Mboková otočila duel s Rybakinovou a pokračuje v pohádce. O titul se utká s Ósakaovou
Mboková – Rybakinová 1:6, 7:5, 7:6
Victoria Mboková už během turnaje prokázala, že se na domácí půdě v Montrealu nezalekne žádné favoritky. S Jelenou Rybakinovou prohrála před dvěma týdny ve Washingtonu. V Kanadě však využila skvělé formy a podpory publika a porážku turnajové devítce vrátila.
Úvod zápasu se však teenagerce vůbec nepovedl. Prohrála třikrát v řadě své podání, a i když se jí podařilo jeden z brejků vzít zpět, na víc se nezmohla. Ztracený set rychle hodila za hlavu a ve zbytku zápasu už byla naprosto odlišnou hráčkou.
Druhé dějství začala ziskem tří her v řadě a za stavu 5:3 šla podávat na zisk sady. V tu chvíli se jí ještě ukončit set nepovedlo a nechala Rybakinovou srovnat, lépe ale zvládla koncovku a srovnala.
Ve třetím dějství si Mboková jako první prohrála servis a dostala se do manka 3:5. O game později dokonce zvládla na příjmu odvrátit mečbol soupeřky, získala brejk a dotáhla na 5:5. Poté znovu přišla o servis, ale dopodávat zápas Rybakinové nedovolila ani napodruhé a zajistila si tie-break. Ten vyhrála poměrem 7:4 a radovala se z postupu do svého prvního finále na okruhu WTA.
Mboková na domácí půdě zažívá nejúspěšnější turnaj její velmi mladé kariéry. Jako první Kanaďance v historii se jí podařilo vyřadit tři grandslamové šampionky během jednoho turnaje (Keninovou, Gauffovou a Rybakinovou). V žebříčku vyletí o více než 50 příček a bude mít na dosah nasazení na grandslamech. O trofej si zahraje s bývalou světovou jedničkou Naomi Ósakaovou.
Tausonová – Ósakaová 2:6, 6:7
Naomi Ósakaová prožívá v Montrealu svůj nejlepší turnaj za poslední roky. Ve druhém kole odvrátila tři mečboly v řadě proti Ljudmile Samsonovové a od té chvíle je k nezastavení a ničí jednu soupeřku za druhou.
Japonka přejela i další členku TOP 20 Claru Tausonovou, která v předchozích duelech vyřadila dvě letošní grandslamové šampionky Igu Šwiatekovou a Madison Keysovou. Proti Dánce měla speciální motivaci. V lednu proti ní vyhrála první set ve finále v Aucklandu, kvůli zranění však v zápase nemohla pokračovat a odjížděla pouze s trofejí finalistky.
První sada byla vyrovnaná pouze do stavu 2:2. Japonka od té chvíle sebrala soupeřce dvakrát podání a žádný další game už ji nepovolila. Na prvním servisu ztratila jen dva míčky a odvrátila oba brejkboly, sama dvě ze tří šancí využila.
Druhé dějství už bylo daleko vyrovnanější. Znovu ho lépe začala Ósakaová, která odskočila do vedení 3:1. Náskok však ztratila, když si ve velmi dlouhém gamu prohrála podání. Sada tak došla do tiebreaku, ve kterém musela odvracet dva setboly Dánky, aby mohla proměnit svůj druhý mečbol.
Ve finále na tisícovkách byla Ósakaová naposledy v roce 2022, kdy v Miami utrpěla debakl proti Šwiatekové. Od té doby čekala déle než tři roky, než se na takto prestižním turnaji dostala alespoň do semifinále.
Výsledky dvouhry žen na turnaji WTA 1000 v Montrealu
