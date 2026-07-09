Češi v akci, pátek 10. 7. Česko bude mít další finalistku Wimbledonu. A nemusí být jen jedna
Češi v akci (probíhající turnaje)
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Další česká finalistka ve Wimbledonu
Karolína Muchová a Linda Nosková si to v sobotu rozdají o titul ve Wimbledonu a v pátek poznáme další českou finalistku nejslavnějšího tenisového turnaje. V semifinále dívčí čtyřhry se totiž střetnou Jana Kovačková po boku Kateřiny Zajíčkové s krajankou Denisou Žoldákovou a Idou Wobkerovou.
Kovačková letos vyhrála čtyřhru na Australian Open i Roland Garros, přičemž v Paříži kralovala právě se Zajíčkovou, s níž ovládla i velkou wimbledonskou generálku v Roehamptonu. Další český talent Žoldáková nastoupí s Němkou Wobkerovou, která se na probíhajícím turnaji nešťastně proslavila diskvalifikací ve dvouhře.
Favoritkami budou Kovačková se Zajíčkovou. To je způsobeno hlavně tím, že Kovačková je z těchto čtyř hráček nejúspěšnější na profesionální tour a v deblových soutěžích na juniorském okruhu sbírá úspěchy takřka neustále. Na kontě má už 17 trofejí a ovládla v této disciplíně poslední tři grandslamy.
WIMBLEDON (Londýn, Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra juniorky
• Čtyřhra juniorky - semifinále •
18:00 | J. Kovačková/Zajíčková (5-ČR) – Wobkerová/Žoldáková (8-Něm./ČR)
ATP CHALLENGER 125 BRUNŠVIK (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
13:30 | Pieczonka/Vrbenský (Pol./ČR) – Luz/Matos (1-Braz.)
ATP CHALLENGER 75 TERST (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
14:00 | Paulson/Vliegen (ČR/Belg.) – Jans/Whitehouse (Niz./Brit.)
ITF W75 HAAG (Nizozemsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
15:00 | A. Kovačková (ČR) – Steurová (Něm.)
ITF W35 BUZAU (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
10:30 | Štruplová (2-ČR) – Gandolfiová (It.)
ITF M25+H KASSEL (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
12:00 | Siniakov (4-ČR) – Oetzbach (Něm.)
12:00 | Řeček (ČR) – Tabacco (It.)
16:00 | Donald (5-ČR) – Xilas (1-Řec.)
• Čtyřhra - semifinále •
14:30 | Řeček/Siniakov (1-ČR) – C. Müller/Yunis (Něm./Švýc.)
ITF M25 HAAG (Nizozemsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
12:00 | Nicod (8-ČR) – De Lange (Niz.)
J60 VÉSKA (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - semifinále •
10:00 | Čank (1-ČR) – Vukovic (9-Fr.)
• Dvouhra dívky - semifinále •
11:30 | Halamová (ČR) – Mrázová (16-SR)
11:30 | Havlíková (7-ČR) – Pastuszkaová (5-Kan.)
• Čtyřhra chlapci - semifinále •
13:00 | Čank/Lebiš (1-ČR) – Sýkora/Ťutčenko (3-SR/Ukr.)
13:00 | Kollert/Střílka (ČR) – Ketola/Vukovic (4-Fin./Fr.)
• Čtyřhra dívky - semifinále •
10:30 | N. Iraholaová/T. Růžičková (4-ČR) – Gottvaldová/Schmidová (ČR)
14:30 | Halfarová/Havlíková (5-ČR) – Kučerová/Phillipsová (ČR/Brit.)
J60 BAD WALTERSDORF (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - semifinále •
09:00 | Jančaříková/Lenártová (ČR/SR) – Cadarová/Kaminská (3-It./-)
10:30 | Mojžíšová/Pauková (2-ČR/SR) – Daubnerová/Luchettiová (SR/It.)
J60 KORFU (Řecko), koberec
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
10:00 | Papavasiliu (3-ČR) – Hrabar (6-Ukr.)
• Čtyřhra chlapci - semifinále •
18:00 | Papavasiliu/Pescosolido (2-ČR/It.) – Rosso/Štor (4-It./Slovin.)
J30 DUBLIN (Irsko), koberec
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra chlapci - finále •
12:30 | Brennan/Smolík (1-Irsko/ČR) – Colfor/Delaney (Irsko)
J30 SARAJEVO (Bosna a Hercegovina), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
10:30 | Jan Svoboda (ČR) – Topič (Srb.)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
13:30 | Hájková/Zemaová (ČR/It.) – Kataliničová/Koračová (Srb.)
J30 KIŠINĚV (Moldavsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
10:30 | Janoviaková/Nalbantová (2-ČR/Tur.) – Cheibasová/Colesnicová (Mol.)
* bude se hrát i čtvrtfinále
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
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