Češi v akci, neděle 12. 7. Krumich útočí na životní úspěch, Donald se porve o první titul
Češi v akci (probíhající turnaje)
sobota 11. 7. | pátek 10. 7. | čtvrtek 9. 7. | středa 8. 7. | úterý 7. 7. | pondělí 6. 7.
Krumich o životní vítězství, Donald o první titul
Martin Krumich si podruhé v kariéře vyzkouší turnaj ATP a znovu bude útočit na životní vítězství. Také druhé vystoupení na této úrovni podnikne na antuce v Bastadu, kde předloni po obrovské bitvě podlehl v prvním kole kvalifikace Andreovi Pellegrinimu.
Další pokus má letos a tentokrát ve švédském městě vyzve nasazeného Frederica Ferreiru Silvu. S Portugalcem, který už byl na rozdíl od 23letého českého tenisty ve druhé stovce světového pořadí, změří síly poprvé. Teď jsou oba aktéři až ve třetí stovce žebříčku.
Matthew William Donald má opět na dosah svůj první profesionální titul ve dvouhře. V neděli se o něj popere na akci M25+H v německém Kasselu a čeká ho největší finále kariéry. Všech pět předchozích finálových zápasů prohrál, dokonce nezískal ani set.
Tuto nelichotivou sérii se pokusí 21letý Čech zlomit proti domácímu Maxovi Wiskandtovi, který v semifinále vyřadil jiného českého zástupce Dominika Řečka a před týdnem ve finále porazil Daniela Siniakova. Donald a Wiskandt se utkají poprvé.
ATP 250 BASTAD (Švédsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:30 | Krumich (ČR) – Ferreira Silva (7-Portug.)
ITF M25+H KASSEL (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
13:00 | Donald (5-ČR) – Wiskandt (7-Něm.)
WTA 125 KITZBÜHEL (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
12:30 | Palicová (1-ČR) – Colmegnaová (It.)
ATP CHALLENGER 75 CORDENONS (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
13:00 | Poljak (ČR) – Vincent Ruggeri (It.)
ATP CHALLENGER 75 BUNSCHOTEN (Nizozemsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:00 | Kumstát (11-ČR) – Raquillet (Fr.)
ATP CHALLENGER 75 POZOBLANCO (Španělsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
20:00 | Palán (3-ČR) – A. Martín (Šp.)
ITF M25 KRAMSACH (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
09:00 | Bien (ČR) – Lümkemann (Něm.)
10:30 | Frömel (ČR) – Braun (Šp.)
10:30 | Vrtílka (ČR) – Ritzer (Něm.)
12:00 | Kozlovský (8-ČR) – Mandelík (ČR)
12:00 | Páral (ČR) – Ruland (Něm.)
* bude se hrát i 2. kolo
ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Šmejkalová (ČR) – Těhníková (ČR)
J60 KORFU (Řecko), koberec
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále •
09:00 | Papavasiliu (3-ČR) – Karniatis (4-Řec.)
J30 BANJA LUKA (Bosna a Hercegovina), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
10:30 | Janoušek (14-ČR) – Veloso (Portug.)
* bude se hrát i finále
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
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