Češi v akci, pátek 10. 7. Česko bude mít další finalistku Wimbledonu. A nemusí být jen jedna

DNES, 20:45
Aktuality 1
Tři české naděje se v pátek porvou o postup do finále juniorského Wimbledonu a už teď máme jistotu, že nejslavnější turnaj bude mít další českou finalistku. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Jana Kovačková bude bojovat o finále Wimbledonu (© JAN KRUGER / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

čtvrtek 9. 7.středa 8. 7. | úterý 7. 7. | pondělí 6. 7. | neděle 5. 7. | sobota 4. 7. | pátek 3. 7. | čtvrtek 2. 7. | středa 1. 7. | úterý 30. 6. | pondělí 29. 6.

 

Další česká finalistka ve Wimbledonu

Karolína Muchová a Linda Nosková si to v sobotu rozdají o titul ve Wimbledonu a v pátek poznáme další českou finalistku nejslavnějšího tenisového turnaje. V semifinále dívčí čtyřhry se totiž střetnou Jana Kovačková po boku Kateřiny Zajíčkové s krajankou Denisou Žoldákovou a Idou Wobkerovou.

Kovačková letos vyhrála čtyřhru na Australian Open i Roland Garros, přičemž v Paříži kralovala právě se Zajíčkovou, s níž ovládla i velkou wimbledonskou generálku v Roehamptonu. Další český talent Žoldáková nastoupí s Němkou Wobkerovou, která se na probíhajícím turnaji nešťastně proslavila diskvalifikací ve dvouhře.

Favoritkami budou Kovačková se Zajíčkovou. To je způsobeno hlavně tím, že Kovačková je z těchto čtyř hráček nejúspěšnější na profesionální tour a v deblových soutěžích na juniorském okruhu sbírá úspěchy takřka neustále. Na kontě má už 17 trofejí a ovládla v této disciplíně poslední tři grandslamy.

 

WIMBLEDON (Londýn, Velká Británie), tráva

Program | Místní čas | Live výsledkyPavouk čtyřhra juniorky
• Čtyřhra juniorky - semifinále •
18:00 | J. Kovačková/Zajíčková (5-ČR) – Wobkerová/Žoldáková (8-Něm./ČR)

 

ATP CHALLENGER 125 BRUNŠVIK (Německo), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
13:30 | Pieczonka/Vrbenský (Pol./ČR) – Luz/Matos (1-Braz.)

 

ATP CHALLENGER 75 TERST (Itálie), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
14:00 | Paulson/Vliegen (ČR/Belg.) – Jans/Whitehouse (Niz./Brit.)

 

ITF W75 HAAG (Nizozemsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
15:00 | A. Kovačková (ČR) – Steurová (Něm.)

 

ITF W35 BUZAU (Rumunsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
10:30 | Štruplová (2-ČR) – Gandolfiová (It.)

 

ITF M25+H KASSEL (Německo), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
12:00 | Siniakov (4-ČR) – Oetzbach (Něm.)
12:00 | Řeček (ČR) – Tabacco (It.)
16:00 | Donald (5-ČR) – Xilas (1-Řec.)

• Čtyřhra - semifinále •
14:30 | Řeček/Siniakov (1-ČR) – C. Müller/Yunis (Něm./Švýc.)

 

ITF M25 HAAG (Nizozemsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
12:00 | Nicod (8-ČR) – De Lange (Niz.)

 

J60 VÉSKA (Česko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - semifinále •
10:00 | Čank (1-ČR) – Vukovic (9-Fr.)

• Dvouhra dívky - semifinále •
11:30 | Halamová (ČR) – Mrázová (16-SR)
11:30 | Havlíková (7-ČR) – Pastuszkaová (5-Kan.)

• Čtyřhra chlapci - semifinále •
13:00 | Čank/Lebiš (1-ČR) – Sýkora/Ťutčenko (3-SR/Ukr.)
13:00 | Kollert/Střílka (ČR) – Ketola/Vukovic (4-Fin./Fr.)

• Čtyřhra dívky - semifinále •
10:30 | N. Iraholaová/T. Růžičková (4-ČR)Gottvaldová/Schmidová (ČR)
14:30 | Halfarová/Havlíková (5-ČR)Kučerová/Phillipsová (ČR/Brit.)

 

J60 BAD WALTERSDORF (Rakousko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - semifinále •
09:00 | Jančaříková/Lenártová (ČR/SR) – Cadarová/Kaminská (3-It./-)
10:30 | Mojžíšová/Pauková (2-ČR/SR) – Daubnerová/Luchettiová (SR/It.)

 

J60 KORFU (Řecko), koberec

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
10:00 | Papavasiliu (3-ČR) – Hrabar (6-Ukr.)

• Čtyřhra chlapci - semifinále •
18:00 | Papavasiliu/Pescosolido (2-ČR/It.) – Rosso/Štor (4-It./Slovin.)

 

J30 DUBLIN (Irsko), koberec

Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra chlapci - finále •
12:30 | Brennan/Smolík (1-Irsko/ČR) – Colfor/Delaney (Irsko)

 

J30 SARAJEVO (Bosna a Hercegovina), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
10:30 | Jan Svoboda (ČR) – Topič (Srb.)

• Čtyřhra dívky - osmifinále •
13:30 | Hájková/Zemaová (ČR/It.) – Kataliničová/Koračová (Srb.)

 

J30 KIŠINĚV (Moldavsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
10:30 | Janoviaková/Nalbantová (2-ČR/Tur.) – Cheibasová/Colesnicová (Mol.)
* bude se hrát i čtvrtfinále


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

1
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Serpens
09.07.2026 21:16
Juniorka je pochopitelně hodně zastíněná teď. Nicméně znovu potvrdila, že se blíží generační díra bez talentů (jako třeba ročníky 2000-2003). Jana Kovačková je opravdu jediná v těch nejnovějších ročnících, talentu má na rozdávání, ale s každým jejím zápasem mám čím dál víc pochyby, jestli ji ta její poněkud pubertální nátura vůbec někdy umožní dostat se do špičky.
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