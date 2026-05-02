Češi v akci, neděle 3. 5. Siniaková o další triumf na Masters. Finále hrají i Valentová a Kolář
Češi v akci (probíhající turnaje)
sobota 2. 5. | pátek 1. 5. | čtvrtek 30. 4. | středa 29. 4. | úterý 28. 4. | pondělí 27. 4. | neděle 26. 4. | sobota 25. 4. | pátek 24. 4. | čtvrtek 23. 4.
Siniaková o další triumf na Masters
Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou vyhrály posledních 14 zápasů a mohou společně ovládnout už třetí turnaj Masters v řadě. Po fantastickém březnu, během kterého dobyly Indian Wells i Miami a zkompletovaly prestižní Sunshine Double, se porvou o titul také v Madridu.
Do nedělního finále půjdou jako favoritky, ale rozhodně je nečeká snadná výzva. Na druhou stranu kurtu se totiž postaví talentované mladé Rusky Mirra Andrejevová a Diana Šnajderová. Siniaková s Townsendovou se s nimi utkaly už dvakrát a zvítězily loni na Australian Open i na Turnaji mistryň.
WTA 1000 MADRID (Španělsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
14:00 | Siniaková/Townsendová (2-ČR/USA) – M. Andrejevová/Šnajderová (-)
Valentová a Kolář o titul
Tereza Valentová si na podniku WTA 125 ve francouzském Saint-Malo zajistila své první letošní finále. Česká teenagerka po cestě do závěrečného kola úspěšně plnila roli favoritky a očekává se, že zvládne i souboj o titul.
Její soupeřkou bude Japonka Mojuka Učidžimaová, s níž zatím nikdy nehrála. Valentová se pokusí vylepšit svou skvělou finálovou bilanci 9:4 na profesionální tour. Na úrovni WTA 125 hrála finále dvakrát a uspěla loni na antuce v italském Gradu i na betonu v portugalském Portu.
Challenger v Ostravě by mohl mít po třech letech domácího šampiona. Tím posledním je právě Zdeněk Kolář, který se do finále domácího podniku probojoval i letos a bude favoritem proti nenasazenému Nikolásovi Sánchezovi ze Španělska.
Ve finále challengerů má Kolář výbornou úspěšnost 6:2 a loni se radoval v Sofii i Montemaru. Konkrétně v Ostravě je ve finále potřetí, v roce 2016 prohrál a ročník 2023 naopak ovládl. Sánchez bude hrát finále na challengerech podruhé a zaútočí na první titul na této úrovni.
WTA 125 SAINT-MALO (Francie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
13:30 | Valentová (1-ČR) – Učidžimaová (7-Jap.)
ATP CHALLENGER 175 CAGLIARI (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
12:00 | Nouza/Oberleitner (3-ČR/Rak.) – Gillé/Verbeek (Belg./Niz.)
ATP CHALLENGER 75 OSTRAVA (Česko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
11:00 | Kolář (6-ČR) – N. Sánchez (Šp.)
WTA 125 ISTANBUL (Turecko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:30 | Martincová (2-ČR) – Šinikovová (6-Bulh.)
ATP CHALLENGER 75 FRANCAVILLA AL MARE (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
14:00 | Krumich (7-ČR) – Bilardo (It.)
ITF W100 WIESBADEN (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
11:30 | Havlíčková/Sisková (1-ČR) – Čiričová Bagaričová/Radišičová (2-Chorv./Slovin.)
ITF W15 OEGSTGEEST (Nizozemsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
10:30 | Žoldáková (ČR) – Di Girolamiová (Belg.)
ITF M25 SABADELL (Španělsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
12:30 | Hrazdil (8-ČR) – Siddiqui (Indie)
ITF W15 BĚLEHRAD (Srbsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
16:30 | T. Štěpánková (ČR) – Broteaová (Rum.)
J60 SKOPJE (Severní Makedonie), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - finále •
10:00 | Chladová (1-ČR) – Mitevská (2-Mak.)
• Čtyřhra dívky - finále •
12:30 | Chladová/Mottlová (2-ČR) – Mitevská/Tepičová (1-Mak./Srb.)
J200 SANKT PÖLTEN (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Mandelík (ČR) – Kamauf (Rak.)
11:30 | Rat (5-ČR) – Fischer (Rak.)
J60 DUNAKESZI (Maďarsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
12:00 | Gottvaldová (ČR) – Simonová (7-Maď.)
15:00 | Holubová (5-ČR) – čeká na soupeřku
15:00 | Michalcová (6-ČR) – čeká na soupeřku
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
13:30 | Vrána (ČR) – B. Varga (Maď.)
13:30 | Lošák (ČR) – Harari (Maď.)
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
09:00 | Ciencialová (ČR) – Pilmayerová (Maď.)
10:30 | Pabišková (ČR) – Negreaová (Rum.)
* bude se hrát i 2. kolo
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře