Češi v akci, neděle 12. 7. Krumich útočí na životní úspěch, Donald se porve o první titul

DNES, 20:50
Aktuality 0
Martin Krumich bude ve švédském Bastadu usilovat o své první kariérní vítězství na nejvyšším okruhu. Matthew William Donald má na podniku ITF v Německu na dosah svůj první profesionální titul ve dvouhře. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Martin Krumich bude bojovat o životní vítězství (© ČTK / Lebeda Pavel)

Češi v akci (probíhající turnaje)

sobota 11. 7.pátek 10. 7. | čtvrtek 9. 7. | středa 8. 7. | úterý 7. 7. | pondělí 6. 7.

 

Krumich o životní vítězství, Donald o první titul

Martin Krumich si podruhé v kariéře vyzkouší turnaj ATP a znovu bude útočit na životní vítězství. Také druhé vystoupení na této úrovni podnikne na antuce v Bastadu, kde předloni po obrovské bitvě podlehl v prvním kole kvalifikace Andreovi Pellegrinimu.

Další pokus má letos a tentokrát ve švédském městě vyzve nasazeného Frederica Ferreiru Silvu. S Portugalcem, který už byl na rozdíl od 23letého českého tenisty ve druhé stovce světového pořadí, změří síly poprvé. Teď jsou oba aktéři až ve třetí stovce žebříčku.

Matthew William Donald má opět na dosah svůj první profesionální titul ve dvouhře. V neděli se o něj popere na akci M25+H v německém Kasselu a čeká ho největší finále kariéry. Všech pět předchozích finálových zápasů prohrál, dokonce nezískal ani set.

Tuto nelichotivou sérii se pokusí 21letý Čech zlomit proti domácímu Maxovi Wiskandtovi, který v semifinále vyřadil jiného českého zástupce Dominika Řečka a před týdnem ve finále porazil Daniela Siniakova. Donald a Wiskandt se utkají poprvé.

 

ATP 250 BASTAD (Švédsko), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:30 | Krumich (ČR) – Ferreira Silva (7-Portug.)

 

ITF M25+H KASSEL (Německo), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
13:00 | Donald (5-ČR) – Wiskandt (7-Něm.)

 

WTA 125 KITZBÜHEL (Rakousko), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
12:30 | Palicová (1-ČR) – Colmegnaová (It.)

 

ATP CHALLENGER 75 CORDENONS (Itálie), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
13:00 | Poljak (ČR) – Vincent Ruggeri (It.)

 

ATP CHALLENGER 75 BUNSCHOTEN (Nizozemsko), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:00 | Kumstát (11-ČR) – Raquillet (Fr.)

 

ATP CHALLENGER 75 POZOBLANCO (Španělsko), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
20:00 | Palán (3-ČR) – A. Martín (Šp.)

 

ITF M25 KRAMSACH (Rakousko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
09:00 | Bien (ČR) – Lümkemann (Něm.)
10:30 | Frömel (ČR) – Braun (Šp.)
10:30 | Vrtílka (ČR) – Ritzer (Něm.)
12:00 | Kozlovský (8-ČR)Mandelík (ČR)
12:00 | Páral (ČR) – Ruland (Něm.)
* bude se hrát i 2. kolo

 

ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Šmejkalová (ČR)Těhníková (ČR)

 

J60 KORFU (Řecko), koberec

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále •
09:00 | Papavasiliu (3-ČR) – Karniatis (4-Řec.)

 

J30 BANJA LUKA (Bosna a Hercegovina), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
10:30 | Janoušek (14-ČR) – Veloso (Portug.)
* bude se hrát i finále


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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