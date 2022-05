Na French Open s nimi, ve Wimbledonu bez nich. Dva grandslamy se k účasti Rusů a Bělorusů postavily odlišně

Mezinárodní federace ITF zrušila turnaje v Rusku i Bělorusku, zakázala jejich tenistům účast v týmových soutěžích včetně Davis Cupu a Poháru Billie Jean Kingové a vyškrtla vlaječky obou států u jmen na žebříčcích. Coby neutrálním sportovcům jim však nadále umožňuje účastnit se podniků na okruzích WTA a ATP i grandslamů řízených ITF.

Nicméně pořadatel akce se může vzepřít a Rusy a Bělorusy i pod hrozbou následných právních sporů hrát zkrátka nenechá. Zpravidla na základě tlaku vlády dané země. Přesně k tomu se schylovalo před turnajem v Římě, který začal 8. května. Organizátory se k prosazení zákazu startu pokoušel přimět premiér Mario Draghi, jenž invazi na Ukrajinu opakovaně odsuzuje, i prezident italského olympijského výboru Giovanni Malago.

Neuspěli. Na rozdíl od All England Clubu, pořadatele Wimbledonu. Ten se, právě i na základě rokování s britskou vládou, koncem dubna uchýlil k razantnímu kroku uspořádat nejslavnější grandslam bez Rusů a Bělorusů. "Jako britská sportovní instituce jsme situaci pečlivě zvážili v kontextu našich povinností vůči hráčům, naší komunitě a veřejnosti. Vzali jsme v úvahu také pokyny stanovené vládou Spojeného království, které se týkají konkrétně sportovních orgánů a událostí," stojí v prohlášení.

"Vzhledem k významu šampionátu ve Spojeném království i ve světě je naší povinností podílet se na úsilí vlády omezit globální vliv Ruska co nejsilnějšími prostředky. Za okolností tak neoprávněné a bezprecedentní vojenské agrese by bylo nepřijatelné, aby ruský režim měl z účasti na Wimbledonu jakýkoli prospěch. Proto máme v úmyslu s hlubokou lítostí odmítnout přihlášky ruských a běloruských hráčů," pokračuje text deklarace.

Ta obsahuje i vyjádření předsedy All England Clubu Iana Hewitta: "Uvědomujeme si, že je to pro dotčené osoby tvrdý trest. Se smutkem konstatujeme, že budou trpět za činy představitelů ruského režimu. Pečlivě jsme zvážili alternativní opatření, ale vzhledem k prestižnímu prostředí a obrovské sledovanosti turnaje nechceme, aby byl zneužit k propagaci ruského režimu. A i na základě našich obav o bezpečnost veřejnosti, hráčů a jejich rodin nemáme jinou schůdnou alternativu."

Byť Wimbledon odstartuje až 27. června, All England Club přispěchal s rozhodnutím už dva měsíce před jeho začátkem. To vedení French Open, které se rozehraje už příští týden, si dává načas. Oficiální stanovisko k hojně diskutovanému tématu totiž dosud nevydalo. Postoj Francouzské tenisové federace coby organizátora zatím prezentoval pouze svazový předseda Gilles Moretton v rozhovoru pro sportovní deník L'Équipe. Uvedl, že Roland Garros nebude následovat Angličany a tenistům ze zmíněných zemí start povolí.

Zároveň zdůraznil podmínku neutrality. "Nebudeme se zabývat úsudkem a hodnocením vlády Spojeného království. Řídíme se prohlášením ministerstev sportu států Evropské unie a dalších signatářských zemí z 9. března 2022, jehož cílem je uvalit na ruské a běloruské sportovce režim přísné neutrality. Takže žádná vlajka, žádná hymna. Toto stanovisko je dané, my ho uplatňujeme a na tom se nic nezmění," prohlásil Moretton s odkazem na dokument podepsaný zástupci 37 zemí včetně českého ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Gazdíka.

V oné deklaraci stojí mimo jiné toto: "Jako kolektiv podobně smýšlejících národů podporujeme následující stanovisko mezinárodních sportovních organizací: Rusku a Bělorusku by nemělo být umožněno pořádat mezinárodní sportovní akce ani se o ně ucházet. Jednotliví sportovci a týmy vybraní Ruskem a Běloruskem nebo je reprezentující by měli mít zakázáno soutěžit v jiných zemích. Všude, kde je to možné, by měla být přijata vhodná opatření k omezení sponzorství a jiné finanční podpory ze strany subjektů s vazbami na ruský nebo běloruský stát. Vyzýváme všechny mezinárodní sportovní organizace, aby nesankcionovaly pořadatele, kteří se rozhodnou zakázat účast sportovcům nebo týmům vybraným Ruskem a Běloruskem."

V otázce postihu sportovců ze zmiňovaných států zkrátka nepanuje jednotný postoj. A z přístupu vedení French Open a Wimbledonu je patrné, že to platí i v rámci tenisu. Byť dlužno dodat, že většina slavných hráčů minulosti i současnosti v čele s Martinou Navrátilovou (65), Novakem Djokovičem (34) či Rafaelem Nadalem (35) se přiklání k tomu, aby Rusové a Bělorusové hrát mohli.

Diplomaticky pak celou situaci okomentoval Andy Murray (35), když prohlásil: "Mluvil jsem s některými ruskými hráči, stejně jako s ukrajinskými. Je mi opravdu líto těch, kteří nesmějí hrát, a chápu, že jim to bude připadat nespravedlivé. Ale také znám některé lidi ve Wimbledonu a vím, v jak těžké pozici jsou. Cítím se všemi a nepodporuji ani jednu, ani druhou stranu. Obávám se, že tady správné řešení zkrátka neexistuje."