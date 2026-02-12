Další senzace v Dauhá! Kanadská kometa skolila čerstvou šampionku Australian Open

DNES, 20:32
WTA DAUHÁ - Čtvrtfinále na prestižním podniku WTA 1000 v Kataru nezvládla ani druhá největší favoritka na triumf. Po Ize Šwiatekové ztroskotala v rámci čtvrtečního programu v Dauhá také nasazená dvojka Jelena Rybakinová (26). Čerstvá šampionka Australian Open podlehla 5:7, 6:4, 4:6 kometě Victorii Mbokové (19), přestože ve všech setech vedla o brejk.
Jelena Rybakinová překvapivě nezvládla čtvrtfinále (© KARIM JAAFAR / AFP)

Mboková – Rybakinová 7:5, 4:6, 6:4

Čtvrteční program na turnaji WTA 1000 v Dauhá přinesl další velké překvapení. Po krachu Šwiatekové v souboji s Marií Sakkariovou se po těsné porážce rozloučila s katarským podnikem také Rybakinová, na kterou si vyšlápla kanadská senzace Mboková.

Rybakinová přitom měla ve všech třech setech náskok brejku. Ten úvodní mohla za stavu 5:3 dopodávat, ale zaváhala a nakonec jej po čtyřech prohraných gamech v řadě ztratila. Pak ovšem znovu nastolila dominanci, stav utkání srovnala a v rozhodujícím dějství vedla 4:2.

Čerstvá šampionka Australian Open však opět selhala a zapsala další nečekanou šňůru čtyř prohraných her. Mboková si v závěrečném gamu vypracovala náskok 40:0 na returnu, ale série tří mečbolů jí nestačila a potřebovala ještě jednu možnost.

Mboková byla v rámci posledních dvou dnů už podruhé kousek od vyřazení. Znovu však prokázala vynikající psychickou odolnost a favorizovanou členku TOP 10 skolila. V předchozím kole se jí podařilo zlikvidovat mečbol na returnu a ovládnout bitvu s Mirrou Andrejevovou.

Kanaďanka je jasně nejvýraznější kometou loňské sezony a v progresu pokračuje i letos. V předchozím roce šokovala triumfem na tisícovce v Montrealu, ovládla i Hongkong a vyšplhala se do TOP 20 žebříčku. Letos hrála finále v Adelaide, prošla poprvé do druhého týdne grandslamu a teď je ve čtvrtfinále při debutu v Dauhá.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Soupeřkou Mbokové v pátečním boji o již čtvrté finále na hlavním okruhu bude loňská finalistka, další grandslamová šampionka a bývalá světová pětka Jelena Ostapenková.

Rybakinová utrpěla svou teprve druhou porážku od půlky října a z posledních 24 zápasů. Recept na ni v tomto období, během něhož ovládla mimo jiné Turnaj mistryň a Australian Open, našla už jen Karolína Muchová.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Dauhá

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

2
Přidat komentář
Alien
12.02.2026 20:48
Cesta k titulu je již i vydlážděna! Karolíno do toho, Karolíno do toho. Muchová!
Reagovat
Mony
12.02.2026 20:38
Pro toho kdo jí viděl hrát v minulých kolech stejně jako Sakkari, tohle nemůže být zas takový překvapení
Reagovat

Nový komentář

Registrace nového uživatele

