Indian Wells: Velký návrat Muchové, Lehečka v ohrožení a šance Siniakové na cenný skalp

DNES, 14:00
Sobotní program na tisícovce v Indian Wells nabídne další zápasy druhého kola a v akci budou čtyři Češi. Karolína Muchová se představí po téměř měsíční pauze a bude plnit roli favoritky. Stejná úloha čeká Jiřího Lehečku, který ale vyzve mnohem nebezpečnějšího soupeře. Kateřina Siniaková by mohla skolit další velké jméno a Vítovi Kopřivovi ze z kvarteta našich nadějí dávají nejmenší šance.
Karolína Muchová odehraje první zápas po životním triumfu (© MORGAN HANCOCK / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

Přehled toho nejzajímavějšího, sobota 7. 3.

Češi v akci
Muchová (13-ČR) – Bondárová (Maď.) | Stadium 9 (20:00 SEČ)
Siniaková (ČR) – Fernandezová (27-Kan.) | Stadium 4 (23:00 SEČ)
Kopřiva (ČR) – Bublik (10-Kaz.) | Stadium 4 (neděle 00:30 SEČ)
Lehečka (22-ČR) – Báez (Arg.) | Stadium 6 (neděle 02:00 SEČ)

Velký návrat Muchové, favoritem i Lehečka

V sobotu proběhne v kalifornské poušti velký a očekávaný návrat Karolíny Muchové. Aktuální česká žebříčková jednička odehraje svůj první oficiální zápas od poloviny února, kdy na tisícovce v Dauhá vybojovala svůj největší titul a teprve druhý triumf na hlavním okruhu v kariéře. Olomoucká rodačka, která měla v Indian Wells na úvod volný los, bude plnit roli jednoznačné favoritky proti Anně Bondárové. Na antuce, na které má Maďarka nejlepší výsledky, by mohla mít Muchová s touto soupeřkou potíže, nicméně na tvrdém povrchu by měla velmi rychle nastolit dominanci, přičemž po téměř měsíční pauze se dá očekávat o něco pomalejší začátek ze strany Češky. Bondárová má na kontě tři skalpy TOP 20 a poslední dva souboje s takto vysoko postavenými hráčkami vyhrála. Muchová by jí ovšem další takto cenný skalp rozhodně dovolit neměla.

V roli favorita nastoupí i Jiří Lehečka. U něj se však dají očekávat mnohem větší potíže než v zápase Muchové. Lehečka totiž není v letošní sezoně v ideální formě, což se potvrdilo i na jeho poslední akci v Dubaji, kde se trápil s Lucou Nardim i Pablem Carreňem. Mnohem větší výzvou by měl být Sebastián Báez. Argentinec obvykle exceluje na antukových dvorcích, ale letos je velmi nebezpečný i na betonech. Na začátku roku v United Cupu skolil mimo jiné Taylora Fritze, v Aucklandu zaskočil Bena Sheltona a trápil ve finále Jakuba Menšíka a v úvodním kole v Indian Wells smetl Chun-Hsin Tsenga. Lehečka už se s Báezem utkal třikrát a pokaždé měl problémy. V roce 2020 na okruhu ITF zvítězil po obratu a pak s Argentincem neuhrál set v Davis Cupu 2022 ani ve finále ve Winston-Salemu 2023.

Siniaková o další cenný skalp, Kopřiva o překvapení

Kateřina Siniaková má jedinečnou šanci si v rozmezí pouhých dvou dnů připsat skalp grandslamové šampionky i finalistky. Ve čtvrtek totiž po obratu zdolala bývalou vítězku Australian Open Sofii Keninovou a v sobotu vyzve finalistku US Open 2021 Leylah Fernandezovou. Rodačka z Hradce Králové letos nepředvádí ideální výkony, ovšem stejně jako proti Keninové platí to, že její soupeřka je na tom ještě hůř. Fernandezová se letos hledá a vyhrála jen dva z osmi zápasů, a to proti nestabilní Ljudmile Samsonovové a outsiderce Chloé Paquetové. Hodně bude záležet na výkonu Kanaďanky, protože pokud bude mít zrovna lepší den, je schopná na kurtu dominovat. Šance jsou každopádně vyrovnané a české tenistce by se mohlo podařit srovnat vzájemnou bilanci na 2:2. Poslední střetnutí se uskutečnilo na konci sezony 2023 v čínském Jiujiangu, kde Siniaková vyhrála ve dvou těsných setech.

Nejmenší šance z českého kvarteta se v sobotu dávají Vítovi Kopřivovi. Ten ovšem parádně využil druhou šanci, když se po porážce s krajanem Daliborem Svrčinou dostal do hlavní soutěže jako lucky loser a po bitvě vyřadil domácí talent Michaela Zhenga. Už teď proto může svou premiéru v hlavní fázi Masters v Indian Wells hodnotit jako úspěšnou. Ve druhém kole čeká českého tenistu mnohem těžší výzva. A sice světová desítka Alexander Bublik. Kazachstánec má letos skvělou bilanci 12:4, je neporažen v úvodních zápasech na turnajích a bude jasným favoritem na postup. Kopřiva každopádně zkusí vylepšit svou bilanci 1:4 s hráči TOP 10 žebříčku. V takových duelech uspěl jen proti Denisovi Shapovalovovi na antuce ve Gstaadu 2021 a všechny čtyři následující prohrál bez zisku setu. Pokud by Bublika zaskočil, vyrovná své maximum na Masters (loňský Řím).

Do turnaje v Indian Wells vstoupí kromě Muchové a Lehečky i další hvězdy. Třeba Iga Šwiateková, Jelena Rybakinová, Carlos Alcaraz, Novak Djokovič a obhájci titulu Mirra Andrejevová a Jack Draper. Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry.

 

Sobotní program

STADIUM 1 (od 20:00 SEČ)
1. Baptisteová (USA) – Rybakinová (3-Kaz.)
2. Djokovič (3-Srb.) – Majchrzak (Pol.) / nejdříve ve 22:00 SEČ
3. Alcaraz (1-Šp.) – Dimitrov (Bulh.)
4. Pegulaová (5-USA) – Vekičová (Chorv.) / nejdříve v neděli v 03:00 SEČ
5. Medveděv (11-) – Tabilo (Chile)


STADIUM 2 (od 20:00 SEČ)
1. Bautista (Šp.) – Draper (14-Brit.)
2. Dayová (USA) – Šwiateková (2-Pol.) / nejdříve ve 22:00 SEČ
3. M. Andrejevová (8-) – Sierraová (Arg.)
4. Fearnley (Brit.) – Fritz (7-USA) / nejdříve v neděli v 03:00 SEČ
5. Siegemundová (Něm.) – Svitolinová (9-Ukr.) / nejdříve v neděli v 05:00 SEČ


STADIUM 3 (od 20:00 SEČ)
1. Ševčenko (Kaz.) – Ruud (13-Nor.)
2. Chačanov (16-) – Fonseca (Braz.)
3. Korda (USA) – De Minaur (6-Austr.)
4. Keysová (15-USA) – Parryová (Fr.)
5. Kosťuková (28-Ukr.) – Townsendová (USA)


STADIUM 4 (od 20:00 SEČ)
1. Sakkariová (32-Řec.) – Taggerová (Rak.)
2. Kartalová (Brit.) – Navarrová (20-USA)
3. Siniaková (ČR) – Fernandezová (27-Kan.)
4. Kopřiva (ČR) – Bublik (10-Kaz.) / nejdříve ve 23:59 SEČ


STADIUM 6 (od 20:00 SEČ)
1. Kovacevic (USA) – Moutet (31-Fr.)
2. Rubljov (17-) – Diallo (Kan.)
3. Norrie (27-Brit.) – McDonald (USA)
4. Ealaová/Jovicová (Fil./USA) – Baptisteová/Ostapenková (USA/Lot.)
5. Lehečka (22-ČR) – Báez (Arg.) / nejdříve v neděli v 02:00 SEČ


STADIUM 9 (od 20:00 SEČ)
1. Muchová (13-ČR) – Bondárová (Maď.)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

1
Diabolique
07.03.2026 14:04
A není to spíš Velký návrat Lehečky, Muchová v ohrožení a Siniaková přes svůj rudý vlas nechce nikoho skalpovat?
Reagovat

