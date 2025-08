Mboková pokračuje ve skvělé jízdě a zahraje si životní semifinále. Postupuje i Rybakinová

WTA MONTREAL - Victoria Mboková (18) ve čtvrtfinále v Monteealu zvládla roli lehké favoritky proti Jessice Bouzasové (22), kterou přehrála jasně 6:4, 6:2 a navázala na senzační skalp jedničky Coco Gauffová. Ve svém největším semifinále vyzve Jelenu Rybakinovou (26), která postoupila po skreči Marty Kosťukové (23). Ta utkání vzdala za stavu 1:6, 1:2.

Mboková – Bouzasová 6:4, 6:2

Victorie Mboková na domácí tisícovce v Montrealu stále potvrzuje svojí skvělou formu a za ohromné podpory publika proplula turnajem až do svého největšího semifinále v kariéře. Kanadská teenagerka, která byla v zápase se Španělkou Jessicou Bouzasovou kurzovou favoritkou, ztratila v pěti utkáních jediný set.

Mboková v páté hře zápasu zvládla dlouhý game při vlastním podání a následně promarnila vedení 40:0 na příjmu. To ji však neskolilo a od stavu 3:3 byla i přes jeden ztracený servis lepší hráčkou na kurtu. Dvakrát soupeřku brejkla a dostala se do vedení.

Druhý set už byl o něco jednoznačnější záležitostí. Domácí kometa se od stavu 0:2 rozjela a získala šest her v řadě. Úspěšná byla při všech třech brejkbolech a po proměnění toho posledního slavila životní úspěch. Dokázala také navázat na skalp nasazené jedničky Coco Gauffové z předchozího duelu.

Mbokovou díky senzační jízdě čeká velký žebříčkový skok a z 85. místa, které je jejím dosavadním kariérním maximem, se posune do elitní padesátky. Letos si připsala už neskutečných 51 výher oproti pouhým osmi porážkám. Na hlavním okruhu WTA však dosud nebyla ani ve čtvrtfinále.

O finále si zahraje se svou poslední přemožitelkou Jelenou Rybakinovou, na kterou nestačila před necelými dvěma týdny v osmifinále ve Washingtonu.

Kosťuková – Rybakinová 1:6, 1:2 / skreč

Jelena Rybakinová ve čtvrtfinále pošetřila síly, jelikož ji Marta Kosťuková v úvodu druhé sady skrečovala. Ukrajinka od začátku zápasu nepodávala svůj nejlepší výkon a ke konci duelu bylo jasně znát, že je zdravotně limitovaná.

Světová dvanáctka začala zápas brejkem a od stavu 2:1 získala pět her v řadě. Poté si ještě Kosťuková dokázala uhrát servis přes shodu a vyrovnala skóre v úvodu druhé sady, po další hře však musela utkání vzdát.

Rybakinová, která v předchozím duelu zvládla bitvu s další Ukrajinkou Dajanou Jastremskou, tak postoupila do svého desátého semifinále na podnicích WTA 1000, podruhé se ji to podařilo letos, když se mezi čtyřku nejlepších probojovala také v Dubaji.

V roce 2025 zatím slavila titul jen na antukové pětistovce ve Štrasburku. Na větších turnajích se jí letos moc nedařilo. Pokud by v Montrealu došla až pro titul vrátila by se zpět do TOP 10.

Výsledky dvouhry žen na turnaji WTA 1000 v Montrealu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.