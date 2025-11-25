Smutný návrat. Martincová byla dva míčky od hlavní soutěže, po boji ale padla
Martincová – Faleiová 6:2, 5:7, 4:6
Co říci ke končícímu roku 2025? Z pohledu Martincové toho moc pozitivního nebude. Sotva se česká bojovnice zotavila z osm měsíců dlouhé pauzy kvůli zraněnému kolenu, v srpnu těžce zkoušený kloub vystavil bývalé 40. hráčce světa stopku znovu.
"Jak víte, tak z posledního turnaje jsem bohužel musela odstoupit po vyhraném zápase. Během jednoho úplně běžného úderu mi najednou ´přeskočilo‘ v koleni – žádný pád, prostě nic zvláštního… Ale hned jsem cítila, že něco není v pořádku. Teď mě čeká rehabilitace a pak návrat na kurty. Udělám všechno pro to, abych byla zpátky co nejdřív," psala tehdy tenistka na sociálních sítích.
Návrat se uskutečnil v Trnavě, kde musela Martincová kvůli svému postavení na žebříčku (514. příčka) do kvalifikace. Úvodní duel zvládla, když si poradila s krajankou Emou Suchou 6:4, 6:3.
Ten druhý s o deset let mladší Běloruskou Faleiovou už ne. Rozehraný ho přitom měla výborně. První set zvládla s přehledem 6:2 a skvěle našlápnuto měla i ve druhém. V něm vedla 5:4 a 30:15 při podání soupeřky, k vytouženému mečbolu a případnému postupu do hlavní soutěže se však nedostala.
Ve druhém dějství už neuhrála ani game, ztratila ho 5:7 a o postupující musela rozhodnout závěrečná sada. I v ní se rozpoutala velká bitva, v koncovce však byla šťastnější Faleiová, získala ji poměrem 6:4 a zajistila si tak účast v prvním kole.
V hlavní soutěži turnaje v Trnavě se tak z českých tenistek objeví Barbora Palicová, Lucie Havlíčková a Brenda Fruhvirtová.
