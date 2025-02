V Dubaji žije šance na ryze české semifinále. O postup se poperou Muchová a Nosková

Prestižní tisícovka v Dubaji by mohla v pátek nabídnout ryze český semifinálový souboj. Linda Nosková ale nejprve potřebuje zvládnout čtvrtfinálový duel s Clarou Tausonovou a poté by Karolína Muchová musela porazit Soranu Cirsteaovou. Čtvrtfinálové zápasy v dolní polovině pavouka obstarají Jelena Rybakinová se Sofií Keninovou a Iga Šwiateková s Mirrou Andrejevovou.

Přehled toho nejzajímavějšího, čtvrtek 20. 2.

Češky v akci

Nosková (ČR) - Tausonová (Dán.) | Center Court (13:00 SEČ)

Muchová (14-ČR) - Cirsteaová (Rum.) | Center Court (17:00 SEČ)



Další čtvrtfinále

M. Andrejevová (12-) - Šwiateková (2-Pol.) | Center Court (11:00 SEČ)

Rybakinová (6-Kaz.) - Keninová (USA) | Center Court (15:30 SEČ)

Nosková – Tausonová | 13:00 SEČ

Linda Nosková si v osmifinále vyšlápla 6:3, 7:6 na světovou pětku Jessicu Pegulaovou a přispěla v Dubaji k vyřazení nejvýše nasazených hráček. V tie-breaku odvrátila dva setboly a po získané zkrácené hře slavila svůj osmý kariérní skalp TOP 10 a také své nejcennější vítězství od výhry nad Igou Šwiatekovou na loňském Australian Open.

Dvacetiletá Češka musela absolvovat tie-break ve všech třech zápasech na probíhající akci, přičemž proti Dianě Šnajderové potřebovala všechny tři sety. V Dubaji debutuje a pokračuje v parádní formě, kterou má od začátku tour na Blízkém východě, kde letos zvládla osm z 10 duelů.

Po nepovedeném australském létu, které zakončila sérií tří porážek, se probojovala do semifinále v Abú Zabí a do osmifinále v Dauhá. Nyní odehraje své 11. kariérní čtvrtfinále na nejvyšším okruhu (7:3), premiérové na prestižních tisícovkách, a bude útočit na své první semifinále na akcích větších než WTA 500.

Vizitka Lindy Noskové. (@ Livesport / Enetpulse)

Nosková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Abú Zabí (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Abú Zabí (semifinále)

Bilance: 9:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 9:5

Bilance proti hráčkám TOP 50: 8:4 (kariérní 27:26)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Nosková – Dubai Tennis Championships

Kariérní bilance: 3:0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Abú Zabí (semifinále), Dauhá (osmifinále)

Cesta turnajem: Putincevová (6:2, 7:6), (11) Šnajderová (7:6, 4:6, 6:3), (5) Pegulaová (6:3, 7:6)

Také Clara Tausonová se v osmifinále postarala o překvapení. Necelých 24 hodin po výhře v tie-breaku rozhodující sady nad dvojnásobnou šampionkou Elinou Svitolinovou zaskočila světovou jedničku Arynu Sabalenkovou. Bělorusku smetla 6:3, 6:2 a oplatila jí lednovou porážku z Australian Open.

Jedná se o její premiérový skalp TOP 5, s takto vysoko postavenými soupeřkami prohrála všech šest předchozích soubojů. Dvaadvacetiletá Dánka dosáhla v Dubaji na své 10. a největší čtvrtfinále (bilance 5:4) a bude po Aucklandu a Linci usilovat o své už třetí letošní semifinále.

Letos má mnohem lepší formu než loni, kdy například od Hertogenbosche po Peking posbírala napříč 10 turnaji dohromady jen tři výhry. Od října však zapsala finále na 125k v Hongkongu, čtvrtfinále v Ósace, triumf v Aucklandu a semifinálovou účast v linecké hale.

Vizitka Clary Tausonové. (@ Livesport / Enetpulse)

Tausonová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (triumf)

Bilance: 13:3

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 10:2

Bilance proti hráčkám TOP 50: 6:2 (kariérní 21:26)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Tausonová – Dubai Tennis Championships

Kariérní bilance: 3:0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Linec (semifinále), Dauhá (1. kolo)

Cesta turnajem: Šramková (7:6, 6:0), Svitolinová (7:6, 3:6, 7:6), (1) Sabalenková (6:3, 6:2)

Vzájemná bilance: Nosková prohrává 0:1. V prvním kole letošního Australian Open podlehla Tausonové 7:5, 3:6, 4:6 a neobhájila senzační loňské čtvrtfinále. Na vyrovnanou bitvu by mohlo dojít i tentokrát, protože obě aktérky mají výbornou formu.

Muchová – Cirsteaová | 17:00 SEČ

Karolína Muchová byla v osmifinále na pokraji vyřazení, když v rozhodujícím setu prohrávala 2:4 a čelila třem brejkbolům. Rozjeté McCartney Kesslerové nedovolila utkání dopodávat, přestože byla dva míčky od konce na turnaji, a Američanku po dvou a půl hodinách boje udolala 6:3, 1:6, 7:6.

Osmadvacetiletá Češka musela v tomto týdnu do rozhodující sady poprvé, nicméně potíže měla už v předchozím kole s bývalou šampionkou US Open Emmou Raducanuovou. I tak bude momentální tažení v Dubaji hodnotit pozitivně, protože kvůli dalšímu zdravotnímu problému musela odložit vstup do tour na Blízkém východě.

Do loňské sezony naskočila po operaci zápěstí až krátce před Wimbledonem a nyní zaútočí na své již šesté semifinále, třetí na akcích větších než WTA 500 (US Open a Peking), po dlouhé zdravotní pauze. V Dubaji startuje potřetí a ve čtvrtfinále byla také předloni, kdy ale k souboji o semifinále vůbec nenastoupila.

Vizitka Karolíny Muchové. (@ Livesport / Enetpulse)

Muchová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Linec (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (čtvrtfinále)

Bilance: 8:4

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 6:3

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 5:1 (kariérní 42:15)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 2:2)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Muchová – Dubai Tennis Championships

Kariérní bilance: 6:1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023, 2025)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Linec (semifinále)

Cesta turnajem: Lamensová (6:2, 6:2), Raducanuová (7:6, 6:4), Kesslerová (6:3, 1:6, 7:6)

Sorana Cirsteaová musela v průběhu středečního programu absolvovat dvě třísetové bitvy. Nejprve přetlačila po obratu kvalifikantku Alyciu Parksovou a následně 34letá Rumunka pozdě večer a po více než tříhodinovém duelu přetlačila 7:6, 3:6, 7:5 turnajovou osmičku Emmu Navarrovou.

Proti Navarrové osmkrát ztratila servis, podání jí sebrala sedmkrát a zapsala svůj druhý skalp TOP 11 na probíhající akci. Mnohem méně práce měla v pondělním úvodním kole, v němž za hodinu a čtvrt smetla 6:1, 6:4 nasazenou desítku Darju Kasatkinovou. Ve čtvrtfinále Dubai Tennis Championships je už potřetí (1:1).

Do Dubaje rozhodně nedorazila v dobré formě. Kvůli zranění chodidla ukončila loňskou sezonu už po Wimbledonu a v posledních devíti měsících zaznamenala jen jednu výhru. Na jakoukoli čtvrtfinálovou účast čekala od loňského vystoupení právě v Dubaji, kdy v semifinále prohrála s pozdější šampionkou Jasmine Paoliniovou.

Vizitka Sorany Cirsteaové. (@ Livesport / Enetpulse)

Cirsteaová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (čtvrtfinále)

Bilance: 4:4

Bilance z posledních 10 zápasů: 4:6

Bilance na venkovních betonech: 3:2

Bilance proti hráčkám TOP 20: 2:0 (kariérní 57:103)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 3:4)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Cirsteaová – Dubai Tennis Championships

Kariérní bilance: 12:8

Nejlepší výsledek: semifinále (2024)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 1:1

Generálka: Linec (osmifinále), Kluž (1. kolo)

Cesta turnajem: (10) Kasatkinová (6:1, 6:4), Parksová (3:6, 6:4, 6:1), (8) Navarrová (7:6, 3:6, 7:5)

Vzájemná bilance: Muchová vede 4:1. Cirsteaovou potkává poprvé od sezony 2023, během níž s ní svedla hned čtyři souboje. Naše naděje měla navrch v Dubaji, Montrealu a na US Open, kdežto v Miami neuspěla. Pokud nebude zdravotně nijak limitována, mohla by v dubajském čtvrtfinále potvrdit roli favoritky.

Andrejevová – Šwiateková | 11:00 SEČ

Mirra Andrejevová musela kvůli dešti absolvovat v rámci středečního programu dva zápasy, ovšem oba zvládla velmi rychle. Dvojboj odstartovala výhrou 7:5, 6:0 nad zraněnou wimbledonskou šampionkou Markétou Vondroušovou a následně v osmifinálové fázi smetla 6:1, 6:1 Peyton Stearnsovou.

Sedmnáctiletá Ruska zvládla všechna tři utkání v tomto týdnu bez ztráty setu a vede si v Dubaji mnohem lépe než před rokem, kdy debut na této akci zakončila hned v prvním kole. Ve čtvrtek dostane příležitost vylepšit svou velmi solidní bilanci 10:3 v probíhající sezoně.

Proti Šwiatekové odehraje své již 10. čtvrtfinále na nejvyšší tour (bilance 4:5) a čtvrté na tisícovkách (0:3). V předchozí sezoně získala v Jasech svůj premiérový titul a do finále se podívala také v Ningbu. V té letošní zaznamenala semifinále na australské pětistovce v Brisbane.

Vizitka Mirry Andrejevové. (@ Livesport / Enetpulse)

Andrejevová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Brisbane (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (semifinále)

Bilance: 10:3

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 10:3

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:2 (kariérní 4:9)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 0:3)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Andrejevová – Dubai Tennis Championships

Kariérní bilance: 3:1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Dauhá (2. kolo)

Cesta turnajem: Avanesjanová (6:2, 6:1), Vondroušová (7:5, 6:0), Stearnsová (6:1, 6:1)

Iga Šwiateková postoupila do čtvrtfinále Dubai Tennis Championships třetím rokem po sobě a naprosto suverénně. V úvodním zápase zničila 6:0, 6:2 finalistku ročníku 2010 Viktorii Azarenkovou a následně si poradila navzdory dvěma zaváháním na vlastním servisu 7:5, 6:0 s Dajanou Jastremskou.

Na finálovou účast čeká od loňského jara, kdy dokonala hattrick na French Open. I tak ale posbírala 23letá Polka několik velmi solidních výsledků. Na obou letošních turnajích prošla do semifinále, přičemž v Melbourne nevyužila mečbol proti Madison Keysové a v Dauhá nestačila na svou neoblíbenou soupeřku Jelenu Ostapenkovou.

Zatímco v Dauhá mohla pětinásobná grandslamová vítězka triumfovat počtvrté v řadě, v Dubaji ještě nikdy trofej pro šampionku nezískala. V posledních dvou ročnících ale nebyla daleko, když předloni prohrála finále s Barborou Krejčíkovou a loni nečekaně vypadla v semifinále s Annou Kalinskou.

Vizitka Igy Šwiatekové. (@ Livesport / Enetpulse)

Šwiateková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá, Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá, Australian Open (semifinále)

Bilance: 14:3

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 14:3

Bilance proti hráčkám TOP 20: 3:2 (kariérní 80:30)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1:0 (kariérní 17:1)

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Šwiateková – Dubai Tennis Championships

Kariérní bilance: 10:4

Nejlepší výsledek: finále (2023)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 1:0

Generálka: Dauhá (semifinále)

Cesta turnajem: volný los, Azarenková (6:0, 6:2), Jastremská (7:5, 6:0)

Vzájemná bilance: Šwiateková vede 1:0. Kvalitu mladší ze sester Andrejevových okusila loni ve čtvrtfinále na turnaji WTA 1000 v Cincinnati, když ji zdolala až po více než dvou a půl hodinách boje 4:6, 6:3, 7:5. Andrejevová má s hráčkami TOP 2 bilanci 1:5, na loňském French Open zaskočila Arynu Sabalenkovou.

Rybakinová – Keninová | 15:30 SEČ

Jelena Rybakinová byla v osmifinále šestkrát jediný míček od vyřazení, čtyřikrát ve druhé sadě a ve dvou případech v té rozhodující. Světová sedmička přesto souboj s kolegyní z TOP 10 žebříčku zvládla a po bezmála tříhodinové bitvě udolala 4:6, 7:6, 7:6 Paulu Badosaovou. Prošla tak do svého třetího čtvrtfinále v Dubaji.

Bývalá wimbledonská šampionka se v posledních týdnech zlepšila. Ve druhé půlce loňské sezony řešila zdravotní problémy a také spolupráci s nyní bývalým koučem Stefanem Vukovem, jejíž podrobnosti se začínají objevovat na veřejnosti. Letos zapsala 12 vítězství oproti třem ve druhé polovině předchozího roku.

Pětadvacetiletá Kazachstánka přijela do Dubaje po semifinále v Abú Zabí a čtvrtfinále v Dauhá. Jejím maximem v tomto dějišti je finále z roku 2020 a nyní má na dosah druhé zdejší semifinále. Na Dubai Tennis Championships debutovala právě v roce 2020 a padla až v souboji o titul se Simonou Halepovou.

Vizitka Jeleny Rybakinové. (@ Livesport / Enetpulse)

Rybakinová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Abú Zabí (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Abú Zabí (semifinále)

Bilance: 12:4

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 12:4

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 4:0 (kariérní 75:19)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:1 (kariérní 8:4)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Rybakinová – Dubai Tennis Championships

Kariérní bilance: 11:2

Nejlepší výsledek: finále (2020)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 1:0

Generálka: Abú Zabí (semifinále), Dauhá (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: volný los, Učidžimaová (6:3, 6:2), (9) Badosaová (4:6, 7:6, 7:6)

Sofia Keninová vstupovala do letošního ročníku Dubai Tennis Championships se sérií pěti porážek v tomto dějišti. Šestadvacetiletá Američanka ovšem zaregistrovala svůj nejlepší výsledek na tomto podniku, když v osmifinále porazila 6:4, 6:0 loňskou šampionku a úřadující finalistku dvou grandslamů Jasmine Paoliniovou.

Mnohem více práce měla bývalá šampionka Australian Open v předchozím kole, v němž likvidovala dva mečboly a po téměř tříhodinové bitvě přemohla 5:7, 7:6, 7:6 Martu Kosťukovou. V letošní sezoně posbírala už 10 vítězství, za celý loňský tenisový rok jich zaznamenala dohromady jen šestnáct.

Bývalá světová čtyřka hrála v roce 2020 dvě grandslamová finále, jenže od té doby je její forma velmi nestabilní. Před třemi lety dokonce vypadla z TOP 400 pořadí a ještě nedávno se nacházela mimo TOP 150 žebříčku. V posledních čtyřech letech byla jen čtyřikrát v semifinále na hlavní tour, naposledy loni v říjnu v Tokiu.

Vizitka Sofie Keninové. (@ Livesport / Enetpulse)

Keninová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hobart (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Hobart (čtvrtfinále)

Bilance: 10:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 10:5

Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:1 (kariérní 13:24)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 3:0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Keninová – Dubai Tennis Championships

Kariérní bilance: 5:5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Abú Zabí (1. kolo), Dauhá (Osmifinále)

Cesta turnajem: (16) Vekičová (7:5, 6:3), Kosťuková (5:7, 7:6, 7:6), (4) Paoliniová (6:4, 6:0)

Vzájemná bilance: Rybakinová vede 2:0. Tři z pěti odehraných setů nabídly tie-break a Keninová nedokázala najít recept před pěti lety právě v Dubaji ani předloni na domácí půdě v Indian Wells. Obě aktérky se na postup do čtvrtfinále nadřely a favoritkou je Rybakinová.

