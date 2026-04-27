Češi v akci, úterý 28. 4. Lehečku, Menšíka a Kopřivu čeká těžká výzva, Siniaková hraje o trůn
Češi v akci (probíhající turnaje)
pondělí 27. 4. | neděle 26. 4. | sobota 25. 4. | pátek 24. 4. | čtvrtek 23. 4. | středa 22. 4. | úterý 21. 4.
Lehečka, Kopřiva, Menšík a Siniaková na Masters
Velmi těžkou výzvu mají před sebou Jiří Lehečka a Vít Kopřiva na turnaji Masters ve španělském Madridu. Oba Češi nastoupí do osmifinálového zápasu jako outsideři. Semifinalista ročníku 2024 Lehečka bude čelit světové devítce a loňskému semifinalistovi Lorenzovi Musettimu. Ve vzájemné bilanci vede 2:1 český tenista, ovšem jediný předchozí duel na antuce prohrál.
Kopřiva bude čelit domácímu klenotu Rafaelovi Jódarovi. Španělský mladík má životní formu a na turnaji porazil mimo jiné člena TOP 10 Alexe de Minaura a hvězdného Joaa Fonsecu. Proti Kopřivovi, který se stejně jako Jódar poprvé probil do osmifinále na Masters, bude jasným favoritem.
Jednoduché to rozhodně nebude mít ani Jakub Menšík. Prostějovský rodák hraje svůj první singlový turnaj po zdravotních problémech, ale zatím si vede velmi dobře a potřeboval jen dva sety proti Martinovi Dammovi i letos trápícímu se Karenovi Chačanovovi. Mnohem těžší prověrkou bude dvojnásobný šampion a třetí hráč světa Alexander Zverev. S německou hvězdou se utká poprvé.
V akci bude také Kateřina Siniaková ve čtyřhře. Po boku Taylor Townsendové zvládla ve své královské disciplíně už 12 zápasů v řadě a zatím v Madridu společně úspěšně navazují na zkompletování březnového Sunshine Doublu. Česko-americký tým čeká čtvrtfinále, ve kterém bude obrovským favoritem. Pokud uspěje, vrátí se Siniaková na deblový trůn.
Více informací přineseme v úterním preview.
WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 MADRID (Španělsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra muži | Pavouk čtyřhra ženy
• Dvouhra muži - osmifinále •
12:30 | PREVIEW | Lehečka (11-ČR) – Musetti (6-It.)
16:00 | PREVIEW | Kopřiva (ČR) – Jódar (Šp.)
21:30 | PREVIEW | Menšík (23-ČR) – Zverev (2-Něm.)
• Čtyřhra ženy - čtvrtfinále •
14:00 | Siniaková/Townsendová (2-ČR/USA) – Eikeriová/Gleasonová (Nor./USA)
ATP CHALLENGER 100 MAUTHAUSEN (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Donald (ČR) – Mejía (8-Kol.)
13:00 | Krumich (ČR) – Topo (Něm.)
• Čtyřhra - osmifinále •
14:30 | Hipfl/Vrbenský (Rak./ČR) – Fuchs/Hopper (USA/Brit.)
ATP CHALLENGER 75 OSTRAVA (Česko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:30 | Mrva (ČR) – N. Sánchez (Šp.)
10:30 | Siniakov (ČR) – Molleker (Něm.)
12:00 | Kolář (6-ČR) – Jianu (Rum.)
12:00 | Jermář (ČR) – Johns (USA)
14:30 | Svrčina (1-ČR) – Gill (Brit.)
16:00 | Forejtek (ČR) – Bartoň (ČR)
ITF W100 WIESBADEN (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | Sisková (ČR) – Krausová (5-Rak.)
ITF W75 LOPOTA (Gruzie), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:00 | Valdmannová (4-ČR) – Mtvarelišviliová (Gruz.)
ITF W35 NOTTINGHAM (Velká Británie), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:00 | Laboutková (ČR) – A. Brooksová (Brit.)
ITF W15 HURGÁDA (Egypt), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra | Pavouk kvalifikace
• Čtyřhra - osmifinále •
18:30 | Benešová/Suchá (ČR) – Hansenová/Odorizziová (1-Dán./It.)
20:00 | Elkadyová/Munzarová (Egypt/ČR) – Lazarenková/Türkmenová (2-Ukr./Tur.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
14:00 | Benešová (ČR) – Zarembaová (1-Pol.)
14:00 | Munzarová (4-ČR) – Chanová (Austr.)
ITF W15 OEGSTGEEST (Nizozemsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Žoldáková (ČR) – Veldmanová (Niz.)
• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | Réguerová/Žoldáková (Fr./ČR) – Havermansová/Veldmanová (Niz.)
ITF W15 MADRID (Španělsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
14:00 | Lamová/Slavíková (USA/ČR) – M. Liu/Medveděvová (Čína/-)
J200 SALSOMAGGIORE (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
11:30 | Sekerková (1-ČR) – Spinelliová (It.)
J200 VILLACH (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
11:00 | Levinská (ČR) – Sabadiová (Rak.)
11:00 | L. Slaměníková (ČR) – Nikolajevová (Ukr.)
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
14:00 | Held/Vrtílka (Něm./ČR) – Kjellberg/Ré (4-Švéd./Arg.)
14:00 | Bečirovič Novak/D. Vágner (Slovin./ČR) – M. Kovács/Mokán (Maď.) 2:6 / dohrávka
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
12:30 | Kochtaová/V. Svobodová (Něm./ČR) – Froneková/Milašová (Rak./-)
14:00 | L. Slaměníková/Janevová (ČR/Slovin.) – Montoyaová/X. Wang (3-USA/Čína) 6:3, 5:5 / dohrávka
16:00 | Cerdicová/Mojžíšová (Něm./ČR) – Haiderová-Maurerová/Sabadiová (Rak.)
J100 MOHAMMEDIA (Maroko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
12:00 | Zerai (ČR) – Cherkaoui (Mar.)
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
16:30 | Komat/Zerai (Mar./ČR) – Hisano/Malis (Jap./Kan.)
J60 KÁHIRA (Egypt), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
10:00 | Sýkora (ČR) – Nabil (Egypt)
J30 KIGALI (Rwanda), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
14:00 | Bláha/Pegios (ČR/Švýc.) – Ciarcia/Kujovič (It./Č. Hora)
J30 GIRONA (Španělsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
12:30 | Dufková (6-ČR) – N. Ortegaová (Šp.)
J30 BUKUREŠŤ (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
09:00 | Dufek (7-ČR) – Munteanu (Rum.)
09:00 | Smolík (8-ČR) – Ciobica (Rum.)
10:30 | Jourdren (4-ČR) – Daraban (Rum.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Statistika u dalších Češek:
Kr. Plíšková - 4
Bouzková - 11
Siniaková - 12
Krejčíková - 15
Vondroušová - 16
Muchová - 20
Šafářová - 26
Ka. Plíšková - 41
Kvitová - 64