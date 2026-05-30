Češi v akci, pondělí 1. 6. Pět nadějí na French Open. Knutsonová má štěstí, hraje i Bartůňková

Pět českých juniorek se v pondělí představí na grandslamovém French Open. Na programu jsou zápasy prvního kola dvouhry i čtyřhry dívek, nicméně největší naděje Jana Kovačková zabojuje už o osmifinále. Gabriela Knutsonová měla štěstí a nakonec si hlavní soutěž na travnatém podniku WTA 125 v Birminghamu přece jen zahraje. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Jana Kovačková zabojuje o osmifinále na French Open (© Roberta Corradin/IPA Sport / IPA / Profimedia)

Češi v akci (probíhající turnaje)

Pět juniorek na French Open

Největší naděje Jana Kovačková bude usilovat o postup do osmifinále grandslamového French Open. Nasazená čtyřka v neděli bez větších problémů zvládla první kolo a poradit by si měla i s Japonkou Yui Komadaovou. Naopak teprve úvodní kolo absolvují Sofie Hettlerová a Kateřina Zajíčková.

Hettlerová pak vstoupí i do deblové soutěže po boku Australanky Renee Alameové. V akci bude ve čtyřhře také ryze české duo, které tvoří Tereza Heřmanová a Denisa Žoldáková, jež už sbírá úspěchy i na profesionální úrovni.

 

FRENCH OPEN (Paříž, Francie), antuka

Program | Místní čas | Live výsledkyPavouk dvouhra dívky | Pavouk čtyřhra dívky
• Dvouhra dívky - 2. kolo •
12:30 | J. Kovačková (4-ČR) – Komadaová (Jap.)

• Dvouhra dívky - 1. kolo •
11:00 | Hettlerová (ČR) – Ui Su Jeong (Korea)
12:30 | Zajíčková (ČR) – Xinran Sun (2-Čína)

• Čtyřhra dívky - 1. kolo •
17:00 | T. Heřmanová/Žoldáková (ČR) – Docenková/Pistolaová (-/It.)
17:00 | Alameová/Hettlerová (Austr./ČR) – X. Sun/R. Zhang (4-Čína)

 

Knutsonová měla štěstí

Gabriela Knutsonová nezahájila travnatou část sezony rozhodně ideálně. Ve finále kvalifikace na podniku WTA 125 v Birminghamu nestačila na favorizovanou Američanku Ashlyn Kruegerovou. Hlavní soutěž si nicméně nakonec přece jen zahraje, protože se do ní dostala jako lucky loser.

A paradoxně má v prvním kole hlavního losu o něco snadnější soupeřku než v předchozím duelu. Joanna Garlandová se nachází o 30 míst níže než Kruegerová, na 150. místě. Reprezentantce Tchaj-wanu může Knutsonová oplatit porážku z jediného předchozího střetnutí ve Varšavě 2023.

Další Češky budou hrát čtyřhru. Osmifinále čeká Nikolu Bartůňkovou s filipínskou hvězdičkou Alexandrou Ealaovou a Vendulu Valdmannovou se slovenskou kamarádkou Viktórií Hrunčákovou.

 

WTA 125 BIRMINGHAM (Velká Británie), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
14:30 | Knutsonová (ČR) – Garlandová (Tchaj-wan)

• Čtyřhra - osmifinále •
11:30 | Bartůňková/Ealaová (ČR/Fil.) – Dartová/Lumsdenová (2-Brit.)
14:30 | Hrunčáková/Valdmannová (SR/ČR) – I. Corleyová/Crossová (3-USA/Kan.)

 

ATP CHALLENGER 100 PROSTĚJOV (Česko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhraPavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
14:00 | Kolář (8-ČR) – Midón (Arg.)

• Čtyřhra - osmifinále •
15:30 | Klimas/D. Vágner (ČR) – Karol/Paulson (SR/ČR)

• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:00 | Kumstát (ČR) – Prihodko (5-Mak.)
11:30 | Gengel (4-ČR) – Karol (9-SR)

 

ITF W75 CASERTA (Itálie), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:30 | Ševčíková (16-ČR) – Lombardiniová (It.)
11:30 | A. Kovačková (6-ČR) – Ricciová (13-It.)

 

ITF W15 BANJA LUKA (Bosna a Hercegovina), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
09:30 | E. Dřevojanová (ČR) – Drobyševová (3-Ukr.)

 

ITF W15 OSIJEK (Chorvatsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
10:00 | Kopřivová (7-ČR) – Munteanuová (Rum.)
11:30 | Prepslová (11-ČR) – Godiničová (Chorv.)
13:00 | T. Štěpánková (10-ČR) – Dobričová (Chorv.)
13:00 | Kajabová (ČR) – Iličová (12-Srb.)

 

ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
12:00 | D. Blažka (ČR) – Abdusamadov (4-Uzb.)

 

ITF M15 SZENTENDRE (Maďarsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
09:00 | Ad. Soukup (ČR) – Andrzejczak (13-Pol.)
09:00 | Šoukal (ČR) – Kr. Kincses (Maď.)
10:30 | Kozlovský (10-ČR) – Rosenkranz König (Rak.)

 

J30 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (Česko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
11:30 | A. Štěpánek (ČR) – Wieser (Rak.)
11:30 | Barina (ČR) – Lassacher (Rak.)
11:30 | Wirgler (ČR) – Wieser (Rak.)
11:30 | Zapský (5-ČR) – Ivaško (SR)
11:30 | Šebek (ČR) – Ettinger (Něm.)
11:30 | Perutka (ČR) – Weinig (Něm.)
14:30 | Jourdren (4-ČR)D. Soukup (ČR)
14:30 | Luxa (1-ČR) – Schmidt (Něm.)
14:30 | Janoušek (ČR) – Sarnowski (Irsko)
14:30 | Merta (ČR) – Korolenko (7-)
14:30 | Dufek (8-ČR) – Hiemann (Něm.)

• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
10:00 | Krejčíková (ČR) – Pellandraová (San Marino)
10:00 | L. Koutová (1-ČR)Tvrzská (ČR)
10:00 | Langášová (ČR) – Hoscheková (Rak.)
10:00 | V. Koutová (3-ČR)Michalcová (ČR)
10:00 | N. Iraholaová (5-ČR) – Jiaying Song (Čína)
10:00 | Kačenová (8-ČR)Jelínková (ČR)
10:00 | Radová (ČR) – Van Der Bergová (Kan.)
10:00 | Palečková (ČR) – Luchettiová (It.)
13:00 | Padrnosová (2-ČR)Karšňáková (ČR)
13:00 | Kotaracová (ČR) – Skamarochová (Pol.)
13:00 | Suchánková (ČR) – Marciniaková (4-It.)
13:00 | Fialová (ČR)Kučerová (ČR)
13:00 | A. Svobodová (ČR) – Tuominenová (Fin.)
13:00 | Nantlová (ČR) – Kuchynkaová (7-Něm.)
13:00 | Havlíková (6-ČR) – Bovaraová (It.)
13:00 | Klusáčková (ČR)Dari Dušková (ČR)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
