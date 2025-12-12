Letošní vysvědčení Muchové: Zase bez titulu, žádné finále, zranění a neuspokojivá sezona
Muchová dokáže se svým nejlepším tenisem porazit kohokoli na tour, letos vyhrála anketu WTA o úder roku a sezonu uzavřela v nejlepší dvacítce světového hodnocení. To jsou všechno vynikající zprávy, nicméně musíme zmínit i negativa.
Olomoucká rodačka už přes šest let čeká na titul a v letošním roce hrála jen dvakrát semifinále, nebyla ani jednou ve finále a opět řešila zranění. S přihlédnutím k jejímu potenciálu je prostě jednička v kolonce titulů hrozně málo. Jediný dosavadní triumf slavila grandslamová finalistka na menší akci v Soulu v roce 2019.
Jen dvě semifinále za celou sezonu
Zatímco loňskou sezonu zahájila Muchová kvůli operaci pravého zápěstí až krátce před Wimbledonem, letošní tenisový rok absolvovala téměř celý. Přesto dosáhla jen na dvě semifinálové účasti. Loni za poloviční dobu zaregistrovala dvakrát více postupů mezi nejlepší kvarteto.
Obě letošní semifinále zaznamenala v úvodu sezony. Po nepříliš povedeném australském létu, které zakončila již ve druhém kole Australian Open (porážka s Naomi Ósakaovou), měla dva kvalitní turnaje po sobě.
První semifinále přišlo na začátku února v Linci a další o tři týdny později na tisícovce v Dubaji. Jenže do finále se ani jednou nepodívala. V rakouské hale schytala kanára a výprask od Jekatěriny Alexandrovové a ve Spojených arabských emirátech padla v bitvě s Clarou Tausonovou.
Následoval nevydařený Sunshine Swing. V kalifornském Indian Wells dohrála v osmifinále po debaklu od Igy Šwiatekové, s níž zvládla uhrát pouhé dva gamy. Ještě o kolo dříve se loučila v Miami po třísetovém duelu s Elinou Svitolinovou.
Další zranění a jednoručný bekhend
Antukové jaro si Muchová vlastně vůbec neužila. Před vrcholem této části sezony French Open musela zrušit obě prestižní tisícovky v Madridu a Římě a nakonec z toho byla dvouměsíční pauza. Dlouho se pořádně nevědělo, proč na ni došlo.
Odpověď jsme dostali až na pařížském grandslamu. Muchová nebyla schopná praktikovat obouručný bekhend a ukázalo se, že bojuje se zraněním levého zápěstí. Připomínáme, že loni byla na operaci s pravým. Tentokrát ale operační zákrok podstoupit nechtěla a hrála bekhend jen pravou rukou.
Celý život je zvyklá na obouručný bekhend, takže povedené výsledky se očekávat nedaly. To se potvrdilo. Na French Open i ve Wimbledonu ztroskotala hned v prvním kole a mezitím v londýnském Queen's Clubu prohrála druhé kolo s pozdější a senzační šampionkou Tatjanou Mariaovou.
V polovině července pak oznámila už druhý rozchod se slovenským trenérem Emilem Miškem.
Letní vzpruha
Muchová byla stoprocentně fit až na začátku sezony severoamerických betonů. V Montrealu už mohla zase využívat obouručný bekhend, což značilo jediné. Konzervativní léčba skutečně zabrala a operace nutná není.
Vystoupení v kanadské metropoli bylo vzpruhou. Po výhrách nad Antonií Ružičovou a Belindou Bencicovou sahala v osmifinále po skalpu Madison Keysové, jenže proti úřadující šampionce Australian Open nevyužila dva mečboly.
Naopak v Cincinnati přišla ledová sprcha a nečekaná porážka. Ve třetím kole byla jasnou favoritkou proti Varvaře Gračovové, nicméně s francouzskou kvalifikantkou dokázala uhrát jen šest gamů.
Na posledním grandslamu sezony si sáhla na dno svých fyzických i psychických sil. Do čtvrtfinále se prodrala po čtyřech třísetových bitvách a nebyla daleko od toho, aby zopakovala loňské semifinále.
Po skalpech Venus Williamsové, Sorany Cirsteaové, Lindy Noskové a Marty Kosťukové ji však zastavila dvojnásobná šampionka Naomi Ósakaová. Muchová nastupovala do tohoto zápasu po velmi náročném programu a utkání dohrávala s obvázaným stehnem.
Ztráta postu české jedničky
Po US Open si tři týdny odpočinula a vydala se obhajovat finále na velkém turnaji v Pekingu. Na čínské tisícovce potvrdila zlepšenou formu, nicméně její cesta se zastavila už v osmifinále na raketě letos fantasticky hrající Amandy Anisimovové.
Zatímco Američanka pak celou akci ovládla, Muchovou čekal propad žebříčkem a konec členství v TOP 20 pořadí. Po skončení pekingského podniku ji navíc na postu české žebříčkové jedničky vystřídala Linda Nosková.
Muchová se ještě stihla do konce sezony do nejlepší dvacítky vrátit. Nicméně s pomocí oslnivých výsledků to rozhodně nebylo. Ve Wuhanu (Magdalena Frechová, skreč) i Ningbu (Diana Šnajderová) se loučila již po druhém zápase a ve čtvrtfinále v Tokiu nevyužila mečbol proti pozdější šampionce Belindě Bencicové.
V tuto chvíli platí, že aktuální světová devatenáctka Muchová už skoro 10 měsíců nezaregistrovala žádnou semifinálovou účast. Letos dokonce nebyla ani jednou ve finále, takže o teprve druhý kariérní titul zabojovat nemohla.
Sezona 2025 z pohledu Muchové
Počet odehraných individuálních turnajů: 15
Počet titulů: 0
Finále: 0
Semifinále: 2 (Linec, Dubaj)
Čtvrtfinále: 2 (US Open, Tokio)
Bilance (nepočítaje exhibice): 26:17
Ranking na začátku sezony: 21
Momentální ranking: 19
Australian Open: 2. kolo
French Open: 1. kolo
Wimbledon: 1. kolo
US Open: čtvrtfinále
