betonech: 17:8
Bilance proti hráčkám TOP 30: 3:6 (kariérní 39:40)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 4:2)
Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (1. kolo)
Muchová – US Open
Kariérní bilance: 21:7
Nejlepší výsledek: semifinále (2023-24)
Loňský výsledek: semifinále
Bilance ve čtvrtfinále: 2:0
Generálka: Montreal (osmifinále), Cincinnati (3. kolo)
Cesta turnajem: V. Williamsová (6:3, 2:6, 6:1), Cirsteaová (7:6, 6:7, 6:4), (21) Nosková (6:7, 6:4, 6:2), (27) Kosťuková (6:3, 6:7, 6:3)
Naomi Ósakaová zaregistrovala na probíhajícím US Open své první grandslamové osmifinále a zároveň čtvrtfinále od triumfu na Australian Open 2021. Bývalá světová jednička nepřipustila v osmifinálovém šlágru žádné drama, využila trápení Coco Gauffové na servisu a předloňskou šampionku na centrálním dvorci smetla 6:3, 6:2.
Šampionka US Open z let 2018 a 2020 naopak postoupila do čtvrtfinále se ztrátou jen jednoho setu, který prohrála ve třetím kole s nasazenou patnáctkou Darjou Kasatkinovou. Sedmadvacetiletá Japonka ovšem po většinu tohoto utkání dominovala a ruské rodačce reprezentující Austrálii uštědřila v úvodním dějství potupného kanára.
Na grandslamech si zahraje čtvrtfinálový duel teprve popáté v kariéře. Každý z předchozích čtyř postupů do této fáze ovšem dovedla až k triumfu. Majitelka čtyř grandslamových trofejí, která se na začátku loňského roku vrátila po mateřské pauze, prožívá letos mnohem povedenější období než loni a hlavně v posledních týdnech exceluje a její forma budí respekt.
V předchozím průběhu této sezony se podívala do čtvrtfinále napříč všemi úrovněmi třikrát a vždy postoupila až do finále. Zatímco v Aucklandu ani na velké generálce v Montrealu trofej pro šampionku nezískala, v květnu na menším podniku WTA 125 v Saint-Malo se radovala ze svého jediného profesionálního triumfu na antuce.
Ósakaová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Montreal, Auckland (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Montreal, Auckland (finále)
Bilance: 31:12
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 20:6
Bilance proti hráčkám TOP 20: 6:4 (kariérní 45:47)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 4:0)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (3. kolo)
Ósakaová – US Open
Kariérní bilance: 27:6
Nejlepší výsledek: triumf (2018, 2020)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 2:0
Generálka: Washington (osmifinále), Montreal (finále)
Cesta turnajem: Minnenová (6:3, 6:4), Baptisteová (6:3, 6:1), (15) Kasatkinová (6:0, 4:6, 6:3), (3) Gauffová (6:3, 6:2)
Vzájemná bilance: 2:2. Poslední dva souboje se uskutečnily na grandslamové úrovni. Muchová měla navrch 6:3, 7:6 loni ve druhém kole tady na US Open, jednalo se o jejich první střetnutí od roku 2021. Ve stejné fázi letos v lednu na Australian Open ovšem zvítězila z manka setu Ósakaová. Poprvé se potkávají dál než ve druhém kole.
Ósakaová je zaslouženě kurzovou favoritkou. Japonka hraje v posledních týdnech ve výborné formě a hlavně není zdravotně nijak limitována, kdežto Muchová má za sebou vyčerpávající cestu do čtvrtfinále a nad jejím zdravotním stavem visí otazník, přestože by se nemuselo jednat o žádné vážnější zranění. Česká tenistka musí najít potřebnou sílu, pokud chce třetím rokem po sobě projít do semifinále US Open.
Šwiateková – Anisimovová | 19:00 SELČ
Iga Šwiateková má v tuto chvíli na kontě už devět vítězství v řadě na americké půdě a potřetí v kariéře si zahraje čtvrtfinále na US Open. Světová dvojka musela přežít po cestě mezi nejlepší osmičku několik komplikací, včetně prohraného setu se Suzan Lamensovou a hrozivého manka 1:5 proti Anně Kalinské.
Čtyřiadvacetiletá polská hvězda byla ještě před pár měsíci v krizi, jelikož více než rok nepostoupila do žádného finále. Vše se ale změnilo v závěru travnaté části sezony, když bojovala o titul v Bad Homburgu a pak triumfovala ve Wimbledonu (šestý grandslamový titul v kariéře). Následně kralovala ještě na velké generálce v Cincinnati.
Nyní má kompletní sbírku, protože na grandslamové úrovni slavila triumf minimálně jednou na každém ze tří povrchů. Konkrétně na betonech se jí to povedlo před třemi lety na US Open. Tehdy tady porazila tři zástupkyně TOP 10 hodnocení. Čtvrtfinále ve Flushing Meadows absolvovala už jen loni a jasně prohrála s domácí Jessicou Pegulaovou.
Ve čtvrtfinálových duelech na grandslamových podnicích má skvělou úspěšnost 9:3 a může ji po suverénním vítězství 6:3, 6:1 nad Jekatěrinou Alexandrovovou v předchozím kole vylepšit. V aktuálním roce byla na všech třech grandslamech minimálně v semifinále a ještě nikdy se jí to v rámci jedné sezony nepovedlo na všech čtyřech majorech.
Šwiateková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Cincinnati, Wimbledon (triumf); Bad Homburg (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (triumf)
Bilance: 53:12
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 32:7
Bilance proti hráčkám TOP 10: 8:4 (kariérní 52:23)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 3:0 (kariérní 9:3)
Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (semifinále), Wimbledon (triumf)
Šwiateková – US Open
Kariérní bilance: 24:5
Nejlepší výsledek: triumf (2022)
Loňský výsledek: čtvrtfinále
Bilance ve čtvrtfinále: 1:1
Generálka: Cincinnati (triumf)
Cesta turnajem: Arangová (6:1, 6:2), Lamensová (6:1, 4:6, 6:4), (29) Kalinská (7:6, 6:4), (13) Alexandrovová (6:3, 6:1)
Amandě Anisimovové se na US Open v minulosti nikdy nedařilo, přestože se jedná o její domácí grandslam a na severoamerických betonech byla vždy hrozbou. Před startem letošního ročníku bylo jejím maximem pouze třetí kolo z roku 2020, ačkoli tady hrála v minulosti pětkrát hlavní soutěž a startovala celkem sedmkrát.
Tentokrát ovšem do New Yorku dorazila coby relativně nová členka elitní desítky světového pořadí, která prožívá životní sezonu a posunula v letošním roce svou kariéru na další úroveň. Není tak překvapením, že i s pomocí velmi příznivého losu postoupila až do čtvrtfinále letošní edice US Open.
Na svou první nasazenou soupeřku narazila až v osmifinále a paradoxně měla s turnajovou osmnáctkou Beatriz Haddadovou Maiaovou nejméně práce (6:0, 6:3). Mnohem víc musela zabrat v předchozích kolech, když potřebovala tie-break proti vycházející hvězdě Maye Jointové a všechny tři sety v souboji s Jaqueline Cristianovou.
Čtyřiadvacetiletá Američanka tak nyní v New Yorku dosáhla na své první kariérní grandslamové čtvrtfinále na tvrdém povrchu. A dalo se očekávat, že tento milník na US Open pokoří. V letošní sezoně totiž zaregistrovala mimo jiné svůj nejcennější titul (tisícovka v Dauhá) a také první grandslamové finále (Wimbledon).
Anisimovová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Dauhá (triumf); Wimbledon, Queen's Club (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (triumf)
Bilance: 37:15
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na venkovních betonech: 17:7
Bilance proti hráčkám TOP 10: 5:2 (kariérní 13:25)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1:0 (kariérní 2:1)
Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (finále)
Anisimovová – US Open
Kariérní bilance: 7:5
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)
Loňský výsledek: 1. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Montreal (osmifinále), Cincinnati (3. kolo)
Cesta turnajem: Birrellová (6:3, 6:2), Jointová (7:6, 6:2), Cristianová (6:4, 4:6, 6:2), (18) Haddadová Maiaová (6:0, 6:3)
Vzájemná bilance: Šwiateková vede 1:0. Anisimovová by určitě na jediný předchozí souboj nejraději zapomněla, což ale bude hodně složité. Před pár týdny ve finále Wimbledonu totiž schytala od polské favoritky historický a neuvěřitelný výprask 0:6, 0:6. Američanka bude bojovat o své třetí kariérní semifinále na grandslamech a nastoupí jako výrazná outsiderka.
De Minaur – Auger-Aliassime | 17:30 SELČ
Alex de Minaur měl na papíře extrémně snadnou cestu až do čtvrtfinále. V úvodních kolech si poradil s Christopherem O'Connellem, Šintarem Močizukim i Danielem Altmaierem a v osmifinále deklasoval 6:3, 6:2, 6:1 zástupce až páté stovky žebříčku a kvalifikanta Leandra Riediho. V závěrečné fázi probíhajícího US Open tak bude v ideální fyzické kondici, jelikož dohromady ztratil jen jeden set.
Na grandslamových turnajích až do začátku loňské sezony pravidelně končil nejpozději v osmifinále. Jedinou výjimkou je čtvrtfinálová účast na US Open 2020. Od startu loňského tenisového roku ovšem postupuje mezi nejlepší osmičku na této úrovni naopak velmi často.
Šestadvacetiletý australský tenista dokonce dotáhl pět z posledních sedmi startů na grandslamech až do čtvrtfinále a v tomto ohledu jsou úspěšnější pouze Jannik Sinner, Carlos Alcaraz a Novak Djokovič. Navíc je prvním Australanem po více než 20 letech (Lleyton Hewitt), který dokázal projít do čtvrtfinále US Open ve dvou ročnících po sobě.
V minulosti byl často kritizován za své výsledky na grandslamových turnajích, ovšem od začátku loňského roku se výrazně zlepšil a teď má jedinečnou šanci učinit další progres na této úrovni. Za sebou má totiž čtyři odehrané čtvrtfinálové duely na majorech a každý z nich prohrál, dokonce neuhrál set. Ve třech ze čtyř případů ovšem ztroskotal na někom z TOP 5 žebříčku.
De Minaur – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Washington (triumf); Rotterdam (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Washington (triumf)
Bilance: 41:15
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 23:7
Bilance proti hráčům TOP 30: 8:12 (kariérní 59:91)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:1 (kariérní 0:4)
Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (2. kolo), Wimbledon (osmifinále)
De Minaur – US Open
Kariérní bilance: 22:8
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2020, 2024-25)
Loňský výsledek: čtvrtfinále
Bilance ve čtvrtfinále: 0:2
Generálka: Washington (triumf)
Cesta turnajem: O'Connell (6:3, 6:4, 6:4), Močizuki (6:2, 6:4, 6:2), Altmaier (6:7, 6:3, 6:4, 2:0 skreč), Riedi (6:3, 6:2, 6:1)
Zatímco pro De Minaura by byl další čtvrtfinálový nezdar obrovským zklamáním, Félix Auger-Aliassime na probíhajícím US Open předčil veškerá očekávání. V posledních zhruba třech letech totiž jeho kariéra stagnovala, ale postup do čtvrtfinále posledního grandslamu sezony by mu mohl pomoct znovu ji nastartovat.
Pětadvacetiletý Kanaďan čekal na účast ve čtvrtfinále grandslamů tři roky a nikdy předtím na těchto podnicích neporazil hráče TOP 5 pořadí (bilance 0:6). Teď v New Yorku si ovšem vyšlápl na světovou trojku Alexandera Zvereva a pak v osmifinále vyřadil dalšího člena elitní dvacítky Andreje Rubljova. Postup do čtvrtfinále by měl stačit na návrat do TOP 20 hodnocení.
Několikrát se diskutovalo o jeho obrovském talentu i potenciálu, s čímž souvisí kritika ohledně podprůměrných výsledků na těch největších turnajích a v soubojích s nejlepšími hráči na světě. Pořád ale patří k nejúspěšnějším tenistům narozeným v roce 2000 či později, z nichž pouze Jannik Sinner a Carlos Alcaraz mají více čtvrtfinálových účastí na grandslamech.
Za sebou má několik velkých zklamání na grandslamech, na kterých několikrát zahodil vedení. Nejbolestivější porážkou je zřejmě ta s Daniilem Medveděvem ve čtvrtfinále na Australian Open 2022, v němž vedl 2:0 na sety a měl mečbol. Celkově má ve čtvrtfinále grandslamů bilanci 1:2, dál se dostal pouze na US Open 2021 po skreči Alcaraze.
Auger-Aliassime – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Montpellier, Adelaide (triumf); Dubaj (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (triumf); Dubaj (finále)
Bilance: 33:19
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na venkovních betonech: 20:8
Bilance proti hráčům TOP 10: 3:3 (kariérní 21:43)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:2)
Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (2. kolo)
Auger-Aliassime – US Open
Kariérní bilance: 13:7
Nejlepší výsledek: semifinále (2021)
Loňský výsledek: 1. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 1:0
Generálka: Toronto (2. kolo), Cincinnati (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: B. Harris (6:4, 7:6, 6:4), Safiullin (6:1, 7:6, 7:6), (3) Zverev (4:6, 7:6, 6:4, 6:4), (15) Rubljov (7:5, 6:3, 6:4)
Vzájemná bilance: Auger-Aliassime vede 3:2. Kanaďan sice není tak stabilním a spolehlivým hráčem jako De Minaur, nicméně jeho talent je větší a má také vyšší výkonnostní strop. Právě proto byl v minulosti schopný užší špičce vzdorovat více než Australan, který nemá tolik zbraní.
Pokud Auger-Aliassime předvede po většinu zápasu svůj nejlepší tenis, tak by se mohl radovat. V opačném případě ale De Minaur s největší pravděpodobností každý pokles výkonnosti využije. Australan je prostě mnohem vyrovnanějším tenistou, a proto začne jako mírný favorit. Očekává se, že tempo hry bude diktovat hlavně Auger-Aliassime.
Sinner – Musetti | čtvrtek 02:30 SELČ
Jannik Sinner mohl mít v osmifinále velké potíže s Alexanderem Bublikem, který ho porazil nedávno na trávě v Halle, měl na kontě sérii 11 vítězství a na turnaji neztratil ani jednou servis. Aktuální lídr žebříčku ovšem prolomil podání Kazachstánce hned na první pokus a od té doby i díky naprosto otřesnému výkonu soupeře totálně dominoval (6:1, 6:1, 6:1).
Tak jednoznačným vítězstvím znovu ukázal svou sílu na betonech, na kterých během životního období trvajícího od podzimu 2023 dost výrazně dominuje. V letošním roce i kvůli tříměsíčnímu dopingovému trestu odehrál zatím jen 39 zápasů, a přesto ve 25 setech kraloval poměrem 6:0 či 6:1. Jeho dominance skutečně připomíná nejlepší roky legendární Big Three a platí to i pro grandslamy.
Od začátku loňské sezony se totiž na všech grandslamech podíval minimálně do čtvrtfinále a za posledních 20 měsíců vyhrál všechny tři hardové majory (Australian Open 2024-25 a US Open 2024). A pokud by se 24letému italskému tenistovi znovu podařilo ovládnout US Open, tak by tady jako první od Rogera Federera (triumfy 2004-08) obhájil titul.
Ještě před začátkem sezony 2024 nebyl na grandslamech výraznou hrozbou, a to hlavně kvůli častým zdravotním problémům. Konkrétně ve čtvrtfinálových duelech se mu zpočátku vůbec nedařilo a prohrál úvodní čtyři v letech 2020-22. Od té doby ovšem zvládl sedm z osmi takových zápasů a prohrál pouze s Daniilem Medveděvem loni ve Wimbledonu, kde nebyl stoprocentně fit.
Sinner – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Wimbledon, Australian Open (triumf); Cincinnati, French Open, Řím (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (triumf); Cincinnati (finále)
Bilance: 35:4
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 16:1
Bilance proti hráčům TOP 10: 7:3 (kariérní 47:35)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 3:0 (kariérní 7:5)
Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (finále), Wimbledon (triumf)
Sinner – US Open
Kariérní bilance: 21:5
Nejlepší výsledek: triumf (2024)
Loňský výsledek: triumf
Bilance ve čtvrtfinále: 1:1
Generálka: Cincinnati (finále)
Cesta turnajem: Kopřiva (6:1, 6:1, 6:2), Popyrin (6:3, 6:2, 6:2), (27) Shapovalov (5:7, 6:4, 6:3, 6:3), (23) Bublik (6:1, 6:1, 6:1)
Lorenzo Musetti se hlavně díky letošnímu antukovému jaru vyšplhal do TOP 10 žebříčku, ovšem na ostatních površích za tím nejpomalejším výrazně zaostává. A to zejména na betonech. Teď je ale i s pomocí velmi příznivého losu ve čtvrtfinále US Open. Po skalpech Giovanniho Mpetshiho Perricarda a Davida Goffina deklasoval Flavia Cobolliho (skreč) a Jaumeho Munara, kteří nebyli fyzicky stoprocentní.
Pro 23letého Itala byl velkým úspěchem už postup do osmifinále, protože do druhého týdne na hardových grandslamech se nikdy předtím nepodíval, ačkoli měl za sebou dohromady 10 startů na Australian Open a US Open. Před cestou do New Yorku byl navíc v krizi a v přípravě prohrál tři ze čtyř zápasů.
Na tvrdém povrchu sice čtvrtfinále grandslamu ještě nehrál, nicméně pár jich za sebou má. O semifinále na této úrovni bojoval s Taylorem Fritzem loni ve Wimbledonu (pět setů) a Francesem Tiafoem na letošním French Open (čtyři sety) a pokaždé uspěl. Teď ale poprvé v této fázi potkává zástupce TOP 10 žebříčku.
Jeho stoprocentní úspěšnost ve čtvrtfinále grandslamových podniků zřejmě nebude hrát roli, protože Sinner bude obzvláště na betonu úplně jinou výzvou. Musetti prohrál všech šest dosavadních soubojů s hráči TOP 5 na grandslamech a často v takovém zápase fyzicky postupně odpadl.
Musetti – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Monte Carlo (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Hongkong (čtvrtfinále)
Bilance: 30:12
Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5
Bilance na venkovních betonech: 11:7
Bilance proti hráčům TOP 10: 5:5 (kariérní 13:29)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1:0 (kariérní 2:0)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (semifinále), Wimbledon (1. kolo)
Musetti – US Open
Kariérní bilance: 9:4
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)
Loňský výsledek: 3. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Washington (2. kolo), Toronto (3. kolo), Cincinnati (2. kolo)
Cesta turnajem: Mpetshi Perricard (6:7, 6:3, 6:4, 6:4), Goffin (6:4, 6:0, 6:2), (24) Cobolli (6:3, 6:2, 2:0 skreč), Munar (6:3, 6:0, 6:1)
Vzájemná bilance: Sinner vede 3:0. Musetti má zbraně na to, aby porážel i nejlepší hráče na světě, ovšem jeho krajan je ve všech směrech o něco lepší. Musetti by měl mnohem větší šanci ohrozit Sinnera na antuce, nicméně na betonu se žádný výraznější odpor neočekává a mladší z Italů nemá tak nátlakovou hru jako Denis Shapovalov, který zatím jako jediný dokázal Sinnera na letošním US Open potrápit. Sinner navíc neprohrál italské derby od roku 2020, kdy nestačil na Salvatoreho Carusa v Cincinnati.
Středeční program
ARTHUR ASHE STADIUM (od 17:30 SELČ)
1. De Minaur (8-Austr.) - Auger-Aliassime (25-Kan.)
2. Šwiateková (2-Pol.) - Anisimovová (8-USA) / nejdříve v 19:00 SELČ
3. Muchová (11-ČR) - Ósakaová (23-Jap.) / nejdříve ve čtvrtek v 01:00 SELČ
4. Sinner (1-It.) - Musetti (10-It.)
LOUIS ARMSTRONG STADIUM (od 17:00 SELČ)
1. junioři
2. juniorky
3. Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) - V. Kuděrmetovová/Mertensová (4-/Belg.) / nejdříve ve 22:00 SELČ
COURT 12 (od 17:00 SELČ)
1. junioři
2. junioři
3. juniorky
4. Macháč/Vocel (ČR) - Salisbury/Skupski (6-Brit.) / nejdříve ve 23:59 SELČ
Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje
