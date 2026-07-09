ŽIVĚ: Gauffová vrací úder. Bitva s Muchovou je vyrovnaná, rozhodne třetí set

DNES, 14:15
Aktuality 106
WIMBLEDON - Podruhé v kariéře může Karolína Muchová dosáhnout na účast v grandslamovém finále. V semifinále Wimbledonu však čelí soupeřce, kterou dokázala v sedmi zápasech srazit jen jednou – Coco Gauffové. Zda na poslední vzájemný zápas naváže, sledujte v podrobné reportáži na Tenisportálu.
Profily hráčů
Muchová Karolina
Gauff Coco
Karolína Muchová bojuje o wimbledonské finále (© MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Muchová – Gauffová 6:2, 1:6, 1:0 hraje se 3. set

S přehledem vstoupily do osmého vzájemného zápasu obě tenistky. Ve více než třicetistupňovém horku si Muchová i Gauffová bez problémů vyhrály svá podání, už ve třetí hře se ale do pořádných problémů dostala Američanka. Své soupeřce pomohla dvojchybou a dostala se do stavu 15:40. První brejkovou možnost aktivní hrou ještě odvrátila, na druhou ale reagovala nevynucenou chybou a česká tenistka šla do vedení 2:1.

Velmi důležitý game se odehrál vzápětí. Muchová se podobně jako Američanka musela vypořádat se stavem 15:40, na rozdíl od Gauffové si i díky pestré hře plné čopů i stopbalů dokázala poradit a brejk potvrdila. Dvojnásobná grandslamová šampionka dál marně hledala recept na v naprosté pohodě hrající Češku. Muchová trestala slabší podání Gauffové přesnými returny, čímž dostávala soupeřku pod tlak. Prolomila i její druhé podání v řadě a dostala se do vedení 4:1.

Svěřenkyně Svena Groenevelda měla dějství v prvním setu naprosto ve své režii. Byla lepší hráčkou jak od základní čáry, tak na servisu. Soupeřku přehrávala pestrostí hry a vedla už 5:1. Gauffová jen těžko hledala na rivalku v úvodním dějství zbraň. I v sedmé hře měla velké problémy udržet si podání, to se jí ale nakonec povedlo a snížila na rozdíl tří gamů. Muchové ke konci úvodní sady přestalo fungovat první podání, přesto set dovedla k vítěznému konci. Získala ho za 39 minut jasně 6:2 a šla do vedení 1:0 na sety.

Do druhého setu vstoupila Gauffová sebevědoměji. Ve druhém gamu si na returnu vypracovala další brejkbolovou možnost, znovu ale nebyla úspěšná a bylo vyrovnáno – 1:1. Svůj do té doby nejhorší game odehrála Muchová za stavu 1:2, kdy se na svém podání dostala do ztráty 0:40. První dvě hrozby ještě zažehnala, celkově devátý brejkbol v zápase ale už odvrátit nedokázala a poprvé v zápase přišla o podání.

Gauffová ve druhém setu podstatně zpřesnila hru. Její údery získaly délku i razanci, čímž dostávala olomouckou rodačku pod tlak. S problémy, ale přeci, získala pátou hru a šla do vedení 4:1. Američanka se navíc mohla opřít o výborný servis, který prokládala povedenými přechody na síť. Druhou sadu ovládla přesvědčivě 6:1 a poslala utkání do třetího setu.

Muchová po návratu z šatny začala skvěle. Servis, který předtím ztratila dvakrát v řadě, si udržela čistou hrou a skvěle tak vstoupila do rozhodujícího dějství.

Další informace průběžně doplňujeme.

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Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

111
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pantera1
09.07.2026 16:06
Karolína potřebuje podporu , zaber musíš to zvládnout prosím .
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MilasTHFC
09.07.2026 16:06
Tommr a ElNino - proc ste tak moc toxicky?
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Patik
09.07.2026 16:06
Poďme Gauff.. Wimbledon je tvoj.
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EllNino
09.07.2026 16:06
Karolína bohužel nepřekračuje svůj stín :/
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MilasTHFC
09.07.2026 16:03
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vojta912
09.07.2026 16:00
Povolit, přitáhnout.

Muško pojď

Tadyty chytrolíny mám nejradši.
V jednu chvíli se zastávají podvodníků a potom tady hejti Mušku.
Echt čecháčství
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joe39
09.07.2026 16:00
dobry vstup do rozhodujucej sady ..good job
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tommr
09.07.2026 15:58
Karolína se už evidentně "našla" a na kurtu působí jako sparingpartnerka jak je v jejích zápasech s Gauff dobrým zvykem ...
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paprikovygulas.
09.07.2026 16:03
Nestrapnuj sa nulo, ukáž mi to na kurte ako sa to robi
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Otmar
09.07.2026 15:57
Ve druhém setu Muška totálně mimo. Ve třetím ji na fyzičku nedostane, musí ji přehrát, ale zrovna teď bych za to moc nedal. Snad, snad...
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Carlito81
09.07.2026 15:55
Kájo pojd !
Máš na to , hraj svoji hru a ono to pujde
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paprikovygulas.
09.07.2026 15:57
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Liverpool22
09.07.2026 15:58
smile
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Ajeto
09.07.2026 15:55
Celková úroveň zápasu nic moc. První set hrála jak ponocná Gauff, druhý set zase Muchová. No, uvidíme, co předvedou děvčata v setu třetím.
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George_Renel
09.07.2026 15:54
Karolína zčervenala a zhasla. Chce to restart.
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stirr
09.07.2026 15:53
Jestli bude hrát takhle tak to bude ve 3 kanár
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frenkie57
09.07.2026 15:53
Druhý set byl ovšem ještě větší fičák.
No nevím, jsem načnutý.
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chlebavevaju
09.07.2026 15:53
Stále nádherný hratelný kurz na Gauff 1,60, čekal bych tak
1,30.
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Tomas_Smid_fan
09.07.2026 15:53
Muška je pasivní, nejde jí první servis a dokonce i na síti je Cori úspěšnější.
Jestli se neprobere, tak půjde ve 3. s kanárem
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jih
09.07.2026 15:53
Normální vypuštění druhého. Zápas teprve začne.
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frenkie57
09.07.2026 15:54
Ona není Bartůňková.
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jih
09.07.2026 15:56
No teď už musí být.
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petrulinka
09.07.2026 15:52
Ve druhém to je od Karolíny dost otřesné. Začala hrát úplně jinak, než v prvním setu. Tak snad ve třetím se zvedne.
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chlebavevaju
09.07.2026 15:52
Klientka Muchová, zase si z ní budou na tenisových fórech dělat srandu. Neco jak Ostapenko Swiatek.
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Tomas_Smid_fan
09.07.2026 15:55
z Mušky si na fórech můžou dělat srandu jen takoví, jako jsi ty a s tím se tak nějak počítá...
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chlebavevaju
09.07.2026 15:56
Ja si z ni srandu nedelam, ja uz ji jen lituju. Uz mi to ani nejí lito, protoze je to s Gauff zapas co zapas a jak se rika starého psa novým kouskům nenaučíš.
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The_Punisher
09.07.2026 15:52
Druhy set hodit za hlavu a ve tretim prijit Karolina z prvniho setu!
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Liverpool22
09.07.2026 15:55
fandíme dál smile Teď si ale nesmí nechat utéct začátek setu smile
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paprikovygulas.
09.07.2026 15:56
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bardunek666
09.07.2026 15:51
No.. Karolína zase nechala Coco vstoupit do zápasu. Hraje teď bohužel velmi špatně
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petrulinka
09.07.2026 15:54
No komentátor to řekl dobře. Nechala si vnutit hru Gauff, bohužel. Tak má tam trenéra, tak snad ji vzpamatuje
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Diabolique
09.07.2026 15:50
Ten titulek nahore:
ŽIVĚ: Skvěle! Muchová v prvním setu Gauffovou smetla, ve druhém se Američanka zvedá
bych prece jenom zmirnil. Aspon to SKVELE bych dal pryc.
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wymwsze
09.07.2026 15:50
Tradičně se při vidině úspěchu kompletně ze***la, škoda.
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paprikovygulas.
09.07.2026 15:51
Ty si zasypal pri pozerani zápasu, stale je v mojich očiach silnejšia Karolína než ty
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Serpens
09.07.2026 15:49
No, ona tak klidně mohla vypadat i druhá půlka prvního setu, ale Muchová zázračně odvrátila všechny brejkboly. Ten třetí holt rozhodne, ale zatím se dostáváme do podobné atmosféry na kurtu jak v těch první šesti vzájmených zápasech.
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Jabadu
09.07.2026 15:44
Trvalo to jenom chvilku. Ve všem je Karolína horší.
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Tomas_Smid_fan
09.07.2026 15:44
Cori se nám vám nějak rozpodávala
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bardunek666
09.07.2026 15:44
Gauff bohužel ani nepomáhá svými dvojchybami, jak je u ní často zvykem
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chlebavevaju
09.07.2026 15:49
To nedela v zápasech s Muchovou nikdy, protoze si na ni věří. Ten první set nebyl o výkonu Muchove, ale o otřesném výkonu Gauff. Ve druhém setu je již svět zase v pořádku.
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chlebavevaju
09.07.2026 15:44
Ta Muchová je strašný psycho, místo toho, aby ji ten set, ve kterém vyhraje a dokonce otočí x gamu z BP dodalo sebevědomí, tak je totálně pasivní a v lese. Gauff už se ji zase dostala do hlavy. Je to prostě černá mamba.
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paprikovygulas.
09.07.2026 15:47
Pozri ako sa tvoja psychika meni len pri pozerani zápasu a to sedíš na gauči, čiže moc nepsychuj
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Otmar
09.07.2026 15:41
První podání nepřichází a Muška jde s výkonem dolů. Bude problém!?
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frenkie57
09.07.2026 15:44
Bude, jmenuje se třetí set.
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frenkie57
09.07.2026 15:39
Teď mi přijde Muška trošku v útlumu a Gauff se dost zvedla.
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chlebavevaju
09.07.2026 15:39
A jdeme do třetího setu. Klasika. Takze zase Gauff ve třech a ve finále taky Gauff ve třech.
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Diabolique
09.07.2026 15:39
Ach jo ... bude to tezky.
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Diabolique
09.07.2026 15:33
Jinak ten Sven ... vypada cim dal vic ze to byla trefa do cerneho!
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Diabolique
09.07.2026 15:32
Jeste to bude boj ... ale zatim moc pekny!!!
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chlebavevaju
09.07.2026 15:31
Karolina zatím kupodivu těžké momenty zvládá nad očekávání.
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PTP
09.07.2026 15:33
I elitní stahovač kalhot je pozitivní, tak to určitě Kája vyhraje.
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HolyMotors
09.07.2026 15:26
Jedem Karol!! Pojď zlepšit servis, jinak hraješ parádně.
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chlebavevaju
09.07.2026 15:23
Ted teprve nastane peklo, Gauff na celém turnaji hraje až od druhého setu a pokud přestane delat hloupé jednoduché chyby a Muchová nezlepši servis, může to být totální a rychlá otočka. A jak znám Muchovou, na tohle je expert, viz US Open 2024 a SF s Peguli.
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chlebavevaju
09.07.2026 15:24
Tam dokonce vedla 6:1 2:0 a další gam s brejkem.
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Marduch
09.07.2026 15:33
Jj, Karoline nesmi ujet zacatek 2. setu, jinak prijde o momentum.
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frenkie57
09.07.2026 15:45
Stalo se.
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Jabadu
09.07.2026 15:20
Zatím je to skoro jako vdobách Petry.
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Liverpool22
09.07.2026 15:22
smile
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Tomas_Smid_fan
09.07.2026 15:59
nicméně expertka na prohrávání 2.setů bývala Plíška
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Otmar
09.07.2026 15:20
No, zatím je to hukot a snad to vydrží! První podání je problém celkem dost velký. Snad to příjde!
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Carlito81
09.07.2026 15:20
Výborně Karolína !!
Eso na závěr

Coco není ve své kůži, to bude tím překrouceným ramínkem
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Liverpool22
09.07.2026 15:23
Jo, jo bude to tím ramínkem smile smile
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Liverpool22
09.07.2026 15:19
Muška super a 1 set je doma smile takže jen tak dál a přidávat
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zfloyd
09.07.2026 15:19
to byl teda fičák , jinak se to nazvat nedá
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Liverpool22
09.07.2026 15:19
smile smile smile
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historik
09.07.2026 15:18
Muška titán na BB Ovšem bacha na to, Gauff už tu několikrát otočila zápas.
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kupa
09.07.2026 15:15
Neměla by Kája dávat rovnou druhé podání?
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kupa
09.07.2026 15:13
No to jsem ještě neviděl. Z osmi podání netrefit ani jednou první, a přitom to otočit z 0:40
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frenkie57
09.07.2026 15:18
A na setbol eso.
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vojta912
09.07.2026 15:09
Proti černé klisně dámské části pavouka zatím předvádí Muška úchvatnou práci a potvrzuje, že ač ji na svazu házeli klacky pod nohy například OH2020(1), kdy dostala přednost protekční Makyna, tak se nevzdala, psychicky je silná a nyní konečně sbírá plody své práce. Jen vydržet !
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Serpens
09.07.2026 15:20
A teď by mě zajímalo, proč zrovna teď v tomto momentu máte potřebu rozsévat nenávist. Že by prostě deprivace?
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paprikovygulas.
09.07.2026 15:25
Konečne vidíš ako vyzerajú tvoje komentáre ale ty ich pridávaš, keď sa nejakej hračke nedari, obzvlášť vtedy by si mal byt viac pozitívny a nemudrovať keď vieš ze ten sport nevieš hrať.
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Serpens
09.07.2026 15:36
Uplně mimo téma. Ale co čekat od paprikovýho prdu.
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paprikovygulas.
09.07.2026 15:41
Rovnaký negativzmus predvádza ako ty, preto treba neustále na teba reagovat
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Serpens
09.07.2026 15:44
Někdo, kdo si plete komentování tenisu s cilenym házením špíny, nestojí za diskuzi. Koneckonců i ty tvoje výstřelky nejsou nic jiného než nenávistné flustance. Jdi domů.
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paprikovygulas.
09.07.2026 15:52
Veď vybav ten zakaz písania, načo by som mal komentovať hračky keď sem v živote neprídu keď môžem komentovať nuly za klávesnicou s ktorými mam kontakt
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Serpens
09.07.2026 15:57
Víš co, jdi se vycpat, slovenský nenávistný hovado.
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paprikovygulas.
09.07.2026 16:01
Dosť slabá odpoveď
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vojta912
09.07.2026 15:57
Čobolácká závist, od doby Cibulkové nikdy nic neuhráli. O dalších sportech ani nemluvě.
Tam se furt žije z medaile z nejslabšího olympijského hokeje 2022 a jednoho náhodného MS v roce 2002.
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paprikovygulas.
09.07.2026 16:00
Kamo v prvom rade, ja fandím kazdej úspešnej českej hracke. V druhom rade úspech cibulkovej nie sú moj úspech, ja mam vlastný život a tam chcem dosiahnuť úspech nedosahuje ho za mna športovec s rovnakým pasom aky mam ja. A v poslednom rade ja sa neskatulkujem za národnosť na zrnieckovej planéte v nekonečnom vesmíru. Si jedným slovom primitív
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vojta912
09.07.2026 16:02
Naozaj
Typicky čobolák - vzdor a pláč
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paprikovygulas.
09.07.2026 16:06
Nie je ti trápne ze rozumieš čobolackej reči? A jedna vec ja jagrove ani nikoho ďalšieho uspechy neznamenajú tvoje úspechy, jedným slovom primitiv. Koncentruj sa aby si ty niečo dokazal
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zfloyd
09.07.2026 15:07
odvrátila z 0:40 a přitom nedala ani jedno 1 podání , obdivuhodné
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frenkie57
09.07.2026 15:13
To bylo fakt pěkný, ale raději ať Muška najde ten první servis, měla by to jednoduší.
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bardunek666
09.07.2026 15:02
Zatím fajn, ale první servis nechodí...
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Nancy_z
09.07.2026 15:07
Snad ho ještě najde, teď jí tam snad něco i Sven poradil. Bude to potřeba
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bardunek666
09.07.2026 15:12
To ano, zatím to bez něj jde, ale opřít se o něj je velmi příjemné. Coco může začít hrát lépe kdykoliv
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zfloyd
09.07.2026 15:00
ten začátek je tak dobrej až mě z toho mrazí
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Liverpool22
09.07.2026 15:06
5:1 smile Muška to je válec smile
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PTP
09.07.2026 14:57
Mňau Mňau pikantní kočička Coco s překříženými ramínky to dneska věnuje Káje za jednu velkou pusu u sítě.
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The_Punisher
09.07.2026 14:55
Poooojď, Muško - držet a přidat!
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Liverpool22
09.07.2026 14:58
4:1 smile
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Kuba4Win
09.07.2026 14:55
Někdo funkční stream?
Reagovat
sprchon
09.07.2026 14:55
https://partner.nonamejose.sx/fabfd23d/d596475f/e2b6e6c4
Reagovat
Liverpool22
09.07.2026 14:57
https://www.viprow.sx/wimbledon/center-court-karolina-muchova-vs-coco-gauff-online-stream-1

https://en84.sportplus.live/tennis/wimbledon-women/8043274/
Reagovat
Kuba4Win
09.07.2026 14:55
Někdo funkční stream?
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pantera1
09.07.2026 14:49
Jedem Karoli, May Day musí padnout .
Držím tlapy a jestli vyhraješ,tak si pustím záznam .
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PTP
09.07.2026 14:57
A když prohraje, tak plyn.
Reagovat
frenkie57
09.07.2026 14:59
Reagovat
pantera1
09.07.2026 15:09
Ha ha,ha raděj jí tam hoď Tinušku, nemusí být vše na mě .
Reagovat
frenkie57
09.07.2026 15:20
https://www.youtube.com/watch?v=4hGQ97tCTOs&list=RD4hGQ97tCTOs&start_radio=1
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pantera1
09.07.2026 15:26
Vidíš Kerolajn Bond zatím válí jako správnej agent 007.
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pantera1
09.07.2026 15:08
To, už si ale spolu nebudeme psát na vysoké úrovni a nebudou žádné bystré postřehy, tak si to dobře rozmysli
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PTP
09.07.2026 15:13
To se nabízelo, muselo to ze mě ven, sorry jako.
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pantera1
09.07.2026 15:20
Já vím, že si nemůžeš nechat uniknout příležitost si do mě rýpnout a vyvolat šarvátku . No můj čas taky přijde neboj .
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PTP
09.07.2026 15:26
Sex na usmířenou?
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pantera1
09.07.2026 15:44
Seš silnej v kramflekách virtuálně, co? jestli sis nechal narůst kotletky , budu o tom přemýšlet.
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PTP
09.07.2026 15:46
A sakra!
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pantera1
09.07.2026 16:01
A mám tě, tlučhuba obecný z čeledi pétépákových .
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Vladimir
09.07.2026 14:43
Jestli dnes po Katce vyhučí i ty dvě moravské perly, tak se z toho zvencnu .
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baba
09.07.2026 14:29
Podle expertů vše hovoří pro Coco. Vzepre se Muška osudu...?
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Diabolique
09.07.2026 14:26
Muska ve dvou. Ve trech uz asi ne.
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