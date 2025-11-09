Rybakinová návrat kontroverzního Vukova vítá. Jsem ráda za svůj tým, těmto lidem věřím
Ohledně této kauzy se toho napsalo už dost. Vukov dostal v únoru roční zákaz činnosti od WTA a nemohl působit v hráčské lóži Rybakinové ani jako její oficiální trenér. V srpnu se ale úspěšně odvolal a mohl se vrátit do týmu bývalé wimbledonské šampionky.
Svou svěřenkyni měl údajně psychicky i fyzicky týrat. Reprezentantka Kazachstánu ovšem pokaždé veškerá obvinění odmítla. V poslední době už se tato kauza tolik neřešila, jenže na právě skončeném Turnaji mistryň se začala znovu skloňovat. Vítězka Rybakinová se totiž odmítla vyfotit se šéfkou WTA Portiou Archerovou, která hrála jednu z hlavních rolí při suspendaci Vukova.
"V posledních dvou letech jsem se toho dost naučila. Ještě víc jsem dospěla. Jsem ráda, že se můj tým ustálil. Mám kolem sebe lidi, kterým věřím," uvedla Rybakinová na tiskové konferenci.
Ať už se vám to líbí, nebo ne. Nelze zpochybnit, že pod Vukovem má Rybakinová daleko lepší výsledky. Celou letošní sezonu si vedla konzistentně a v květnu ve Štrasburku dosáhla na první triumf po více než roce.
V posledních týdnech a po návratu Vukova do týmu to ale bylo z její strany ještě mnohem lepší. V tomto období kralovala v Ningbu, zajistila si jako poslední start na Turnaji mistryň a prestižní podnik bez porážky ovládla.
"Chci poděkovat svému týmu. Stefanovi (Vukovovi) za to, že mě vždycky tlačí až na hranici mých možností a pomáhá mi zlepšovat se," řekla Rybakinová při slavnostním ceremoniálu. "Začátek sezony nebyl ideální, ale zakončit ji tímto způsobem je úžasné. Letošní Turnaj mistryň se řadí mezi mé největší úspěchy," dodala.
