Wimbledon: Bude české finále? Muchová a Nosková vyzvou velmi nebezpečné soupeřky
Muchová – Gauffová | 14:30 SELČ
Karolína Muchová vyzve svou velmi neoblíbenou soupeřku Coco Gauffovou. Obě aktérky čeká první wimbledonské semifinále.
Zápasové informace a forma
Gauffová stále může snít o svém třetím grandslamovém titulu, jelikož v úterním čtvrtfinále skolila po bezmála dvou hodinách boje 4:6, 6:3, 6:3 krajanku a kolegyni z TOP 10 žebříčku Jessicu Pegulaovou. Jedná se o její už čtvrtou třísetovou výhru v řadě na tomto turnaji a druhou po prohrané úvodní sadě.
Na Wimbledon přijela se sérií čtyř porážek na travnatých kurtech, přičemž v loňské sezoně na tomto povrchu nezaznamenala ani jedno vítězství. Wimbledon byl pro ni nejslabším grandslamem, na kterém nikdy předtím nepřekročila osmifinále, přestože si ho v minulosti zahrála celkem třikrát.
Američanka, která stále čeká na první letošní titul, zvládla na probíhajícím turnaji maratonské bitvy se Solanou Sierraovou a Claire Liuovou ve druhém a třetím kole. Následně musela dohánět manko setu proti Belindě Bencicové v osmifinále a Pegulaové ve čtvrtfinále. Nyní má na dosah své první finále na trávě.
Muchová zakončila všechny čtyři poslední starty ve Wimbledonu hned v prvním kole. Letos však prožívá nejlepší sezonu kariéry, takže se dalo očekávat, že tuto nelichotivou sérii konečně přeruší. Ačkoli měla v posledních dvou kolech plné ruce práce, zajistila si stejně jako Gauffová své první semifinále ve Wimbledonu.
V úvodním týdnu přejela bez ztráty setu Anastasiji Zacharovovou, Shuai Zhang i Mananchayu Sawangkaewovou, ovšem pak potřebovala rozhodující set proti předloňské šampionce Barboře Krejčíkové a tie-break v bitvě s Naomi Ósakaovou. Na trávě vyhrála už devět zápasů v řadě, což zahrnuje titul z Bad Homburgu.
Na rozdíl od Gauffové absolvuje Muchová hned od prvního týdne velmi stabilní sezonu 2026 a kromě premiérového triumfu na trávě kralovala také na tisícovce v Dauhá, byla ve finále ve Stuttgartu a hrála semifinále v Brisbane a Miami. V lednu se nacházela na 20. místě žebříčku a momentálně má pevnou pozici v elitní desítce.
Vzájemná bilance
Gauffová dominuje 6:1 a měla letos navrch na Australian Open a v Miami. Muchová ovšem vyhrála poslední souboj před pár měsíci ve Stuttgartu (6:3, 5:7, 6:3). Jednalo se o jejich první souboj mimo betony a na trávě se ještě nepotkaly.
Zajímavosti a fakta
Gauffová má v semifinále grandslamů bilanci 3:2 a to poslední na French Open 2025 přetavila v triumf.
Teprve až letos ve Wimbledonu dokázala na jednom travnatém turnaji skolit více než jednu hráčku TOP 11 žebříčku.
Muchová hrála čtyři semifinále na grandslamech a uspěla pouze na French Open 2023, kde ve finále podlehla Ize Šwiatekové.
Česká tenistka letos zapsala už 10 výher na trávě, čímž překonala celkový počet ze sezon 2021 až 2025.
Sázkařská analýza
Muchová má lepší výsledky na trávě než Gauffová, nicméně to nemusí hrát výraznější roli, protože obě aktérky čeká první wimbledonské semifinále a Američanka ve vzájemné bilanci dominuje. Gauffová jako jediná ze semifinalistek letošního Wimbledonu ovládla grandslam, takže může být bezpečnější volbou v tomto souboji. Šance jsou nicméně naprosto vyrovnané a ani jedna není favoritkou.
Muchová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Bad Homburg, Dauhá (triumf); Stuttgart (finále)
Největší úspěchy na trávě: Bad Homburg (triumf)
Bilance: 34:8
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na trávě: 10:1
Bilance proti hráčkám TOP 10: 5:5 (kariérní 20:29)
Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:3)
Bilance v semifinále: 3:2 (kariérní 9:10)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (3. kolo)
Muchová – Wimbledon
Kariérní bilance: 13:6
Nejlepší výsledek: semifinále (2026)
Loňský výsledek: 1. kolo
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Berlín (osmifinále), Bad Homburg (triumf)
Cesta turnajem: Zacharovová (6:3, 6:2), Shuai Zhang (6:3, 6:2), Sawangkaewová (6:2, 7:6), Krejčíková (7:5, 5:7, 6:3), (14) Ósakaová (7:6, 6:4)
Gauffová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Řím, Miami (finále)
Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (semifinále)
Bilance: 31:11
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na trávě: 5:1
Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:3 (kariérní 36:39)
Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 3:2)
Bilance v semifinále: 2:1 (kariérní 16:17)
Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (3. kolo)
Gauffová – Wimbledon
Kariérní bilance: 16:6
Nejlepší výsledek: semifinále (2026)
Loňský výsledek: 1. kolo
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Berlín (osmifinále)
Cesta turnajem: Korpatschová (6:2, 6:1), Sierraová (6:3, 3:6, 7:6), Liuová (6:3, 6:7, 6:2), (11) Bencicová (4:6, 6:3, 6:4), (4) Pegulaová (4:6, 6:3, 6:3)
Kosťuková – Nosková | 16:00 SELČ
Linda Nosková i Marta Kosťuková budou bojovat o první grandslamové finále a šance jsou naprosto vyrovnané.
Zápasové informace a forma
Kosťuková si na nedávném French Open zahrála své první grandslamové semifinále a teď ve Wimbledonu zaregistrovala další. Ve čtvrtfinále zničila 6:3, 6:2 chybující bývalou finalistku Jasmine Paoliniovou a pokračuje ve svém nejúspěšnějším tažení v All England Clubu, kde nikdy předtím nepřekročila třetí kolo.
Na začátku sezony měla smůlu a po finále v Brisbane se zranila v prvním kole Australian Open, což vedlo k vynechání únorové tour na Blízkém východě a jen dvěma výhrám napříč Indian Wells a Miami. Od začátku dubna ovšem prožívá nejlepší období své kariéry a vyhrála 22 z 23 odehraných zápasů.
Ukrajinka na antuce zářila a v Rouenu a Madridu získala svůj druhý a třetí kariérní titul. Poté se i díky skalpům Igy Šwiatekové a Eliny Svitolinové probila do semifinále French Open. V parádním období pokračuje na trávě, na které nikdy předtím nedošla do čtvrtfinále a loni prohrála všechna tři utkání.
Nosková ve čtvrtfinále po setech 6:3, 7:5 přibrzdila znovuzrození Elise Mertensové a dosáhla na své první grandslamové semifinále. Po bitvách s Camilou Osoriovou a Soranou Cirsteaovou, proti níž odvracela mečbol, zdolala v osmifinále ve dvou těsných setech Madison Keysovou. Postupem do semifinále Wimbledonu předčila čtvrtfinále z Australian Open 2024.
Na travnatých kurtech v letošním roce exceluje. Nepočítaje porážku v prvním kole s Elenou-Gabrielou Ruseovou v Bad Homburgu, která byla způsobená i náročným programem, je neporažená. Kromě semifinále ve Wimbledonu zapsala triumf na pětistovce v Berlíně, kde ve finále přemohla Jessicu Pegulaovou a získala druhý titul.
Ačkoli neměla v letošní sezoně vždy nejlepší formu a třeba na čtyřech z úvodních šesti turnajů nevyhrála dva zápasy po sobě, daří se jí v tomto roce bořit další kariérní milníky. Ještě k tomu si v posledních 12 měsících zahrála čtyři ze svých sedmi kariérních finále na nejvyšším okruhu.
Vzájemná bilance
Kosťuková vede 1:0. Jediný předchozí souboj se uskutečnil před pár měsíci ve čtvrtfinále na antukové tisícovce v Madridu a ukrajinská hráčka měla navrch 7:6, 6:0.
Zajímavosti a fakta
Kosťuková hrála jediné předchozí grandslamové semifinále na nedávném French Open a prohrála 1:6, 3:6 s pozdější šampionkou Mirrou Andrejevovou.
Ve čtvrtek se může Kosťuková stát první ukrajinskou finalistkou grandslamu ve dvouhře.
Nosková v letošním roce zapsala už 10 vítězství na trávě, za všechny předchozí sezony jich bylo dvanáct.
Vsetínská rodačka vyhrála čtyři z posledních pěti soubojů s hráčkami TOP 15 žebříčku.
Sázkařská analýza
Není překvapivé, že má semifinále mezi světovou dvanáctkou a třináctkou velmi vyrovnané kurzy. Kosťuková možná bude mít malou výhodu, protože od dubna opravdu prožívá životní období a předvádí fantastickou formu. Nosková naopak měla od začátku dubna několik slabších zápasů, nicméně i ona má výbornou fazónu a kralovala na generálce v Berlíně. Ani druhé semifinále tedy nemá favoritku.
Kosťuková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Madrid, Rouen (triumf); Brisbane (finále)
Největší úspěchy na trávě: první turnaj
Bilance: 28:5
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na trávě: 5:0
Bilance proti hráčkám TOP 20: 9:4 (kariérní 23:52)
Bilance v semifinále grandslamů: 0:1 (kariérní 0:1)
Bilance v semifinále: 3:1 (kariérní 6:5)
Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (semifinále)
Kosťuková – Wimbledon
Kariérní bilance: 11:5
Nejlepší výsledek: semifinále (2026)
Loňský výsledek: 1. kolo
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: žádná
Cesta turnajem: Podoroská (6:1, 6:2), Blinkovová (6:7, 6:3, 6:3), (23) Navarrová (6:2, 4:6, 6:1), Kruegerová (6:4, 6:4), (13) Paoliniová (6:3, 6:2)
Nosková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Berlín (triumf)
Největší úspěchy na trávě: Berlín (triumf)
Bilance: 27:11
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na trávě: 10:1
Bilance proti hráčkám TOP 20: 5:3 (kariérní 23:33)
Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)
Bilance v semifinále: 1:1 (kariérní 6:6)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (1. kolo)
Nosková – Wimbledon
Kariérní bilance: 9:3
Nejlepší výsledek: semifinále (2026)
Loňský výsledek: osmifinále
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Berlín (triumf), Bad Homburg (1. kolo)
Cesta turnajem: Seidelová (6:4, 6:3), Osoriová (6:3, 4:6, 6:2), (17) Cirsteaová (2:6, 6:3, 7:6), (26) Keysová (6:4, 7:6), (25) Mertensová (6:3, 7:5)
Kompletní program | Přehled ženského turnaje
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
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Pořád je to ale naprosto otevřený zápas, velké chyby se odehrávají na obou stranách. Hlavně je potřeba zůstat v klidu a nepanikařit, což se Katce teď moc nedaří a může to být rozhodující
Muška bude muset být více agresivní, mixovat hru, chodit na síť.....a hrát to na cca 2-3 údery - zkrátka je potřeba hrát tak, aby Coco nestíhala což je na trávě reálné.
Linda má vše ve svých rukách a pokud bude mít svůj den, půjde jí servis, bude hrát agresivně....., tak by měla Martu vystřílet. Linda si musí pohlídat začátek a tím trošku Martu psychicky nahlodat a pak je šance, že emočně vykape stejně jako v SF na RG.
A Muska asi ne ... jedine ze by Sven mel tak vyraznej efekt, ze by ji zmenil.
Nádherné vypada letos na Wimblu Muchova, ve sportovnim
Nosková - prohra
SinTown - výhra
Muška
Pupík
Wimbledon
Hned jsem klidnější.
Ale bojím se, že tam nedolétne ani jedna z našich "vlašťovek"
Muchová 3,25
Kostyuk 3,5
Gauff 3,5
Nosková 4,3
v SF nasazené 7-9-10-12, což je na poměry WTA úspěch
předturnajový tip mimo top 7 stále ve hře
zjednodušeně bude zbytek turnaje hod mincí, každá má 25 % šanci
ne nadarmo se WTA označuje jako RANDOM sport
počet Češek ve finále: 0 = 25 %, 1 = 50 %, 2 = 25 %
český titul = 50 %
půl talíře mají aktuálně v rukou a teď jde o to, zda druhou půlku ukradnou nebo si tu první nechají ukrást
asi nejdůležitější stat je % získ. míčů u 2. servisu, přes jehož return se vyhrávají zápasy (ale průměr neznamená příští zápas)
Wimbledon 2026: Much 64 %, Kost a Nos 54 %, Gau 48 %
brejky +/-: Kost +16, Gau +11, Much +10, Nos +7
Nos zaostává; Much získala nejméně brejků, což kompenzuje silným servisem
Češky jsou silnější na servisu, ale horší na returnu!
(esa - DF) na zápas: Much +5,6, Nos +2,4, Kost -0,4, Gau -0,8
Muchová mívá pár zadarmo bodů navíc plus i vysoké % 1. servisu in hraje do karet
největší problém je pro Muchovou h2h s Gauff (1-6), na trávě ještě nehrály, ale ta je podobnější hardu (0-6)
Dojde letos ve Wimbledonu na české finále?
Ano 75,9 %
jen Muchová 5,5 %
jen Nosková 5,8 %
obě Češky vypadnou 12,8 %
z čehož plyne titul na 80 %
na redditu budou mít převahu spíše američtí nacisté (1970 lidí)
WTA Wimbledon Champion
Gau 42%
Much 27%
Kost 23%
Nos 8%
Spodni pulka muze podekovat losu, ze nemusela celit nejen Krejcikove... Muchova muze dekovat ze ji prave mohla celit... Dolni pulka muze take podekovat komformismu Rybakiny, ale hlavne Ludmile... jedne z klicovych momentu turnaje... take Naomi odvedla paradni kus prace... hodne, ale hodne pomohla Snigur... take dost pomohla Amanda... pekna prace Taylor... rekl bych vinikajici.... da se rict, ze take tento rocnik je o tech derby... nejen ceskych ruskych, americkych, ukrajinskych
Bez mnohych holek, by nemely ted sanci tyhle posledni 4 odvazne se bit o finale! Take bych vyzdvihl peknou praci maminky Belindy... a Bary... silne BB :-)
Tenis je hlavne o souperkach a ty delaji pak ty sampionky a konecne vitezky...
Uzil jsem si to :-) Nebot jsem casto vic sledoval to deni kolem... plno zajimavych duelu, vypovedi, pribehu... hlavne pochopitelne to 40. vyroci Kralovny Martiny... :-)
Jasne...a rozumim... jsou to vsechno jen vlci povidacky a kecy... nebot tou nejbezpecnejsi souperkou v SF pro Musku je sama Muska a pro Lindu sama Linda - ....tak jednoduche to je.
Preji holkam hodne zdaru... ja zaviram sezonu na TP... uzit si koncovku s blizkymi... at uz to skonci s peknou teckou nebo ne :-) A vy budte hlavne hodni na ty vsechny holky ...pamatujic...ze zadna neni svata... ikdyz to tak 100 x vypada....:-) a je treba je brat i s tema jejich minelama nejen na kurtu, nebo mimo kurt... :-)) Vsak kazdy mame i ty vlastni minely... :-)))
Samozrejme v pripade uspechu ti ji pak poslu take... :-) Slibuji vlckovske cestne pod vetvi... hezky den a pekny zaver tydne.
že dnešní plán je dán:
Na finále provést nálet,
Kostyuk vykostit, Gauff zválet!
Matchupu? Gauff.
Muška 4:6 2:6
Linda 3:6 5:7