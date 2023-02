Lehečka: Nehrál jsem nejlépe. O to víc si výhry cením

Jiřího Lehečku potěšil úspěšný vstup do kvalifikace Davisova poháru proti Portugalsku a výhry nad domácím Nunem Borgesem 6:4, 6:4 si vážil o to víc, že neodehrál nejvydařenější zápas. Česká jednička se potýkala s přechodem na antuku, nakonec se ale v klíčových chvílích zkoncentrovala a uspěla. Ve videorozhovoru s českými médii Lehečka ocenil i podporu některých krajanů, kteří ho v hledišti povzbuzovali.

"Tohle vítězství je strašně důležité. Každá výhra se počítá, ale téhle si cením o to víc, že jsem nehrál nejlepší tenis. Pro mě je však důležité vyhrávat, i když se necítím úplně dobře, a to se mi dnes povedlo," řekl Lehečka.

Čtvrtfinalista Australian Open a 39. hráč světa vybojoval důležitý první bod za hodinu a 38 minut. "Soupeř byl nepříjemný v tom, že má antuku rád a hrál ve domácím prostředí. V Maie se narodil a měl tu velkou podporu. Věděl, jak si jít pro vítězný balon, nebál se a jeho forhendový kraťas mě hodně trápil," uvedl Lehečka.

Český tenista si vypracoval v duelu 17 brejkbolů, proměnil ale jen čtyři. "Nebylo to nic příjemného, jenže on na ně také zahrál velmi slušně. V prvním setu jsem byl více pasivní, ale na to se už historie neptá. Jsem rád, že jsem nějaké proměnil, set vyhrál a poté uspěl i ve druhém," podotkl rodák z Mladé Boleslavi.

Poradil si i se situacemi, kdy dvakrát nepotvrdil čerstvě získaný brejk. "Ztratit servis není příjemné, ale hrajeme na antuce a tam je těch možností na prolomení podání více. Bylo to tím, že jsem se ještě necítil naladěný na antuku," řekl.

Během přestávek se ho snažil kapitán Jaroslav Navrátil uklidnit. "Radil mi, abych se držel trpělivější hry a nechodil do toho tak aktivně, jak jsem byl zvyklý z minulých týdnů. Měl jsem hrát víc trpělivěji a ne tak na riziko," doplnil Lehečka.

Jednadvacetiletý reprezentant nakonec duel zvládl a zajistil Česku vedení. "Ukázal jsem, že tenis hrát umím a jsem natolik zkušený, že mohu tyto zápasy získat na svou stranu. Nebylo to lehké, soupeř hrál nepříjemně, ale naštěstí jsem se v hlavě zkoncentroval na důležité body, které jsem vyhrál," konstatoval Lehečka.

Poradil si také s bouřlivou atmosférou v hale. Přestože většina diváků fandila domácímu Borgesovi, Lehečka ocenil i hlouček českých příznivců. "My už si ani pořádně nepamatujeme, jaké to je hrát doma, takže nás nic nepřekvapí. Na venkovní atmosféru jsme zvyklí. Pár lidí z Česka za námi ale přijelo a jsem za to rád. Hnali mě dopředu," uvedl Lehečka.

Během státní hymny se i držel za srdce. "Hrát za Česko si užívám. Užíval jsem si to na United Cupu, v Izraeli i teď. Byla to spontánní věc," doplnil Lehečka.

V neděli by jej měla čekat ještě dvouhra s portugalskou jedničkou Joaem Sousou, je ale případně připravený nastoupit i do dřívější čtyřhry. Do ní zatím Navrátil nahlásil Tomáše Macháče a Adama Pavláska. "Kondičně jsem na tom dobře, ale nominace záleží na kapitánovi a vývoji zápasu," dodal Lehečka.