Smetla hvězdy, na Australian Open však Kosťuková po obrovském boji končí
Jacquemotová – Kosťuková 6:7, 7:6, 7:6
Amanda Anisimovová, Mirra Andrejevová i Jessica Pegulaová. Všechny tyto superstar současného tenisu gratulovaly Kosťukové v Brisbane k postupu. Dohromady proti rozjeté Ukrajince neuhrály ani set. Zastavit se ji povedlo až ve finále Aryně Sabalenkové.
Jacquemotová naopak vstoupila do sezony dvěma porážkami, proti Ukrajince však začala bez respektu. Rychle se ujala vedení 3:1, poté to ale byla ona, kdo dvakrát za sebou přišel o servis, a zdálo se, že favoritka bude diktovat tempo hry. Kosťuková ale dobře rozehraný set nakonec získala po velkém boji až v tie-breaku.
Ve druhé sadě to vypadalo, že utkání dospěje k rychlému konci. Kosťuková za stavu 5:3 podávala na vítězství, servis si ale neudržela a i druhá sada zamířila do zkrácené hry. V ní už měla navrch Jacquemotová, získala ji 7:4 a poslala utkání do rozhodujícího dějství.
V něm se do velkých problémů dostala favoritka, když za stavu 6:5 pro Francouzku musela odvracet mečbol. S ním si poradila a dramatický duel tak musel rozhodnout až super tie-break. V něm byla nakonec úspěšnější rodačka z Lyonu, získala ho poměrem 10:7 a připsala si tak vůbec první vítězství v sezoně, ale především postup do druhého kola.
Jen závěrečný set trval hodinu a 21 minut, celý zápas pak tři hodiny a 27 minut.
Ve druhém kole se Jacquemotová utká s kazašskou tenistkou Julií Putincevovou, která si na úvod ve třech setech poradila s brazilskou soupeřkou Beatriz Haddadovou Maiaovou.
Budu dál mluvit o Ukrajině. Kosťuková schytala silnou kritiku, ale nehodlá ustoupit
Nový komentář
Komentáře