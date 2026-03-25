Češi v akci, čtvrtek 26. 3. Muchová o finále na Masters, Mrva hraje na challengeru

Karolína Muchová absolvuje těžký semifinálový zápas na prestižní tisícovce v Miami, kde vyzve domácí hvězdu Coco Gauffovou. Maxim Mrva má na dosah další čtvrtfinálovou účast na challengerech. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Karolína Muchová bude bojovat o finále na Masters v Miami (© MOHAMED ALI ABDALLA / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

Muchová zabojuje o finále v Miami

Karolína Muchová jako jediná z českých tenistek prošla do závěrečných kol na tisícovce v Miami a má na dosah další prestižní finálovou účast. Olomoucká rodačka na Floridě potvrzuje vynikající letošní formu, vyhrála už osm setů v řadě a již třikrát vylepšila své maximum v tomto dějišti.

V semifinále ji pravděpodobně čeká nejtěžší zápas na turnaji, jelikož na svou následující soupeřku vůbec neumí. O postup do finále se utká s domácí hvězdou a světovou čtyřkou Coco Gauffovou a může navázat na cenný skalp nebezpečné komety Victorie Mbokové a vycházející hvězdy Alexandry Ealaové.

S Američankou však prohrála všech pět předchozích soubojů. Pokud chce tedy úřadující šampionka turnaje WTA 1000 v Dauhá projít do dalšího finále na této úrovni, musí tuto nelichotivou sérii zlomit.

Více informací přineseme ve čtvrtek v našem denním preview.

 

WTA 1000 MIAMI (USA), tv. povrch

• Dvouhra ženy - semifinále •
xx:xx | PREVIEW | Muchová (13-ČR) – Gauffová (4-USA)

 

WTA 125 DUBROVNÍK (Chorvatsko), antuka

• Čtyřhra - semifinále •
13:30 | Malečková/Škochová (1-ČR) – K. Quevedová/Sorribesová (Šp.)
13:30 | Detiucová/Šalková (ČR) – Čiričová Bagaričová/Konjuhová (Chorv.)

 

ATP CHALLENGER 125 NEAPOL (Itálie), antuka

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:00 | Paul/Vocel (3-Švýc./ČR) – Jebens/Vega (Něm./Šp.)

 

ATP CHALLENGER 100 ALICANTE (Španělsko), antuka

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
11:00 | Paulson/Vrbenský (ČR) – Barrientos/Behar (3-Kol./Urug.)

 

ATP CHALLENGER 50 SPLIT (Chorvatsko), antuka

• Dvouhra - osmifinále •
10:30 | Mrva (ČR) – Coppejans (6-Belg.)

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:30 | Hands/Jermář (Brit./ČR) – M. Dodig/Ivaniševič (Chorv.)

 

ITF M15 OPATIJA (Chorvatsko), antuka

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:30 | Hrazdil/Majdandzic (ČR/Něm.) – Kivatcev/Longo (-/It.)

 

ITF M15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

• Dvouhra - osmifinále •
10:30 | Gengel (1-ČR) – Aleščev (-)

 

ITF M15 ALTAMURA (Itálie), tv. povrch / hala

• Dvouhra - osmifinále •
11:00 | Donald (4-ČR) – Knitter (Pol.)

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
15:30 | Donald/Knitter (ČR/Pol.) – Parizzia/Thomas (4-Švýc.)

 

ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch

• Dvouhra - 1. kolo •
14:00 | Kumstát (7-ČR) – Colombo (It.)

 

J300 VRSAR (Chorvatsko), antuka

• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
09:00 | Sekerková (8-ČR) – Jankovičová (14-Srb.)

• Čtyřhra dívky - semifinále •
11:30 | Ďulíková/Piňeraová (2-ČR/Šp.) – Sanonová/Schnyderová (Fr./Švýc.)

 

J30 ALŽÍR (Alžírsko), antuka

• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
10:00 | Zerai (1-ČR) – Hustin (Šp.)

• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
13:00 | Ben Youssef/Zerai (1-Tun./ČR) – Ben Romdhane/Rebai (Tun.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
com
25.03.2026 20:05
jak může být Muchová kurzovou favoritkou mi hlava nebere smile
Ondřej.Jirásek
25.03.2026 20:08
Vždyť není, je to vyrovnaný 1.94/1.96, to není favoritka
com
25.03.2026 20:11
je favoritkou přesně o 0,3
Ondřej.Jirásek
25.03.2026 20:11
Myslíš 0,02?
com
25.03.2026 20:17
0,03 smile

Kdyby to bylo o 0,02, tak je to plichta smile
