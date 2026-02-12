Další senzace v Dauhá! Kanadská kometa skolila čerstvou šampionku Australian Open
Mboková – Rybakinová 7:5, 4:6, 6:4
Čtvrteční program na turnaji WTA 1000 v Dauhá přinesl další velké překvapení. Po krachu Šwiatekové v souboji s Marií Sakkariovou se po těsné porážce rozloučila s katarským podnikem také Rybakinová, na kterou si vyšlápla kanadská senzace Mboková.
Rybakinová přitom měla ve všech třech setech náskok brejku. Ten úvodní mohla za stavu 5:3 dopodávat, ale zaváhala a nakonec jej po čtyřech prohraných gamech v řadě ztratila. Pak ovšem znovu nastolila dominanci, stav utkání srovnala a v rozhodujícím dějství vedla 4:2.
Čerstvá šampionka Australian Open však opět selhala a zapsala další nečekanou šňůru čtyř prohraných her. Mboková si v závěrečném gamu vypracovala náskok 40:0 na returnu, ale série tří mečbolů jí nestačila a potřebovala ještě jednu možnost.
Mboková byla v rámci posledních dvou dnů už podruhé kousek od vyřazení. Znovu však prokázala vynikající psychickou odolnost a favorizovanou členku TOP 10 skolila. V předchozím kole se jí podařilo zlikvidovat mečbol na returnu a ovládnout bitvu s Mirrou Andrejevovou.
Kanaďanka je jasně nejvýraznější kometou loňské sezony a v progresu pokračuje i letos. V předchozím roce šokovala triumfem na tisícovce v Montrealu, ovládla i Hongkong a vyšplhala se do TOP 20 žebříčku. Letos hrála finále v Adelaide, prošla poprvé do druhého týdne grandslamu a teď je ve čtvrtfinále při debutu v Dauhá.
Soupeřkou Mbokové v pátečním boji o již čtvrté finále na hlavním okruhu bude loňská finalistka, další grandslamová šampionka a bývalá světová pětka Jelena Ostapenková.
Rybakinová utrpěla svou teprve druhou porážku od půlky října a z posledních 24 zápasů. Recept na ni v tomto období, během něhož ovládla mimo jiné Turnaj mistryň a Australian Open, našla už jen Karolína Muchová.
Šok v Dauhá! Šwiateková nečekaně skončila ve čtvrtfinále
