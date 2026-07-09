ŽIVĚ: Gauffová vrací úder. Bitva s Muchovou je vyrovnaná, rozhodne třetí set
Muchová – Gauffová 6:2, 1:6, 1:0 hraje se 3. set
S přehledem vstoupily do osmého vzájemného zápasu obě tenistky. Ve více než třicetistupňovém horku si Muchová i Gauffová bez problémů vyhrály svá podání, už ve třetí hře se ale do pořádných problémů dostala Američanka. Své soupeřce pomohla dvojchybou a dostala se do stavu 15:40. První brejkovou možnost aktivní hrou ještě odvrátila, na druhou ale reagovala nevynucenou chybou a česká tenistka šla do vedení 2:1.
Velmi důležitý game se odehrál vzápětí. Muchová se podobně jako Američanka musela vypořádat se stavem 15:40, na rozdíl od Gauffové si i díky pestré hře plné čopů i stopbalů dokázala poradit a brejk potvrdila. Dvojnásobná grandslamová šampionka dál marně hledala recept na v naprosté pohodě hrající Češku. Muchová trestala slabší podání Gauffové přesnými returny, čímž dostávala soupeřku pod tlak. Prolomila i její druhé podání v řadě a dostala se do vedení 4:1.
Svěřenkyně Svena Groenevelda měla dějství v prvním setu naprosto ve své režii. Byla lepší hráčkou jak od základní čáry, tak na servisu. Soupeřku přehrávala pestrostí hry a vedla už 5:1. Gauffová jen těžko hledala na rivalku v úvodním dějství zbraň. I v sedmé hře měla velké problémy udržet si podání, to se jí ale nakonec povedlo a snížila na rozdíl tří gamů. Muchové ke konci úvodní sady přestalo fungovat první podání, přesto set dovedla k vítěznému konci. Získala ho za 39 minut jasně 6:2 a šla do vedení 1:0 na sety.
Do druhého setu vstoupila Gauffová sebevědoměji. Ve druhém gamu si na returnu vypracovala další brejkbolovou možnost, znovu ale nebyla úspěšná a bylo vyrovnáno – 1:1. Svůj do té doby nejhorší game odehrála Muchová za stavu 1:2, kdy se na svém podání dostala do ztráty 0:40. První dvě hrozby ještě zažehnala, celkově devátý brejkbol v zápase ale už odvrátit nedokázala a poprvé v zápase přišla o podání.
Gauffová ve druhém setu podstatně zpřesnila hru. Její údery získaly délku i razanci, čímž dostávala olomouckou rodačku pod tlak. S problémy, ale přeci, získala pátou hru a šla do vedení 4:1. Američanka se navíc mohla opřít o výborný servis, který prokládala povedenými přechody na síť. Druhou sadu ovládla přesvědčivě 6:1 a poslala utkání do třetího setu.
Muchová po návratu z šatny začala skvěle. Servis, který předtím ztratila dvakrát v řadě, si udržela čistou hrou a skvěle tak vstoupila do rozhodujícího dějství.
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Komentáře
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Muško pojď
Tadyty chytrolíny mám nejradši.
V jednu chvíli se zastávají podvodníků a potom tady hejti Mušku.
Echt čecháčství
Máš na to , hraj svoji hru a ono to pujde
No nevím, jsem načnutý.
1,30.
Jestli se neprobere, tak půjde ve 3. s kanárem
ŽIVĚ: Skvěle! Muchová v prvním setu Gauffovou smetla, ve druhém se Američanka zvedá
bych prece jenom zmirnil. Aspon to SKVELE bych dal pryc.
Eso na závěr
Coco není ve své kůži, to bude tím překrouceným ramínkem
Tam se furt žije z medaile z nejslabšího olympijského hokeje 2022 a jednoho náhodného MS v roce 2002.
Typicky čobolák - vzdor a pláč
https://en84.sportplus.live/tennis/wimbledon-women/8043274/
Držím tlapy a jestli vyhraješ,tak si pustím záznam .