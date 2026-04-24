Češi v akci, sobota 25. 4. Zajímavá výzva Menšíka a Samson, Valdmannová se porve o titul

Jakub Menšík vstoupí do prestižní tisícovky ve španělském Madridu, kde čeká už souboj o osmifinále divokou kartu Lauru Samson. Oba čeští tenisté budou čelit zajímavé výzvě a mají šanci projít do dalšího kola. Vendula Valdmannová zabojuje na ITF ve Velké Británii o svůj největší triumf v kariéře. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Jakub Menšík vstoupí do Masters v Madridu (© FRANCOIS NEL / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

Výzva pro Menšíka i Samson

Laura Samson poprvé v kariéře startuje na prestižní tisícovce a vede si naprosto fantasticky. Česká teenagerka původně měla dostat divokou kartu do kvalifikace, ale nakonec obdržela volnou vstupenku do hlavní soutěže a perfektně ji využívá.

V úvodním kole vyškolila zkušenou veteránku Tatjanu Mariaovou a následně po obratu porazila Xinyu Wang. V sobotu si tak zahraje o své největší osmifinále v kariéře, přičemž v Madridu sbírá své první výhry v hlavních soutěžích na nejvyšší tour mimo domácí Livesport Prague Open. A rozhodně má šanci jít ještě dál, protože narazí na nenasazenou Annu Bondárovou.

Zatímco Samson zabojuje už o osmifinále, Jakub Menšík odehraje druhé kolo a teprve do turnaje Masters vstoupí. Také on stojí před zajímavou výzvou, jelikož změří síly se synem české legendy Martinem Dammem, který reprezentuje Spojené státy americké.

Bude se jednat o první vzájemný souboj a Menšík nastoupí jako výrazný favorit. Bude se však jednat o jeho první singlový zápas na antuce, protože kvůli zánětu v palci u nohy musel odstoupit z Masters v Monte Carlu a následně vynechal start v Mnichově. Damm bude útočit na vyrovnání svého maxima na prestižních tisícovkách.

Více informací přineseme v sobotním preview.

 

WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 MADRID (Španělsko), antuka

• Dvouhra ženy - 3. kolo •
11:00 | PREVIEW | Samson (ČR) – Bondárová (Maď.)

• Dvouhra muži - 2. kolo •
12:30 | PREVIEW | Menšík (23-ČR) – Damm (USA)

Pavouk čtyřhra ženy
• Čtyřhra ženy - osmifinále •
14:00 | Siniaková/Townsendová (2-ČR/USA) – Ealaová/Sönmezová (Fil./Tur.)

• Čtyřhra ženy - 1. kolo •
12:30 | Bouzková/Nosková (ČR) – Ostapenková/Routliffeová (4-Lot./N. Zél.)
14:00 | Kozyrevová/Škochová (-/ČR) – Katóová/Samsonovová (Jap./-)

 

ATP CHALLENGER 75 ŘÍM (Itálie), antuka

• Dvouhra - semifinále •
13:30 | Svrčina (1-ČR) – Vasami (It.)

• Čtyřhra - finále •
12:00 | Karol/Paulson (SR/ČR) – Barrientos/Behar (1-Kol./Urug.)

 

ITF W75 CHIASSO (Švýcarsko), antuka

• Čtyřhra - finále •
13:00 | Kučmová/Laboutková (2-ČR) – McAdoová/S. Sakellaridiová (1-USA/Řec.)

 

ITF W50 ROEHAMPTON (Velká Británie), tv. povrch

• Dvouhra - finále •
11:30 | Valdmannová (3-ČR) – Hrunčáková (2-SR)

 

ITF M25 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

• Dvouhra - semifinále •
10:00 | Gengel (2-ČR) – Kachmazov (6-)

 

ITF M15 SINGAPUR, tv. povrch / hala

• Dvouhra - semifinále •
04:00 | Palán (3-ČR) – Shepp (7-N. Zél.)

 

J60 KÁHIRA (Egypt), antuka

• Dvouhra chlapci - semifinále •
10:00 | Krejčí (2-ČR) – Mourid (4-Egypt)

• Dvouhra dívky - semifinále •
10:00 | Šmídová (3-ČR) – Elgerbyová (2-Egypt)

• Čtyřhra dívky - semifinále •
12:30 | Havelková/Šmídová (2-ČR) – Misková/Panťušinová (-)

 

J30 SHKODËR (Albánie), tv. povrch

• Čtyřhra chlapci - finále •
12:30 | Barina/Lukovac (4-ČR/Č. Hora) – Janev/Neziri (1-Mak.)

 

J200 VILLACH (Rakousko), antuka

• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
16:30 | Navrátilová (6-ČR) – čeká na soupeřku

• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
12:00 | Bervidová (ČR) – Pesecová (Rak.)
* bude se hrát i 2. kolo


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
PTP
24.04.2026 20:09
1. Maďarka na antuce bude pro Lauru konečná.
2. J. C. Menor vs. Dr. Martin Damm di Dam - otevřená záležitost
chlebavevaju
24.04.2026 21:09
Tak málo věříš českým bojovníkům?
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
