Valdmannová navázala na životní výhru. V SAE je krůček od největšího semifinále v kariéře
Zolotarevová – Valdmannová 4:6, 6:4, 1:6
Začátek zápasu nabídl hned několik ztracených podání. Valdmannová si v první sadě vypracovala vedení 4:2, Zolotarevovou však nechala srovnat. V koncovce byla ale znovu lepší hráčkou a získala set poměrem 6:4. To jí pomohlo i na začátku druhého dějství, kde si rychle vytvořila náskok 3:0.
Poté však přišel zkrat a české teenagerce se přestalo dařit. Prohrála šest z následujících sedmi her a po hodině a půl bylo vyrovnáno na 1:1. To však Valdmannovou nezlomilo a v rozhodující sadě znovu převzala otěže zápasu. Své vrstevnici, která letos vyhrála už 40 duelů, dovolila už jen jeden game, ve zbytku utkání jí nedala žádnou šanci a uštědřila jí teprve 12. letošní porážku.
Skvělá Valdmannová! V SAE deklasovala bývalou členku TOP 50
Česká naděje tak postoupila do druhého čtvrtfinále na podnicích W75 v řadě. Na konci října zvládla taktéž dva zápasy na stejně prestižním podniku ve francouzském Poitiers v hale. Na začátku stejného měsíce dokonce triumfovala na akci W35 v Monastiru.
Valdmannová je ve Spojených arabských emirátech krůček od největšího semifinále v kariéře. Její další soupeřkou bude buď 261. hráčka světa Caroline Wernerová z Německa nebo kvalifikantka Briana Szabová z Rumunska.
Teprve sedmnáctiletá hráčka, která je aktuálně na svém kariérním maximu 339. příčce, si nedávno vysloužila také nominaci od kapitána Petra Pály do českého týmu Billie Jean King Cupu. Do baráže ve Varaždínu sice nezasáhla, určitě to pro ni ale musela být skvělá zkušenost. V živém žebříčku WTA se díky výhře posunula o devět pozic a pokud by turnaj ovládla měla by jistou pozici ve třetí stovce.
