Češi v akci, čtvrtek 30. 4. Trio nadějí v Ostravě, Viďmanová o další krůček k TOP 100
Češi v akci (probíhající turnaje)
ATP CHALLENGER 100 MAUTHAUSEN (Rakousko), antuka
• Dvouhra - osmifinále •
10:00 | Krumich (ČR) – Faria (7-Portug.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
10:00 | Hipfl/Vrbenský (Rak./ČR) – Ljutarevič/Pieczonka (1-/Pol.)
16:00 | Kielan/Paulson (4-Pol./ČR) – Damas/Jordá (Šp.)
Trio nadějí v Ostravě
Tři čeští tenisté budou bojovat o postup do čtvrtfinále na domácím challengeru v Ostravě. Nejvýše nasazený hráč turnaje Dalibor Svrčina, který přijel po překvapivém selhání ve finále v Římě, nastoupí jako favorit proti Fredericovi Ferreirovi Silvaovi z Portugalska.
Ještě o pár hodin dříve dojde na centrálním dvorci na ryze české derby. V něm se utkají nasazený Zdeněk Kolář a kvalifikant Jonáš Forejtek. Mírným favoritem na postup je Kolář, který v Ostravě ovládl ročník 2023 a zahrál si již v roce 2016 finále.
ATP CHALLENGER 75 OSTRAVA (Česko), antuka
• Dvouhra - osmifinále •
12:00 | Kolář (6-ČR) – Forejtek (ČR)
16:00 | Svrčina (1-ČR) – Ferreira Silva (Portug.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
12:00 | H. Bartoň/Johns (ČR/USA) – Drzewiecki/P. Matuszewski (2-Pol.)
15:00 | Hermans/Nicod (Niz./ČR) – Kolář/Mrva (ČR)
Viďmanová o další krůček k TOP 100
Darja Viďmanová si může v tomto týdnu na větším podniku kategorie ITF W100 na Floridě zajistit debut v elitní stovce světového hodnocení. Talentovanou Češku čeká ve čtvrtek osmifinálový duel a pokus o další krůček směrem ke zmíněnému milníku.
Její soupeřkou v souboji o postup do čtvrtfinále bude Ángela Fitaová ze Španělska. Do tohoto utkání nastoupí nasazená dvojka Viďmanová, která se momentálně nachází na 114. místě žebříčku, jako výrazná favoritka na vítězství.
ITF W100 BONITA SPRINGS (USA), antuka
• Dvouhra - osmifinále •
16:30 | Viďmanová (2-ČR) – Fitaová (Šp.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
22:30 | Leeová/Palicová (Rum./ČR) – Karatančevová/Rogersová (2-Bulh./USA)
• Čtyřhra - osmifinále •
19:30 | Reascová Gonzálezová/Viďmanová (Ekv./ČR) – Fitaová/L. Romerová (Šp.)
ITF W75 LOPOTA (Gruzie), tv. povrch
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:30 | Kubkaová/Valdmannová (2-Pol./ČR) – Hrabavecová/Sarkisovová (-)
ITF W35 NOTTINGHAM (Velká Británie), tv. povrch
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
15:30 | Laboutková/Novaková (1-ČR/Slovin.) – Adkarová/Dapkutéová (Indie/Lit.)
ITF W35 BOCA RATON (USA), antuka
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
18:30 | Cadarová/Mandelíková (Rum./ČR) – Fullanaová/Urrutiaová (Braz./Arg.)
ITF W15 OEGSTGEEST (Nizozemsko), antuka
• Dvouhra - osmifinále •
12:00 | Žoldáková (ČR) – Navarrová (5-Mex.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
17:00 | Réguerová/Žoldáková (Fr./ČR) – Coppezová/Navarrová (2-Belg./Mex.)
ITF W15 MADRID (Španělsko), tv. povrch
• Dvouhra - osmifinále •
10:00 | Slavíková (ČR) – Juldaševová (Uzb.)
J200 SALSOMAGGIORE (Itálie), antuka
• Dvouhra dívky - osmifinále •
11:00 | Sekerková (1-ČR) – Frommenwilerová (Švýc.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
15:00 | Affeltová/Švíglerová (1-Pol./ČR) – Cerbová/Fiorillová (It.)
J200 VILLACH (Rakousko), antuka
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
11:00 | D. Vágner (ČR) – Sin Hang Tam (Hong.)
12:30 | Dujka (ČR) – Takács (Maď.)
• Dvouhra dívky - osmifinále •
09:30 | Zajíčková (1-ČR) – Kovalčuková (Ukr.)
11:00 | Bervidová (ČR) – Montoyaová (4-USA)
• Čtyřhra chlapci - finále •
16:00 | Bečirovič Novak/D. Vágner (Slovin./ČR) – Sik/Takizawa (3-Austr.)
J60 SKOPJE (Severní Makedonie), antuka
• Dvouhra dívky - osmifinále •
09:00 | Mottlová (12-ČR) – Pantouová (8-Řec.)
09:00 | Chladová (1-ČR) – Christoforidouová (Řec.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
13:30 | Chladová/Mottlová (2-ČR) – Blusteinová/Dvirová (5-Izr.)
J60 KÁHIRA (Egypt), antuka
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
08:30 | Sýkora (ČR) – Mourid (2-Egypt)
J30 KIGALI (Rwanda), antuka
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
10:00 | Bláha (ČR) – Junwon Choi (Korea)
J30 GIRONA (Španělsko), antuka
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
10:00 | Dufková (6-ČR) – Borderiaová (Šp.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
13:00 | Dufková/Grzelaková (1-ČR/Fr.) – Fröhliová/C. Gómezová (Švýc./Šp.)
J30 BUKUREŠŤ (Rumunsko), antuka
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
08:30 | Smolík (8-ČR) – T. S. Ionescu (Rum.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Noskova zatim s cim?