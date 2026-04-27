Češi v akci, úterý 28. 4. Lehečku, Menšíka a Kopřivu čeká těžká výzva, Siniaková hraje o trůn

Velmi těžký osmifinálový duel na prestižní tisícovce v Madridu absolvují v úterý Jiří Lehečka, Jakub Menšík a Vít Kopřiva. V akci bude také Kateřina Siniaková, kterou čeká čtvrtfinále čtyřhry a útok na deblový trůn. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Lehečka, Kopřiva, Menšík a Siniaková na Masters

Velmi těžkou výzvu mají před sebou Jiří Lehečka a Vít Kopřiva na turnaji Masters ve španělském Madridu. Oba Češi nastoupí do osmifinálového zápasu jako outsideři. Semifinalista ročníku 2024 Lehečka bude čelit světové devítce a loňskému semifinalistovi Lorenzovi Musettimu. Ve vzájemné bilanci vede 2:1 český tenista, ovšem jediný předchozí duel na antuce prohrál.

Kopřiva bude čelit domácímu klenotu Rafaelovi Jódarovi. Španělský mladík má životní formu a na turnaji porazil mimo jiné člena TOP 10 Alexe de Minaura a hvězdného Joaa Fonsecu. Proti Kopřivovi, který se stejně jako Jódar poprvé probil do osmifinále na Masters, bude jasným favoritem.

Jednoduché to rozhodně nebude mít ani Jakub Menšík. Prostějovský rodák hraje svůj první singlový turnaj po zdravotních problémech, ale zatím si vede velmi dobře a potřeboval jen dva sety proti Martinovi Dammovi i letos trápícímu se Karenovi Chačanovovi. Mnohem těžší prověrkou bude dvojnásobný šampion a třetí hráč světa Alexander Zverev. S německou hvězdou se utká poprvé.

V akci bude také Kateřina Siniaková ve čtyřhře. Po boku Taylor Townsendové zvládla ve své královské disciplíně už 12 zápasů v řadě a zatím v Madridu společně úspěšně navazují na zkompletování březnového Sunshine Doublu. Česko-americký tým čeká čtvrtfinále, ve kterém bude obrovským favoritem. Pokud uspěje, vrátí se Siniaková na deblový trůn.

Více informací přineseme v úterním preview.

 

WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 MADRID (Španělsko), antuka

• Dvouhra muži - osmifinále •
12:30 | PREVIEW | Lehečka (11-ČR) – Musetti (6-It.)
16:00 | PREVIEW | Kopřiva (ČR) – Jódar (Šp.)
21:30 | PREVIEW | Menšík (23-ČR) – Zverev (2-Něm.)

• Čtyřhra ženy - čtvrtfinále •
14:00 | Siniaková/Townsendová (2-ČR/USA) – Eikeriová/Gleasonová (Nor./USA)

 

ATP CHALLENGER 100 MAUTHAUSEN (Rakousko), antuka

• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Donald (ČR) – Mejía (8-Kol.)
13:00 | Krumich (ČR) – Topo (Něm.)

• Čtyřhra - osmifinále •
14:30 | Hipfl/Vrbenský (Rak./ČR) – Fuchs/Hopper (USA/Brit.)

 

ATP CHALLENGER 75 OSTRAVA (Česko), antuka

• Dvouhra - 1. kolo •
10:30 | Mrva (ČR) – N. Sánchez (Šp.)
10:30 | Siniakov (ČR) – Molleker (Něm.)
12:00 | Kolář (6-ČR) – Jianu (Rum.)
12:00 | Jermář (ČR) – Johns (USA)
14:30 | Svrčina (1-ČR) – Gill (Brit.)
16:00 | Forejtek (ČR)Bartoň (ČR)

 

ITF W100 WIESBADEN (Německo), antuka

• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | Sisková (ČR) – Krausová (5-Rak.)

 

ITF W75 LOPOTA (Gruzie), tv. povrch

• Dvouhra - 1. kolo •
11:00 | Valdmannová (4-ČR) – Mtvarelišviliová (Gruz.)

 

ITF W35 NOTTINGHAM (Velká Británie), tv. povrch

• Dvouhra - 1. kolo •
11:00 | Laboutková (ČR) – A. Brooksová (Brit.)

 

ITF W15 HURGÁDA (Egypt), tv. povrch

• Čtyřhra - osmifinále •
18:30 | Benešová/Suchá (ČR) – Hansenová/Odorizziová (1-Dán./It.)
20:00 | Elkadyová/Munzarová (Egypt/ČR) – Lazarenková/Türkmenová (2-Ukr./Tur.)

• Dvouhra - finále kvalifikace •
14:00 | Benešová (ČR) – Zarembaová (1-Pol.)
14:00 | Munzarová (4-ČR) – Chanová (Austr.)

 

ITF W15 OEGSTGEEST (Nizozemsko), antuka

• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Žoldáková (ČR) – Veldmanová (Niz.)

• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | Réguerová/Žoldáková (Fr./ČR) – Havermansová/Veldmanová (Niz.)

 

ITF W15 MADRID (Španělsko), tv. povrch

• Čtyřhra - osmifinále •
14:00 | Lamová/Slavíková (USA/ČR) – M. Liu/Medveděvová (Čína/-)

 

J200 SALSOMAGGIORE (Itálie), antuka

• Dvouhra dívky - 1. kolo •
11:30 | Sekerková (1-ČR) – Spinelliová (It.)

 

J200 VILLACH (Rakousko), antuka

• Dvouhra dívky - 1. kolo •
11:00 | Levinská (ČR) – Sabadiová (Rak.)
11:00 | L. Slaměníková (ČR) – Nikolajevová (Ukr.)

• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
14:00 | Held/Vrtílka (Něm./ČR) – Kjellberg/Ré (4-Švéd./Arg.)
14:00 | Bečirovič Novak/D. Vágner (Slovin./ČR) – M. Kovács/Mokán (Maď.) 2:6 / dohrávka

• Čtyřhra dívky - osmifinále •
12:30 | Kochtaová/V. Svobodová (Něm./ČR) – Froneková/Milašová (Rak./-)
14:00 | L. Slaměníková/Janevová (ČR/Slovin.) – Montoyaová/X. Wang (3-USA/Čína) 6:3, 5:5 / dohrávka
16:00 | Cerdicová/Mojžíšová (Něm./ČR) – Haiderová-Maurerová/Sabadiová (Rak.)

 

J100 MOHAMMEDIA (Maroko), antuka

• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
12:00 | Zerai (ČR) – Cherkaoui (Mar.)

• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
16:30 | Komat/Zerai (Mar./ČR) – Hisano/Malis (Jap./Kan.)

 

J60 KÁHIRA (Egypt), antuka

• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
10:00 | Sýkora (ČR) – Nabil (Egypt)

 

J30 KIGALI (Rwanda), antuka

• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
14:00 | Bláha/Pegios (ČR/Švýc.) – Ciarcia/Kujovič (It./Č. Hora)

 

J30 GIRONA (Španělsko), antuka

• Dvouhra dívky - 1. kolo •
12:30 | Dufková (6-ČR) – N. Ortegaová (Šp.)

 

J30 BUKUREŠŤ (Rumunsko), antuka

• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
09:00 | Dufek (7-ČR) – Munteanu (Rum.)
09:00 | Smolík (8-ČR) – Ciobica (Rum.)
10:30 | Jourdren (4-ČR) – Daraban (Rum.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

Preview.lover
27.04.2026 22:13
Nosková si připsala 12. výhru nad hráčkami top 10.
Statistika u dalších Češek:
Kr. Plíšková - 4
Bouzková - 11
Siniaková - 12
Krejčíková - 15
Vondroušová - 16
Muchová - 20
Šafářová - 26
Ka. Plíšková - 41
Kvitová - 64
lvicek
27.04.2026 23:05
U Báry a Maky mi to prijde celkem málo. Zajímavý je pak malý rozdíl těchto dvou od Katky, která ale bohužel neumí tyhle výhry udělat na velkých turnajích a nebo pokud jo, tak vyletí v dalším kole na průměrné hráčce, jako např. tady s McNally (to mě teda fakt namíchla... ).
com
27.04.2026 20:36
Kačenka se po výhře stane deblovou královnou smilesmile A v nadpisu ani zmínka
tommr
27.04.2026 20:49
V článku Češi v akci se to dá prominout ale doufám že zítra se Katka dočká samostatného článku ...
sojka1
27.04.2026 20:51
*Siniakova hraje na Masters o deblovy trun....... :-)
Ondřej.Jirásek
27.04.2026 21:00
Dobrý postřeh, hlavně že jsem na to ještě odpoledne myslel
The_Punisher
27.04.2026 21:13
Stane se. Katka děkuje za revizi
sojka1
27.04.2026 21:15
a ja za ten trun... :-))
Preview.lover
27.04.2026 22:05
Sestra Siniakova se může dostat na první místo
chlebavevaju
27.04.2026 20:27
Víta Kopřivu, rodáka z Bílovce, může v této formě zastavit pouze Janek Sinner.
easymoneysniper
27.04.2026 20:21
*Musettiho a Jodara čeká těžká výzva
