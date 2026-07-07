Češi v akci, středa 8. 7. Nosková o semifinále ve Wimbledonu! Čtvrtfinále čeká i Siskovou

DNES, 20:30
Aktuality 5
Linda Nosková absolvuje čtvrtfinálový zápas ve Wimbledonu. O místo v semifinále nejslavnějšího tenisového turnaje bude usilovat také Anna Sisková v deblové soutěži. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Linda Nosková se porve o semifinále ve Wimbledonu (© KENTARO TOMINAGA / YOMIURI / THE YOMIURI SHIMBUN VIA AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

úterý 7. 7.pondělí 6. 7. | neděle 5. 7. | sobota 4. 7. | pátek 3. 7. | čtvrtek 2. 7. | středa 1. 7. | úterý 30. 6. | pondělí 29. 6.

 

Nosková zabojuje o semifinále Wimbledonu

V semifinále letošního ročníku Wimbledonu by mohly být dvě české tenistky. Linda Nosková se totiž ve středu pokusí mezi nejlepším kvartetem doplnit Karolínu Muchovou, která zvládla těžké čtvrtfinále už v úterý.

Nosková je ve čtvrtfinále grandslamového turnaje podruhé v kariéře. Zatímco na Australian Open 2024 podlehla rozjeté kvalifikantce Dajaně Jastremské, teď ve Wimbledonu by mohla roli favoritky splnit. Pokud uspěje, zahraje si ve čtvrtek své největší semifinále.

Do cesty se jí ve čtvrtfinále postaví Elise Mertensová. Zkušená Belgičanka prožívá ve Wimbledonu znovuzrození a návrat do formy potvrdila senzačním skalpem světové dvojky a bývalé šampionky Jeleny Rybakinové, na který navázala vítězstvím nad Marií Bouzkovou. Bude se jednat o první vzájemný zápas.

Více informací nabídneme ve středečním preview.

 

WIMBLEDON (Londýn, Velká Británie), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra ženyPavouk čtyřhra ženy
• Dvouhra ženy - čtvrtfinále •
14:00 | PREVIEW | Nosková (9-ČR) – Mertensová (25-Belg.)

• Čtyřhra ženy - čtvrtfinále •
15:30 | Piterová/Sisková (Pol./ČR) – Dabrowská/Stefaniová (2-Kan./Braz.)

Pavouk dvouhra juniorkyPavouk čtyřhra juniorky
• Dvouhra juniorky - osmifinále •
13:30 | J. Kovačková (3-ČR) – Eigelsbachová (Něm.)

• Čtyřhra juniorky - osmifinále •
15:00 | Wobkerová/Žoldáková (8-Něm./ČR) – Changová/Sohnsová (USA)

 

WTA 125 BASTAD (Švédsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
12:30 | Laboutková (ČR) – Waltertová (4-Švýc.)

 

ATP CHALLENGER 125 BRUNŠVIK (Německo), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
11:00 | Svrčina (7-ČR) – D. Dedura-Palomero (Něm.)

• Čtyřhra - osmifinále •
11:00 | Demoliner/Vocel (2-Braz./ČR) – De Schepper/A. Sánchez (Fr./Šp.)
12:30 | F. Duda/Kittay (ČR/USA) – Čandrasekar/Juzuki (Indie/Jap.)
14:00 | Pieczonka/Vrbenský (Pol./ČR) – Jarvis/Vance (USA)

 

ATP CHALLENGER 100 JASY (Rumunsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
14:00 | Kielan/Poljak (Pol./ČR) – Drzewiecki/P. Matuszewski (2-Pol.)
15:30 | Kolář/Neuchrist (ČR/Rak.) – I. Sabanov/M. Sabanov (Srb.)

 

ATP CHALLENGER 75 TERST (Itálie), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
13:00 | Paulson/Vliegen (ČR/Belg.) – Guerrieri/Ricca (It.)

 

ITF W75 HAAG (Nizozemsko), antuka

ProgramMístní časLive výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:00 | A. Kovačková (ČR) – Stoyanovová (Niz.)

 

ITF W50 CORROIOS-SEIXAL (Portugalsko), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:30 | Knutsonová (5-ČR) – Han Shi (Čína)

• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | Havlíčková/Podrezová (1-ČR/Ukr.) – Cohenová/Pereiraová De Aguiarová (Izr./Braz.)

 

ITF W35 BUZAU (Rumunsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
08:00 | Štruplová (2-ČR) – Ricciová (It.)

 

ITF M25+H KASSEL (Německo), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | Siniakov (4-ČR) – C. Müller (Něm.)
12:30 | Donald (5-ČR) – Barbic (Něm.)
12:30 | Řeček (ČR) – Castagnola (It.)

• Čtyřhra - osmifinále •
16:00 | Bassem Sobhy/Donald (4-Egypt/ČR) – C. Müller/Yunis (Něm./Švýc.)

 

ITF M25 HAAG (Nizozemsko), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
17:00 | Nicod (8-ČR) – Trufelli (Fr.)

 

ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
13:30 | Šmejkalová (ČR) – Rojasová (USA)

 

ITF M15 LODŽ (Polsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:30 | Homola (ČR) – Lagerbohm (Fin.)
13:00 | Vrtílka (ČR) – Orlov (1-Ukr.)
13:00 | Michnev (ČR) – Seghetti (It.)

• Čtyřhra - osmifinále •
16:00 | Homola/Strauch (ČR/Něm.) – Andrzejczak/Cislo (Pol.)

 

J60 CACHKADZOR (Arménie), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
12:30 | Vávrová (ČR) – Derevjankinová (-)

 

J60 BAD WALTERSDORF (Rakousko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
10:30 | Mojžíšová (1-ČR) – Heinsová (Luc.)
17:00 | Jančaříková (ČR) – Grafová (Monako)

 

J60 KORFU (Řecko), koberec

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
14:00 | Papavasiliu (3-ČR) – Erlich (Izr.)

• Dvouhra dívky - 1. kolo •
09:30 | Kotaracová (ČR) – Polydakiová (Řec.)
09:30 | Gabzdylová (ČR) – Noutsouová (Řec.)

• Čtyřhra dívky - osmifinále •
14:00 | Kotaracová/Olteanová (ČR/Rum.) – Gerontikouová/Tsantilisová (Řec.)
14:00 | Di Santová/Gabzdylová (It./ČR) – Forrestová/Vogetová (USA/Něm.)

 

J30 SARAJEVO (Bosna a Hercegovina), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
09:00 | Jan Svoboda (ČR) – Smiljanič (Bosna)

• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
09:00 | Hájková (ČR) – Reltonová (3-Brit.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

5
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com
07.07.2026 20:42
Hraje i bratr Královny Siniakove a v nadpise dneska chybí
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Ondřej.Jirásek
07.07.2026 20:48
Dej šanci taky ostatním
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com
07.07.2026 20:51
Siskova ma sanci tak 1 procento
A smileková jestli nevyužije takovou šanci na SF, tak už nevim koho jinyho by tam chtěla smile
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chlebavevaju
07.07.2026 21:16
Bouzkovou jo pardon, tu vlastně po loňské Praze taky ne
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tommr
07.07.2026 21:18
Piter/Sisková si zatím na turnaji vedou dobře. Proti Dabrowski/Stefani jsou sice jasné outsiderky ale šanci mají určitě větší než to jedno procento ...
S Noskovou souhlas. Lepší soupeřku do čtvrtfinále GS si jen těžko mohla přát ...
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