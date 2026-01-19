Nosková proletěla do druhého kola Australian Open jako blesk, také Bouzková neztratila ani set
Nosková – Semenistá 6:3, 6:0
Nosková hrála v úvodu zápasu výborně. Držela se své agresivní hry, soupeřce dvakrát sebrala servis a rychle se dostala do vedení 4:1. Následně ale sama na podání zaváhala a nechala Semenistou snížit na rozdíl jediné hry. Zbytek sady už znovu patřil Češce. V závěru jí pomohla i soupeřka, když jí devátou hru a tím i úvodní set darovala dvěma dvojchybami.
Začátek druhého dějství patřil opět 13. nasazené. Rychlou hrou dostávala Lotyšku pod tlak hned z returnu a už počtvrté ji připravila o podání. Rozjetá Nosková pokračovala v jízdě a o chvíli později vedla už 4:0. Následoval sice velmi nepovedený začátek gamu na servisu, kdy čelila třem brejkbolům v řadě. Po odvrácení dvou přišla pauza, kvůli kontrole systému na hlášení outů. Ta ji nerozhodila a po zisku celkem pěti míčů v řadě game ustála. Odevzdanou soupeřku následně dorazila a uštědřila jí kanára.
Tenistka z Přerova si v zápase dokázala skvěle pomáhat i prvním podáním. Získala na něm 21 z 27 míčků a trefila devět es. Úspěšná byla také v klíčových bodech na returnu, když využila 6 z 8 brejkbolů. Potvrdila tak, že je nejen zdravá, ale také zpátky ve skvělé formě.
Česká jednička hraje na Australian Open počtvrté, a když už se dostala přes první kolo hlavní soutěže, tak zaznamenala dosud svůj největší úspěch na grandslamu. V roce 2024 zde slavila životní skalp Igy Šwiatekové a postoupila až do čtvrtfinále. Loni na úvod nedokázala dotáhnout vedení proti Claře Tausonové.
I Noskovou, stejně jako několik dalších českých hráček, hned v úvodu sezony trápilo zranění. Přípravný turnaj v Brisbane odehrála kvůli zranění levého stehna téměř na jedné noze. Po zvládnuté úvodní bitvě padla po nevyužité mečbolů v osmifinále s Mirrou Andrejevovou. Z další generálky v Adelaide se následně odhlásila, což bylo moudré rozhodnutí. V Melbourne už nastoupila bez obvazu.
Bouzková – Zarazúaová 6:2, 7:5
Teprve podruhé v kariéře prošla Marie Bouzková přes první kolo Australian Open. V zápase plném dlouhých výměn s Renatou Zarazúaovou z Mexika byla jistější a zapsala dvousetové vítězství 6:2 a 7:5. Zápas se i kvůli ošetřování obou hráček protáhl na více než dvě hodiny.
Bouzková sice na úvod zaváhala, ztratila podání a hned první game nechala soupeřce. Pak ale začala hrát přesný tenis a i díky skvělému returnu dokázala otočit skóre a první sadu po necelé hodině získat přesvědčivě 6:2.
Zarazúová měla na své straně publikum, na kurtu číslo 8 jí podporovala početná skupinka fanoušků, kteří občas rozčísli atmosféru i typickou mexickou vlnou. Větší problémy než se soupeřkou, ale česká tenistka měla s vlastním tělem. Na úvod druhého dějství ztratila podání a když se pak pokoušela o obrat a zahrála hezký míč na síti, zřejmě ji zradila záda. Vyžádala si ošetření a v následných výměnách bylo patrné, že hraje úsporně.
Zarazúová ale nabídnuté příležitosti nevyužila. Po nadějném vedení znovu začala ztrácet podání a v utkání plném dlouhých výměn a nevynucených chyb se začala stále více projevovat jistota české hráčky.
I přes to se Bouzková na zavření zápasu nadřela, proměnila až čtvrtý mečbol. V Melbourne jí čeká duel druhého kola teprve podruhé, a poprvé od roku 2022. Střetne se v něm s loňskou semifinalistkou a světovou dvojkou Igou Šwiatekovou, pokud Polka porazí Yue Yuan z Číny.
Krejčíková – Šnajderová 6:2, 3:6, hraje se
V Melbourne ještě bojuje o postup do druhého kola Barbora Krejčíková, jejíž soupeřkou je Diana Šnajderová z Ruska.
Výsledky dvouhry žen na Australian Open
