Češi v akci, sobota 2. 5. Valentová a Kolář o finále. Dvě naděje hrají o titul

Tereza Valentová na podniku WTA 125 ve Francii a také Zdeněk Kolář na domácím challengeru v Ostravě zabojují o postup do nedělního finále. Vendula Valdmannová a Aneta Laboutková budou na okruhu ITF usilovat o deblový titul. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Tereza Valentová na podniku WTA 125 ve francouzském Saint-Malo dál plní roli nasazené jedničky a jedné z hlavních adeptek na celkový triumf. Česká teenagerka ustála čtvrtfinálovou bitvu mladých talentů s Lilli Taggerovou a nyní má na dosah své první letošní a celkově 14. profesionální finále.

Její soupeřkou pro sobotní semifinálový duel bude nasazená pětka Anna Blinkovová. S ruskou tenistkou, která ve čtvrtfinále udolala Yue Yuan a hrála zde v roce 2022 finále, změří síly poprvé.

Finálovou účast si může zajistit také Zdeněk Kolář na domácím challengeru v Ostravě. V tomto dějišti se mu náramně daří a už čtvrtý start v řadě dotáhl minimálně do čtvrtfinále, přičemž ročník 2023 ovládl a finále si zahrál ještě v roce 2016.

Kolář je turnajovou šestkou a v semifinále vyzve nenasazeného Raula Brancaccia. Český tenista je mírným kurzovým favoritem a může tomuto italskému soupeři oplatit porážku z jediného předchozího střetnutí v roce 2021 na challengeru v Neapoli.

 

WTA 125 SAINT-MALO (Francie), antuka

• Dvouhra - semifinále •
12:30 | Valentová (1-ČR) – Blinkovová (5-)

 

ATP CHALLENGER 175 AIX-EN-PROVENCE (Francie), antuka

• Čtyřhra - semifinále •
12:00 | Paul/Vocel (Švýc./ČR) – Cash/Tracy (1-USA)

 

ATP CHALLENGER 175 CAGLIARI (Itálie), antuka

• Čtyřhra - semifinále •
15:00 | Nouza/Oberleitner (3-ČR/Rak.) – Kiger/Stalder (USA)
16:00 | Pavlásek/Rikl (1-ČR) – Gillé/Verbeek (Belg./Niz.)

 

ATP CHALLENGER 75 OSTRAVA (Česko), antuka

• Dvouhra - semifinále •
11:00 | Kolář (6-ČR) – Brancaccio (It.)

 

ITF W75 LOPOTA (Gruzie), tv. povrch

• Čtyřhra - finále •
09:00 | Kubkaová/Valdmannová (2-Pol./ČR) – Bhosaleová/Rainaová (1-Indie)

 

ITF W35 NOTTINGHAM (Velká Británie), tv. povrch

• Čtyřhra - finále •
11:00 | Laboutková/Novaková (1-ČR/Slovin.) – Christieová/Silvaová (2-Brit.)

 

ITF W15 OEGSTGEEST (Nizozemsko), antuka

• Dvouhra - semifinále •
12:30 | Žoldáková (ČR) – Dalová (Něm.)

 

ITF W15 MADRID (Španělsko), tv. povrch

• Dvouhra - semifinále •
11:30 | Slavíková (ČR) – M. Garcíaová (3-Šp.)

 

J200 SALSOMAGGIORE (Itálie), antuka

• Dvouhra dívky - semifinále •
13:00 | Švíglerová (2-ČR) – Ferrarisová (It.)

 

J60 SKOPJE (Severní Makedonie), antuka

• Dvouhra dívky - semifinále
09:00 | Chladová (1-ČR) – Tepičová (5-Srb.)

• Čtyřhra dívky - semifinále •
11:30 | Chladová/Mottlová (2-ČR) – Koskinaová/Pantouová (4-Řec.)

 

J30 GIRONA (Španělsko), antuka

• Čtyřhra dívky - finále •
11:30 | Dufková/Grzelaková (1-ČR/Fr.) – Borderiaová/Pinsachová (Šp.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Vlk-v-trave
01.05.2026 20:24
Aneta Laboutková: An in-depth interview
https://www.youtube.com/watch?v=gtyo7vkzVZA
Mony
01.05.2026 21:58
1,5 roku poté myslím pořád hraje, takže se asi uživí.
1.hráčka, o které vím, že utekla z amerického univerzitního tenisu.
