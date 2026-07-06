Češi v akci, úterý 7. 7. Muchová o semifinále ve Wimbledonu! Nastoupí i královna Siniaková

DNES, 20:00
Aktuality 1
Karolína Muchová absolvuje velmi těžký čtvrtfinálový zápas ve Wimbledonu. Na nejslavnějším tenisovém turnaji budou bojovat také deblová královna Kateřina Siniaková a Linda Nosková proti Anně Siskové ve čtyřhře. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Karolína Muchová se porve o semifinále ve Wimbledonu (© MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

pondělí 6. 7.neděle 5. 7. | sobota 4. 7. | pátek 3. 7. | čtvrtek 2. 7. | středa 1. 7. | úterý 30. 6. | pondělí 29. 6.

 

Muchová zabojuje o semifinále Wimbledonu

Karolína Muchová si potřetí v kariéře zahraje čtvrtfinále Wimbledonu. V minulosti v této fázi nikdy neuspěla, když nedokázala sebrat set Elině Svitolinové v roce 2019 ani Angelique Kerberové před pěti lety. A hvězdnou soupeřku bude mít v boji o své první semifinále na nejslavnějším tenisovém turnaji i tentokrát.

Letos změří síly s Naomi Ósakaovou, která má v zádech skalp světové jedničky Aryny Sabalenkové. Podobně rozjetá byla Japonka také před nedávným soubojem ve finále na generálce v Bad Homburgu, kde Muchová naprosto dominovala a Ósakaová nakonec na začátku druhého setu vzdala.

Majitelka čtyř grandslamových vavřínů Ósakaová je mírnou favoritkou, ale kurzy jsou velmi vyrovnané. Vzájemná bilance je nerozhodná 3:3. Na grandslamech vede 2:1 Ósakaová, která vyhrála poslední dva souboje na této úrovni loni na Australian Open a US Open.

Více informací nabídneme v úterním preview.

 

WIMBLEDON (Londýn, Velká Británie), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra ženyPavouk čtyřhra ženy
• Dvouhra ženy - čtvrtfinále •
16:00 | PREVIEW | Muchová (10-ČR) – Ósakaová (14-Jap.)

• Čtyřhra ženy - osmifinále •
14:00 | Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) – Muhammadová/Stollárová (16-USA/Maď.)
14:00 | Nosková/R. Šramková (ČR/SR) – Piterová/Sisková (Pol./ČR)

Pavouk čtyřhra juniorky
• Čtyřhra juniorky - 1. kolo •
15:00 | T. Heřmanová/Sekerková (ČR) – Brittonová/Griffithsová (Brit.)
15:00 | Hettlerová/Y. Shao (ČR/Čína) – Berezinová/Cvetkovičová (-/Srb.)
15:00 | Wobkerová/Žoldáková (8-Něm./ČR) – Kostecká/Makarovová (Pol./-)
16:30 | J. Kovačková/Zajíčková (5-ČR) – Bjelinská/Lagaevová (Ukr./Kan.)

 

WTA 125 BASTAD (Švédsko), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:00 | Laboutková (ČR) – G. Bernsteinová (Švéd.)

• Čtyřhra - osmifinále •
14:00 | Kučmová/Laboutková (ČR) – Saldenová/Strachovová (4-Belg./Ukr.)

 

ATP CHALLENGER 125 BRUNŠVIK (Německo), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:30 | Svrčina (7-ČR) – Seyboth Wild (Braz.)
14:30 | Krumich (ČR) – Comesaňa (3-Arg.)

 

ATP CHALLENGER 100 JASY (Rumunsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
14:00 | Poljak (ČR) – Heide (7-Braz.)

 

ATP CHALLENGER 75 TERST (Itálie), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
13:00 | Mrva (ČR) – Villanueva (Arg.)

 

ATP CHALLENGER 50 LUTYCH (Belgie), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:00 | Bartoň (8-ČR) – Kopp (Rak.)

 

ITF W50 CORROIOS-SEIXAL (Portugalsko), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:30 | Havlíčková (7-ČR) – Hibinová (Jap.)

• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | Knutsonová/Vilarová (ČR/USA) – H. Shi/Žijenbajevová (4-Čína/Kaz.)

 

ITF W35 BUZAU (Rumunsko), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
09:30 | Štruplová (2-ČR) – C. N. Todoniová (Rum.)

 

ITF M25+H KASSEL (Německo), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
13:30 | Řeček/Siniakov (1-ČR) – Diekmann/Erlewein (Něm.)

 

J60 CACHKADZOR (Arménie), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
14:00 | Vávrová (ČR) – Paramonovová (-)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

1
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Diabolique
06.07.2026 20:04
To je KONEC!
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