Češi v akci, úterý 7. 7. Muchová o semifinále ve Wimbledonu! Nastoupí i královna Siniaková
Češi v akci (probíhající turnaje)
pondělí 6. 7. | neděle 5. 7. | sobota 4. 7. | pátek 3. 7. | čtvrtek 2. 7. | středa 1. 7. | úterý 30. 6. | pondělí 29. 6.
Muchová zabojuje o semifinále Wimbledonu
Karolína Muchová si potřetí v kariéře zahraje čtvrtfinále Wimbledonu. V minulosti v této fázi nikdy neuspěla, když nedokázala sebrat set Elině Svitolinové v roce 2019 ani Angelique Kerberové před pěti lety. A hvězdnou soupeřku bude mít v boji o své první semifinále na nejslavnějším tenisovém turnaji i tentokrát.
Letos změří síly s Naomi Ósakaovou, která má v zádech skalp světové jedničky Aryny Sabalenkové. Podobně rozjetá byla Japonka také před nedávným soubojem ve finále na generálce v Bad Homburgu, kde Muchová naprosto dominovala a Ósakaová nakonec na začátku druhého setu vzdala.
Majitelka čtyř grandslamových vavřínů Ósakaová je mírnou favoritkou, ale kurzy jsou velmi vyrovnané. Vzájemná bilance je nerozhodná 3:3. Na grandslamech vede 2:1 Ósakaová, která vyhrála poslední dva souboje na této úrovni loni na Australian Open a US Open.
Více informací nabídneme v úterním preview.
WIMBLEDON (Londýn, Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra ženy | Pavouk čtyřhra ženy
• Dvouhra ženy - čtvrtfinále •
16:00 | PREVIEW | Muchová (10-ČR) – Ósakaová (14-Jap.)
• Čtyřhra ženy - osmifinále •
14:00 | Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) – Muhammadová/Stollárová (16-USA/Maď.)
14:00 | Nosková/R. Šramková (ČR/SR) – Piterová/Sisková (Pol./ČR)
Pavouk čtyřhra juniorky
• Čtyřhra juniorky - 1. kolo •
15:00 | T. Heřmanová/Sekerková (ČR) – Brittonová/Griffithsová (Brit.)
15:00 | Hettlerová/Y. Shao (ČR/Čína) – Berezinová/Cvetkovičová (-/Srb.)
15:00 | Wobkerová/Žoldáková (8-Něm./ČR) – Kostecká/Makarovová (Pol./-)
16:30 | J. Kovačková/Zajíčková (5-ČR) – Bjelinská/Lagaevová (Ukr./Kan.)
WTA 125 BASTAD (Švédsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:00 | Laboutková (ČR) – G. Bernsteinová (Švéd.)
• Čtyřhra - osmifinále •
14:00 | Kučmová/Laboutková (ČR) – Saldenová/Strachovová (4-Belg./Ukr.)
ATP CHALLENGER 125 BRUNŠVIK (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:30 | Svrčina (7-ČR) – Seyboth Wild (Braz.)
14:30 | Krumich (ČR) – Comesaňa (3-Arg.)
ATP CHALLENGER 100 JASY (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
14:00 | Poljak (ČR) – Heide (7-Braz.)
ATP CHALLENGER 75 TERST (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
13:00 | Mrva (ČR) – Villanueva (Arg.)
ATP CHALLENGER 50 LUTYCH (Belgie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:00 | Bartoň (8-ČR) – Kopp (Rak.)
ITF W50 CORROIOS-SEIXAL (Portugalsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:30 | Havlíčková (7-ČR) – Hibinová (Jap.)
• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | Knutsonová/Vilarová (ČR/USA) – H. Shi/Žijenbajevová (4-Čína/Kaz.)
ITF W35 BUZAU (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
09:30 | Štruplová (2-ČR) – C. N. Todoniová (Rum.)
ITF M25+H KASSEL (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
13:30 | Řeček/Siniakov (1-ČR) – Diekmann/Erlewein (Něm.)
J60 CACHKADZOR (Arménie), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
14:00 | Vávrová (ČR) – Paramonovová (-)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře