Wimbledon: Bude české finále? Muchová a Nosková vyzvou velmi nebezpečné soupeřky

DNES, 06:00
Previews 67
Ve Wimbledonu by mohlo letos dojít na české finále. Rozhodne čtvrteční hrací plán, který nabídne obě semifinále ženské dvouhry. Karolína Muchová bude čelit své velmi neoblíbené soupeřce a americké hvězdě Coco Gauffové. Rovněž Lindu Noskovou čeká nebezpečná protivnice, jelikož Marta Kosťuková prožívá nejlepší období kariéry. Program startuje ve 14:30.
Profily hráčů (7)
Muchová Karolina
Kostyuk Marta
Nosková Linda
Gauff Coco
Karolína Muchová bude čelit neoblíbené Coco Gauffové (© ČTK / AP / Kin Cheung)

Muchová – Gauffová | 14:30 SELČ

Karolína Muchová vyzve svou velmi neoblíbenou soupeřku Coco Gauffovou. Obě aktérky čeká první wimbledonské semifinále.

Zápasové informace a forma

Gauffová stále může snít o svém třetím grandslamovém titulu, jelikož v úterním čtvrtfinále skolila po bezmála dvou hodinách boje 4:6, 6:3, 6:3 krajanku a kolegyni z TOP 10 žebříčku Jessicu Pegulaovou. Jedná se o její už čtvrtou třísetovou výhru v řadě na tomto turnaji a druhou po prohrané úvodní sadě.

Na Wimbledon přijela se sérií čtyř porážek na travnatých kurtech, přičemž v loňské sezoně na tomto povrchu nezaznamenala ani jedno vítězství. Wimbledon byl pro ni nejslabším grandslamem, na kterém nikdy předtím nepřekročila osmifinále, přestože si ho v minulosti zahrála celkem třikrát.

Američanka, která stále čeká na první letošní titul, zvládla na probíhajícím turnaji maratonské bitvy se Solanou Sierraovou a Claire Liuovou ve druhém a třetím kole. Následně musela dohánět manko setu proti Belindě Bencicové v osmifinále a Pegulaové ve čtvrtfinále. Nyní má na dosah své první finále na trávě.

Muchová zakončila všechny čtyři poslední starty ve Wimbledonu hned v prvním kole. Letos však prožívá nejlepší sezonu kariéry, takže se dalo očekávat, že tuto nelichotivou sérii konečně přeruší. Ačkoli měla v posledních dvou kolech plné ruce práce, zajistila si stejně jako Gauffová své první semifinále ve Wimbledonu.

V úvodním týdnu přejela bez ztráty setu Anastasiji Zacharovovou, Shuai Zhang i Mananchayu Sawangkaewovou, ovšem pak potřebovala rozhodující set proti předloňské šampionce Barboře Krejčíkové a tie-break v bitvě s Naomi Ósakaovou. Na trávě vyhrála už devět zápasů v řadě, což zahrnuje titul z Bad Homburgu.

Na rozdíl od Gauffové absolvuje Muchová hned od prvního týdne velmi stabilní sezonu 2026 a kromě premiérového triumfu na trávě kralovala také na tisícovce v Dauhá, byla ve finále ve Stuttgartu a hrála semifinále v Brisbane a Miami. V lednu se nacházela na 20. místě žebříčku a momentálně má pevnou pozici v elitní desítce.

Vzájemná bilance

Gauffová dominuje 6:1 a měla letos navrch na Australian Open a v Miami. Muchová ovšem vyhrála poslední souboj před pár měsíci ve Stuttgartu (6:3, 5:7, 6:3). Jednalo se o jejich první souboj mimo betony a na trávě se ještě nepotkaly.

 

Zajímavosti a fakta

Gauffová má v semifinále grandslamů bilanci 3:2 a to poslední na French Open 2025 přetavila v triumf.

Teprve až letos ve Wimbledonu dokázala na jednom travnatém turnaji skolit více než jednu hráčku TOP 11 žebříčku.

Muchová hrála čtyři semifinále na grandslamech a uspěla pouze na French Open 2023, kde ve finále podlehla Ize Šwiatekové.

Česká tenistka letos zapsala už 10 výher na trávě, čímž překonala celkový počet ze sezon 2021 až 2025.

 

Sázkařská analýza

Muchová má lepší výsledky na trávě než Gauffová, nicméně to nemusí hrát výraznější roli, protože obě aktérky čeká první wimbledonské semifinále a Američanka ve vzájemné bilanci dominuje. Gauffová jako jediná ze semifinalistek letošního Wimbledonu ovládla grandslam, takže může být bezpečnější volbou v tomto souboji. Šance jsou nicméně naprosto vyrovnané a ani jedna není favoritkou.

Muchová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bad Homburg, Dauhá (triumf); Stuttgart (finále)
Největší úspěchy na trávě: Bad Homburg (triumf)
Bilance: 34:8
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na trávě: 10:1
Bilance proti hráčkám TOP 10: 5:5 (kariérní 20:29)
Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:3)
Bilance v semifinále: 3:2 (kariérní 9:10)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (3. kolo)

Muchová – Wimbledon

Kariérní bilance: 13:6
Nejlepší výsledek: semifinále (2026)
Loňský výsledek: 1. kolo
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Berlín (osmifinále), Bad Homburg (triumf)
Cesta turnajem: Zacharovová (6:3, 6:2), Shuai Zhang (6:3, 6:2), Sawangkaewová (6:2, 7:6), Krejčíková (7:5, 5:7, 6:3), (14) Ósakaová (7:6, 6:4)

 

Gauffová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Miami (finále)
Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (semifinále)
Bilance: 31:11
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na trávě: 5:1
Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:3 (kariérní 36:39)
Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 3:2)
Bilance v semifinále: 2:1 (kariérní 16:17)
Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (3. kolo)

Gauffová – Wimbledon

Kariérní bilance: 16:6
Nejlepší výsledek: semifinále (2026)
Loňský výsledek: 1. kolo
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Berlín (osmifinále)
Cesta turnajem: Korpatschová (6:2, 6:1), Sierraová (6:3, 3:6, 7:6), Liuová (6:3, 6:7, 6:2), (11) Bencicová (4:6, 6:3, 6:4), (4) Pegulaová (4:6, 6:3, 6:3)

 

 

Kosťuková – Nosková | 16:00 SELČ

Linda Nosková i Marta Kosťuková budou bojovat o první grandslamové finále a šance jsou naprosto vyrovnané.

Zápasové informace a forma

Kosťuková si na nedávném French Open zahrála své první grandslamové semifinále a teď ve Wimbledonu zaregistrovala další. Ve čtvrtfinále zničila 6:3, 6:2 chybující bývalou finalistku Jasmine Paoliniovou a pokračuje ve svém nejúspěšnějším tažení v All England Clubu, kde nikdy předtím nepřekročila třetí kolo.

Na začátku sezony měla smůlu a po finále v Brisbane se zranila v prvním kole Australian Open, což vedlo k vynechání únorové tour na Blízkém východě a jen dvěma výhrám napříč Indian Wells a Miami. Od začátku dubna ovšem prožívá nejlepší období své kariéry a vyhrála 22 z 23 odehraných zápasů.

Ukrajinka na antuce zářila a v Rouenu a Madridu získala svůj druhý a třetí kariérní titul. Poté se i díky skalpům Igy Šwiatekové a Eliny Svitolinové probila do semifinále French Open. V parádním období pokračuje na trávě, na které nikdy předtím nedošla do čtvrtfinále a loni prohrála všechna tři utkání.

Nosková ve čtvrtfinále po setech 6:3, 7:5 přibrzdila znovuzrození Elise Mertensové a dosáhla na své první grandslamové semifinále. Po bitvách s Camilou Osoriovou a Soranou Cirsteaovou, proti níž odvracela mečbol, zdolala v osmifinále ve dvou těsných setech Madison Keysovou. Postupem do semifinále Wimbledonu předčila čtvrtfinále z Australian Open 2024.

Na travnatých kurtech v letošním roce exceluje. Nepočítaje porážku v prvním kole s Elenou-Gabrielou Ruseovou v Bad Homburgu, která byla způsobená i náročným programem, je neporažená. Kromě semifinále ve Wimbledonu zapsala triumf na pětistovce v Berlíně, kde ve finále přemohla Jessicu Pegulaovou a získala druhý titul.

Ačkoli neměla v letošní sezoně vždy nejlepší formu a třeba na čtyřech z úvodních šesti turnajů nevyhrála dva zápasy po sobě, daří se jí v tomto roce bořit další kariérní milníky. Ještě k tomu si v posledních 12 měsících zahrála čtyři ze svých sedmi kariérních finále na nejvyšším okruhu.

Vzájemná bilance

Kosťuková vede 1:0. Jediný předchozí souboj se uskutečnil před pár měsíci ve čtvrtfinále na antukové tisícovce v Madridu a ukrajinská hráčka měla navrch 7:6, 6:0.

 

Zajímavosti a fakta

Kosťuková hrála jediné předchozí grandslamové semifinále na nedávném French Open a prohrála 1:6, 3:6 s pozdější šampionkou Mirrou Andrejevovou.

Ve čtvrtek se může Kosťuková stát první ukrajinskou finalistkou grandslamu ve dvouhře.

Nosková v letošním roce zapsala už 10 vítězství na trávě, za všechny předchozí sezony jich bylo dvanáct.

Vsetínská rodačka vyhrála čtyři z posledních pěti soubojů s hráčkami TOP 15 žebříčku.

 

Sázkařská analýza

Není překvapivé, že má semifinále mezi světovou dvanáctkou a třináctkou velmi vyrovnané kurzy. Kosťuková možná bude mít malou výhodu, protože od dubna opravdu prožívá životní období a předvádí fantastickou formu. Nosková naopak měla od začátku dubna několik slabších zápasů, nicméně i ona má výbornou fazónu a kralovala na generálce v Berlíně. Ani druhé semifinále tedy nemá favoritku.

Kosťuková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Rouen (triumf); Brisbane (finále)
Největší úspěchy na trávě: první turnaj
Bilance: 28:5
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na trávě: 5:0
Bilance proti hráčkám TOP 20: 9:4 (kariérní 23:52)
Bilance v semifinále grandslamů: 0:1 (kariérní 0:1)
Bilance v semifinále: 3:1 (kariérní 6:5)
Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (semifinále)

Kosťuková – Wimbledon

Kariérní bilance: 11:5
Nejlepší výsledek: semifinále (2026)
Loňský výsledek: 1. kolo
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: žádná
Cesta turnajem: Podoroská (6:1, 6:2), Blinkovová (6:7, 6:3, 6:3), (23) Navarrová (6:2, 4:6, 6:1), Kruegerová (6:4, 6:4), (13) Paoliniová (6:3, 6:2)

 

Nosková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Berlín (triumf)
Největší úspěchy na trávě: Berlín (triumf)
Bilance: 27:11
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na trávě: 10:1
Bilance proti hráčkám TOP 20: 5:3 (kariérní 23:33)
Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)
Bilance v semifinále: 1:1 (kariérní 6:6)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (1. kolo)

Nosková – Wimbledon

Kariérní bilance: 9:3
Nejlepší výsledek: semifinále (2026)
Loňský výsledek: osmifinále
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Berlín (triumf), Bad Homburg (1. kolo)
Cesta turnajem: Seidelová (6:4, 6:3), Osoriová (6:3, 4:6, 6:2), (17) Cirsteaová (2:6, 6:3, 7:6), (26) Keysová (6:4, 7:6), (25) Mertensová (6:3, 7:5)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

67
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MilasTHFC
09.07.2026 13:33
Musi bejt slozity hrat kazdy turnaj s tim, ze nevyhrat titul je vlastne obrovsky neuspech.
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ladinec
09.07.2026 13:45
finale bude to bez české učasti
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MilasTHFC
09.07.2026 13:50
Uplne v pohode to otoci.
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Otmar
09.07.2026 13:32
SinTown dneska opravdu mizérie a otočit to bude problém, zvlášť pokud hodlají pokračovat ve stávající hře. Nejsem si jist, kdy naposledy zakončovaly na síti, z pole hafo chyb. Jsem zvědav!
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GaelM
09.07.2026 13:56
Vždycky je jednodušší produkovat geniální momenty, když soupeř na druhé straně je o třídu až dvě níž. Spíš soupeřky jsou tentokrát úplně z jiného těsta než v předchozích zápasech, mají formu a dokážou hrát aktivně/agresivně. Což nejenom že SinTown nesedí, ale hlavně na to v poslední době nebyly zvyklé, málokdo na ně dokázal v zápasech přitlačit.

Pořád je to ale naprosto otevřený zápas, velké chyby se odehrávají na obou stranách. Hlavně je potřeba zůstat v klidu a nepanikařit, což se Katce teď moc nedaří a může to být rozhodující
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tommr
09.07.2026 13:24
Katastrofální první set v podání SinTown kulminoval v TB ve kterém přišly o vedení 5:1. Tenhle první set byl asi to nejhorší co jsem od SinTown letos viděl. Těžko říct kdo z těch dvou hraje hůř ...
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Diabolique
09.07.2026 13:30
Zatommroval jsi je kvalitne ... Jeste ze Musce a Linde jsi zaridil postup.
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Tomas_Smid_fan
09.07.2026 13:33
jen aby to nebyla polovičatá práce
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GaelM
09.07.2026 14:10
Souhlas, ztráta vedení v TB se ukazuje být rozhodující. To byla trestuhodná ztráta, nějaký bod je prostě potřeba urvat aspoň na podání.
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paprikovygulas.
09.07.2026 14:10
Hej hrdina, pozývam ta na kurt, vytlačím si pár tvojich komentárov a budem ti ich čítať pri každom tvojom udere
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tommr
09.07.2026 13:04
Mladenovic tam sází jednu dvojchybu za druhou a SinTown stejně nejsou schopný jí brejknout. Dneska hrajou opravdu špatně ...
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Tomas_Smid_fan
09.07.2026 13:17
no, pěkně jsi jim to zavařil, tak se teď snaž.
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tommr
09.07.2026 12:57
Nepěkné představení od SinTown pokračuje. Prohrávají 4:5 a TT bude podávat na udržení se v setu. Vzhledem k tomu že je dneska slabá jako čaj tak se jedná o kritickej moment ...
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tommr
09.07.2026 12:51
SinTown zatím nehrajou dobře. Sice se dostaly do vedení o brejk ale pak TT ztratila podání čistou hrou a při podání Mladenovic neproměnily 7/!) brejkbolů. Jestli se výrazně nezlepší tak budou mít ještě velký problémy ...
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Krisboy
09.07.2026 13:23
Tomu říkám "projebat tiebreak". Jinak se to říct nedá.
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Liverpool22
09.07.2026 11:34
Pro Lindu i Mušku je pozitivní, že šance na finále je reálná jelikož Coco i Marta jsou na trávě hratelné.

Muška smile bude muset být více agresivní, mixovat hru, chodit na síť.....a hrát to na cca 2-3 údery - zkrátka je potřeba hrát tak, aby Coco nestíhala což je na trávě reálné.

Linda smile má vše ve svých rukách a pokud bude mít svůj den, půjde jí servis, bude hrát agresivně....., tak by měla Martu vystřílet. Linda si musí pohlídat začátek a tím trošku Martu psychicky nahlodat a pak je šance, že emočně vykape stejně jako v SF na RG.
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tommr
09.07.2026 11:40
herně jsou všechny hráčky poměrně vyrovnané a tak rozhodne mentální nastavení. Obávám se že v tomhle budou mít soupeřky našich navrch. I když u Kostyuk existuje určitá naděje že by jí zase jednou mohlo rupnout v kouli ...
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Liverpool22
09.07.2026 11:45
Jo, jo oba zápasy cca 50:50 a rozhodne hlava a aktuální forma.smile
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Diabolique
09.07.2026 11:47
Jestli rozhodne hlava, tak to ma Linda vyhrany ...
A Muska asi ne ... jedine ze by Sven mel tak vyraznej efekt, ze by ji zmenil.
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tommr
09.07.2026 11:51
Karolína sice říká že na trávě to mají 0:0, ale v hlavě jí určitě straší těch 0:6 na hardu. To nezmění ani Groeneveld ...
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Diabolique
09.07.2026 11:55
Ja to vim ... proto ji moc fandim, ale neverim. Za to Linde verim naplno. Nikdo nema hlavu jako Linda.
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Liverpool22
09.07.2026 11:59
Linda je flegmatička a introvertka což může být výhoda. Ani žebříček neřeší Je jí jedno jestli je 12, 10 nebo 7......
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Tomas_Smid_fan
09.07.2026 12:10
samozřejmě, zajímá ji jen 1.místo
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alcaraz.dva
09.07.2026 12:22
Jasny...Keca Nehledě na prohlášení...bude to boj na 3 sety myslím si
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alcaraz.dva
09.07.2026 12:28
Jinak arogantní baletka (obleceni) mi nezamlouvá vubec
Nádherné vypada letos na Wimblu Muchova, ve sportovnim
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frenkie57
09.07.2026 13:05
Ale také je tam ta první vlaštovka v podobě 1:0 na cihle...
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tommr
09.07.2026 11:24
Muchová - prohra
Nosková - prohra

SinTown - výhra
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Kuba4Win
09.07.2026 11:27
Bojím se že dnes to opravdu dopadne takhle ale snad alespoň Muška už tu Coco zastaví, protože jestli to zase uhaluzí až k titulu tak to bude katastrofa smile
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Diabolique
09.07.2026 11:29
Neeee, nemuzes takhle proklit kralovnu Kacenku!
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tommr
09.07.2026 11:34
SinTown narazí na rovnocenné soupeřky až ve finále. Dneska je může o výhru připravit jen totální zkrat nebo nějaké zranění ...
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Krisboy
09.07.2026 10:21
Je neuvěřitelné, že moje dvě nejoblíbenější české tenistky jsou v semifinále nejlepšího turnaje.

smile Muška
smile Pupík
smile Wimbledon
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frenkie57
09.07.2026 13:09
Mám to stejně, je to pro mně malý svátek.
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peek
09.07.2026 09:13
Důrazně apeluji na místní sázkaře, ať naložej na Gauff a Kostyuk, ať si to český finále posychrujeme.
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jih
09.07.2026 09:32
Na Gauff peču, ale na Kosťuk dám litr.
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Diabolique
09.07.2026 09:40
Prosim Te snaz se, protoze Kostyuk je jedina, na kterou nic nemam. Na Musku i Lindu mam sazky jeste pred sampionatem, hlavne Lindu po te co vyhrala Berlin ... A na Gauff po te co porazila Pegulu a mela hrat s Muskou ... ale Marta at nic nevyhraje!!!
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jih
09.07.2026 10:05
Litr teď musí stačit. Barák s garáží a autem naložím až kdyžtak ve finále na Mouchu/Gauff.
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kupa
09.07.2026 11:21
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Krisboy
09.07.2026 11:25
Škoda peněz. Stačí kvalitní tommring.
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Diabolique
09.07.2026 11:29
A ten uz prisel
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Krisboy
09.07.2026 12:51

Hned jsem klidnější.
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Carlito81
09.07.2026 09:12
Chtělo by se říci, že Muška dneska dolétne do finále
Ale bojím se, že tam nedolétne ani jedna z našich "vlašťovek"
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Liverpool22
09.07.2026 11:22
Jedna naše vlaštovka snad do finále dolétne smile
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bardunek666
09.07.2026 09:06
Oběma bych to finále velmi přál, ale zdá se mi to jako utopie. Nicméně doufám, že alespoň jedna se tam prokouše a bude v sobotu zase komu fandit.
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paddy
09.07.2026 08:57
průměr sázkovek
Muchová 3,25
Kostyuk 3,5
Gauff 3,5
Nosková 4,3

v SF nasazené 7-9-10-12, což je na poměry WTA úspěch
předturnajový tip mimo top 7 stále ve hře smile

zjednodušeně bude zbytek turnaje hod mincí, každá má 25 % šanci
ne nadarmo se WTA označuje jako RANDOM sport smile smile

počet Češek ve finále: 0 = 25 %, 1 = 50 %, 2 = 25 %
český titul = 50 %
půl talíře mají aktuálně v rukou a teď jde o to, zda druhou půlku ukradnou nebo si tu první nechají ukrást smile

asi nejdůležitější stat je % získ. míčů u 2. servisu, přes jehož return se vyhrávají zápasy (ale průměr neznamená příští zápas)
Wimbledon 2026: Much 64 %, Kost a Nos 54 %, Gau 48 %

brejky +/-: Kost +16, Gau +11, Much +10, Nos +7
Nos zaostává; Much získala nejméně brejků, což kompenzuje silným servisem
Češky jsou silnější na servisu, ale horší na returnu!

(esa - DF) na zápas: Much +5,6, Nos +2,4, Kost -0,4, Gau -0,8
Muchová mívá pár zadarmo bodů navíc plus i vysoké % 1. servisu in hraje do karet

největší problém je pro Muchovou h2h s Gauff (1-6), na trávě ještě nehrály, ale ta je podobnější hardu (0-6)
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paddy
09.07.2026 09:27
nazi anketa sport.cz (584 lidí)
Dojde letos ve Wimbledonu na české finále?
Ano 75,9 %
jen Muchová 5,5 %
jen Nosková 5,8 %
obě Češky vypadnou 12,8 %
z čehož plyne titul na 80 % smile

na redditu budou mít převahu spíše američtí nacisté (1970 lidí) smile
WTA Wimbledon Champion
Gau 42%
Much 27%
Kost 23%
Nos 8%
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Vlk-v-trave
09.07.2026 08:55
Od prvniho kola u mne jasny plan... cz finale... uz ted tuhle predikci povazuji za uspesnou... co nejvic pomohlo? Hlavne pocasi... nebot ma svuj vliv... sice trava dostava hrozne zabrat a je to videt... ale odskok potrebuje jeste trosku snizit teziste pri zahravani micu... take sice je tzv. pomalejsi... coz pomaha technicky zdatnejsim hrackam na servisu, a soucasne skvelym hrackam na returnu atd. Samozrejme hodne los, ale nejde me o nase holky, ale aby se nedostaly na jine... tenis je pochopitelne o souperkach...

Spodni pulka muze podekovat losu, ze nemusela celit nejen Krejcikove... Muchova muze dekovat ze ji prave mohla celit... Dolni pulka muze take podekovat komformismu Rybakiny, ale hlavne Ludmile... jedne z klicovych momentu turnaje... take Naomi odvedla paradni kus prace... hodne, ale hodne pomohla Snigur... take dost pomohla Amanda... pekna prace Taylor... rekl bych vinikajici.... da se rict, ze take tento rocnik je o tech derby... nejen ceskych ruskych, americkych, ukrajinskych
Bez mnohych holek, by nemely ted sanci tyhle posledni 4 odvazne se bit o finale! Take bych vyzdvihl peknou praci maminky Belindy... a Bary... silne BB :-)

Tenis je hlavne o souperkach a ty delaji pak ty sampionky a konecne vitezky...

Uzil jsem si to :-) Nebot jsem casto vic sledoval to deni kolem... plno zajimavych duelu, vypovedi, pribehu... hlavne pochopitelne to 40. vyroci Kralovny Martiny... :-)

Jasne...a rozumim... jsou to vsechno jen vlci povidacky a kecy... nebot tou nejbezpecnejsi souperkou v SF pro Musku je sama Muska a pro Lindu sama Linda - ....tak jednoduche to je.

Preji holkam hodne zdaru... ja zaviram sezonu na TP... uzit si koncovku s blizkymi... at uz to skonci s peknou teckou nebo ne :-) A vy budte hlavne hodni na ty vsechny holky ...pamatujic...ze zadna neni svata... ikdyz to tak 100 x vypada....:-) a je treba je brat i s tema jejich minelama nejen na kurtu, nebo mimo kurt... :-)) Vsak kazdy mame i ty vlastni minely... :-)))
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sojka1
09.07.2026 10:32
perfektni to bylo, prijemne pocteni..... diky hravemu vlcimu dovadeni v trave a samozrejme diky i nesamozrejmym hernim uspechum holek, povazuju letosni rocnik za zvlast povedeny! A pouceni? Laska neprenasi jen hory, ale i micky..... :-))
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Pe3k_
09.07.2026 11:14
Pořád mi vyskakuje formulář o spokojenosti s tenisportálem. Vždy jim tam něco napíšu, ale má to nulový efekt. Napadlo mě, že by bylo fajn moci like/dislike palec nahoru/palec dolů komentáře ostatních diskutujících, aby pak ty slohovky co píše vlk byly patřičně ohodnoceny ostatními. To by bylo fajn i v opačném případě, když tu neustále někdo píše sra.ky, tak by byl taky patřičně ohodnocen...
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sojka1
09.07.2026 12:24
nevim..... a jak bys chtel dal s like/dislike pracovat, nezmeni se nakonec samotny ucel diskuse? Vzdyt nejaky prinos komentare poznas/pocitis sam, sra*ku taky a k obojimu se muzes vyjadrit i ted.....
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Pe3k_
09.07.2026 12:29
No jen by to bylo vidět, ty počty liku a dislajku...vyjádřit můžeš, ale nikdo neodpovídá na každý komentář co přečte, většinu necháš bez povšimnutí...
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Vlk-v-trave
09.07.2026 11:14
:-)) pekne...dekuji, posilam hodne dovadivych pozdravu z pod vetve... jedina vec na cz finale me tizi,... neb jsem si dal jeden ukol jak to vyjde... a to znamena, ze nebudu dnes v noci spat a usilovne a pilne pracovat na Ilustraci Navratilova Legacy, abych to stihl poslat Martine jeste pred finale (stejne ani nemam pak uz cas)...to jsem si fakt trosku zavaril a navaril... ale vis jak... jak to nevyjde tak si mohu rict, super.. dnes v noci neponocuji :-)))
Samozrejme v pripade uspechu ti ji pak poslu take... :-) Slibuji vlckovske cestne pod vetvi... hezky den a pekny zaver tydne.
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sojka1
09.07.2026 12:14
paani..... ;-) taky preju pohodu a uspechy..... ve dne v noci.... :-))
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peek
09.07.2026 08:42
Nosík na to mám,
že dnešní plán je dán:
Na finále provést nálet,
Kostyuk vykostit, Gauff zválet!
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LiJ
09.07.2026 09:45
smile smile
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Dav1n
09.07.2026 08:39
Ze sázkařského pohledu, když dáme vlastenectví stranou, kdo má reálně největší šanci na postup do finále na základě tenisové kvality?
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peek
09.07.2026 08:43
Muchová a Nosková. Bez debaty.
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Diabolique
09.07.2026 08:44
Kvality? Muchova.
Matchupu? Gauff.
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Krisboy
09.07.2026 11:08
Muchová, Nosková a Siniaková/Townsend.
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Marduch
09.07.2026 08:15
Martě a Coco hrozí konec.
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LiJ
09.07.2026 08:41
Jo
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Sinuhet1
09.07.2026 07:59
preju si at podaji dobry vykon a pokud to nebude stacit, tak nevadi, to se neda nic delat
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Djokovicking
09.07.2026 07:14
Snad aspoň jedna to finále udělá, české finále je snem které se bohužel nestane, ale doufám že aspoň jedna to zvládne
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paprikovygulas.
09.07.2026 07:05
Extrémne nebezpeční, bojme sa vsetci
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LiJ
09.07.2026 08:42
Prdlačka
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Dobry-den
09.07.2026 06:55
Neklapne to.

Muška 4:6 2:6
Linda 3:6 5:7
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Ela-fon-isi
09.07.2026 08:04
Linda vyhraje.
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LiJ
09.07.2026 10:35
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