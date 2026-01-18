Smetla hvězdy, na Australian Open však Kosťuková po obrovském boji končí

DNES, 07:55
Aktuality 3
AUSTRALIAN OPEN - Do sezony vstoupila Marta Kosťuková (23) ve velkém stylu, když si hned na svém úvodním turnaji zahrála finále v Brisbane. Na Australian Open byla ukrajinská tenistka brána jako možný černý kůň turnaje, loučí se však už v prvním kole. Nad její síly byla Francouzka Elsa Jacquemotová (22), která zvítězila po obrovském boji a třech a půl hodinách 7:6, 6:7 a 7:6.
Profily hráčů
Kostyuk Marta
Jacquemot Elsa
Marta Kosťuková dohrála na Australian Open v prvním kole (@ WILLIAM WEST / AFP / AFP / Profimedia)

Jacquemotová – Kosťuková 6:7, 7:6, 7:6

Amanda Anisimovová, Mirra Andrejevová i Jessica Pegulaová. Všechny tyto superstar současného tenisu gratulovaly Kosťukové v Brisbane k postupu. Dohromady proti rozjeté Ukrajince neuhrály ani set. Zastavit se ji povedlo až ve finále Aryně Sabalenkové.

Jacquemotová naopak vstoupila do sezony dvěma porážkami, proti Ukrajince však začala bez respektu. Rychle se ujala vedení 3:1, poté to ale byla ona, kdo dvakrát za sebou přišel o servis, a zdálo se, že favoritka bude diktovat tempo hry. Kosťuková ale dobře rozehraný set nakonec získala po velkém boji až v tie-breaku.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ve druhé sadě to vypadalo, že utkání dospěje k rychlému konci. Kosťuková za stavu 5:3 podávala na vítězství, servis si ale neudržela a i druhá sada zamířila do zkrácené hry. V ní už měla navrch Jacquemotová, získala ji 7:4 a poslala utkání do rozhodujícího dějství.

V něm se do velkých problémů dostala favoritka, když za stavu 6:5 pro Francouzku musela odvracet mečbol. S ním si poradila a dramatický duel tak musel rozhodnout až super tie-break. V něm byla nakonec úspěšnější rodačka z Lyonu, získala ho poměrem 10:7 a připsala si tak vůbec první vítězství v sezoně, ale především postup do druhého kola.

Jen závěrečný set trval hodinu a 21 minut, celý zápas pak tři hodiny a 27 minut.

Ve druhém kole se Jacquemotová utká s kazašskou tenistkou Julií Putincevovou, která si na úvod ve třech setech poradila s brazilskou soupeřkou Beatriz Haddadovou Maiaovou.

Budu dál mluvit o Ukrajině. Kosťuková schytala silnou kritiku, ale nehodlá ustoupit

Výsledky ženské dvouhry na Australian Open

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

3
Přidat komentář
jacksomm
18.01.2026 08:13
Ublížený ukáčko ze hry. Tak jí třeba, aspoň budeme usetreni jejich dalších nechutnych politických výlevů.
Reagovat
Nola
18.01.2026 08:04
vacsie prekvapko je vyhra turkyne Sonmez, sympatickej hracky, neskutocny zaver zapasu, 4 MP potrebovala, Kata z Rican, ci ako ju tu volate /kedze byva v CR/ to teda riadne vyhnojila
Reagovat
Liverpool22
18.01.2026 08:08
První den a už jsou překvápka - končí Katka z Říčan, Martička, Dajána a u kluků Flavio.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist