Pohádka Bartůňkové, český triumf, sladká pomsta i rekord. Co přineslo Australian Open?
Shrnutí předchozích ročníků
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Další shrnutí
French Open: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Wimbledon: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018
US Open: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Kovačkovy natáhly sérii
Alena a Jana Kovačkovy dokázaly ve čtyřhře juniorek opanovat už druhý grandslam v řadě. Další, a snad velmi dlouhá, česká série s minimálně jedním triumfem na grandslamech začala loni ve Wimbledonu a bude díky talentovaným sestrám pokračovat ještě minimálně pár měsíců.
Dokonce už před finálovým zápasem bylo jasné, že Česko o tuto šňůru nepřijde. Poprvé v historii mělo totiž závěrečné kolo deblu dívek na grandslamu ryze české zastoupení. Kovačkovy ve finále dominovaly proti krajankám Tereze Heřmanové a Denise Žoldákové.
Pro starší Alenu se jednalo o už třetí grandslamový triumf v této disciplíně. Do kompletní sbírky jí chybí pouze antukové French Open, kde by měla spojit síly s mladší Janou znovu.
Ženy vyrovnaly český rekord
Českým tenistkám se podařilo na letošním Australian Open vyrovnat 11 let starý rekord. Poprvé po tak dlouhé době jsme totiž měly ve druhém kole celkem osmičlenné zastoupení ve dvouhře žen. Tímto úspěchem Češky navázaly na rok 2015.
O vyrovnání rekordu se postaraly Linda Nosková, Karolína Muchová, Kateřina Siniaková, Karolína Plíšková, Linda Fruhvirtová, Tereza Valentová, Nikola Bartůňková a Marie Bouzková. Více informací najdete v článku.
Letošní ročník byl pro české ženy celkově mnohem lepší než ten loňský. Před rokem se žádná z českých hráček nepodívala do třetího kola, kdežto letos se mezi nejlepší dvaatřicítku dostaly Karolína Plíšková, Nosková, Bartůňková, Valentová a Muchová. Nejdál došla Muchová, která skončila v osmifinále. Z mužů byl nejúspěšnější Jakub Menšík, jenž k osmifinále nenastoupil.
Alcaraz se zapsal do historie
Carlos Alcaraz měl jasný cíl pro letošní sezonu a dokázal ho splnit. Španělský supertalent poprvé překročil čtvrtfinále na Australian Open a nakonec po bitvě s Novakem Djokovičem ve finále zkompletoval kariérní Grand Slam. A to jako nejmladší muž v otevřené éře tenisu.
Pro tenisový svět bylo nedělní finále v Melbourne Parku velkým svátkem, protože už před jeho zahájením bylo jasné, že se bude přepisovat historie. Již od pátku se vědělo, že Alcaraz buď ukořistí poslední chybějící grandslamovou trofej, nebo Djokovič dosáhne na rekordní 25. vavřín z turnajů velké čtyřky.
Pro Alcaraze se jednalo o již sedmý grandslamový titul. Přitom na začátku května oslaví teprve 23. narozeniny. Má tak perfektně nakročeno k tomu, aby se jednou stal tenistou s největším počtem triumfů na majorech.
Sladká pomsta Rybakinové
Velkou sledovanost mělo i finále žen. To znovu po třech letech obstaraly Jelena Rybakinová s Arynou Sabalenkovou a obě měly obrovskou motivaci. Rybakinová toužila po úspěšné odvetě za prohrané finálové drama z roku 2023 a Sabalenková mohla složit reparát za loňský ročník.
Světová jednička Sabalenková byla blízko, ale v rozhodujícím setu nedokázala dotáhnout náskok 3:0 a nakonec jedné ze svých největších rivalek podlehla. Finále na Australian Open hrála už čtvrtým rokem po sobě a třetí titul z Melbourne nedokázala přidat ani letos.
Rybakinová slavila svůj druhý grandslamový triumf a první od Wimbledonu 2022. Potvrdila tak fantastickou formu trvající už od závěru loňské sezony. Konkrétně od chvíle, kdy se do role jejího kouče mohl oficiálně vrátit Stefano Vukov.
Největší překvapení (turnaj)
Za největší překvapení turnaje se dá považovat parádní jízda Ivy Jovicové. Americká teenagerka, která se neustále zlepšuje, dokonale využila příznivého losu a probila se až do čtvrtfinále. Dokonce se jí to podařilo bez ztráty setu.
Osmnáctiletá hvězdička si bez větších komplikací poradila s Katie Volynetsovou, Priscillou Honovou, trápící se členkou TOP 10 Jasmine Paoliniovou a Julií Putincevovou. Její tažení zastavila až světová jednička a pozdější finalistka Sabalenková.
Za zmínku určitě stojí i vystoupení Nikoly Bartůňkové, která patří mezi největší mladé české talenty. Při svém debutu na dospělých grandslamech se probojovala až do třetího kola. A to po skalpu bývalé světové osmičky Darji Kasatkinové a senzačním vítězství nad momentální členkou TOP 10 Belindou Bencicovou.
Největší překvapení (zápas)
A u Nikoly Bartůňkové můžeme zůstat, jelikož se postarala proti Belindě Bencicové o jedno z největších zápasových překvapení celého turnaje (kurz 9.11). V ženské dvouhře pak najdeme už jen jednu výraznou senzaci v tomto ohledu. A to vítězství Elsy Jacquemotové nad finalistkou jedné z generálek Martou Kosťukovou (8.07).
Asi to někteří jako velké překvapení ani nebrali, ale věřte, že Novak Djokovič byl v semifinále proti Jannikovi Sinnerovi obrovským outsiderem (9.19). Druhým největším kurzovým překvapením byla výhra Luciana Darderiho nad Karenem Chačanovem (4.64).
Výsledky jednotlivých finále
Dvouhra muži - finále
Alcaraz (1-Šp.) – Djokovič (4-Srb.) 2:6, 6:2, 6:3, 7:5
Dvouhra ženy - finále
Rybakinová (5-Kaz.) – Sabalenková (1-) 6:4, 4:6, 6:4
Čtyřhra muži - finále
Harrison/Skupski (6-USA/Brit.) – Kubler/Polmans (Austr.) 7:6 (7:4), 6:4
Čtyřhra ženy - finále
Mertensová/S. Zhang (4-Belg./Čína) – Danilinová/Kruničová (7-Kaz./Srb.) 7:6 (7:4), 6:4
Mix - finále
Gadecká/Peers (Austr.) – Mladenovicová/Guinard (Fr.) 4:6, 6:3, 10:8
Dvouhra junioři - finále
Šeško (7-Slovin.) – Hance (4-USA) 4:6, 6:3, 6:4
Dvouhra juniorky - finále
Jefremovová (3-Fr.) – Tupicynová (-) 6:3, 7:5
Čtyřhra junioři - finále
Doig/Kisimov (JAR/Bulh.) – Ibraimi/Kose (Austr.) 6:3, 6:4
Čtyřhra juniorky - finále
A. Kovačková/J. Kovačková (1-ČR) – T. Heřmanová/Žoldáková (ČR) 6:1, 6:3
Výsledky českých zástupců
Dvouhra ženy
1. kolo
Muchová (19-ČR) – Cristianová (Rum.) 6:3, 7:6 (8:6)
Nosková (13-ČR) – Semenistá (Lot.) 6:3, 6:0
Bouzková (ČR) – Zarazúaová (Mex.) 6:2, 7:5
Valentová (ČR) – Jointová (30-Austr.) 6:4, 6:4
Siniaková (ČR) – P. Udvardyová (Maď.) 6:1, 6:2
Plíšková (ČR) – Stephensová (USA) 7:6 (9:7), 6:2
L. Fruhvirtová (ČR) – Sunová (N. Zél.) 6:3, 7:5
Bartůňková (ČR) – Kasatkinová (Austr.) 7:6 (9:7), 0:6, 6:3
Šnajderová (23-) – Krejčíková (ČR) 2:6, 6:3, 6:3
Kruegerová (USA) – Bejlek (ČR) 6:3, 6:3
2. kolo
Muchová (19-ČR) – Parksová (USA) 4:6, 6:4, 6:4
Plíšková (ČR) – Tjenová (Indon.) 6:4, 6:4
Nosková (13-ČR) – Prestonová (Austr.) 6:2, 4:6, 6:2
Valentová (ČR) – L. Fruhvirtová (ČR) 7:5, 2:6, 6:3
Bartůňková (ČR) – Bencicová (10-Švýc.) 6:3, 0:6, 6:4
Anisimovová (4-USA) – Siniaková (ČR) 6:1, 6:4
Šwiateková (2-Pol.) – Bouzková (ČR) 6:2, 6:3
3. kolo
Muchová (19-ČR) – Linetteová (Pol.) 6:1, 6:1
Keysová (9-USA) – Plíšková (ČR) 6:3, 6:3
Mertensová (21-Belg.) – Bartůňková (ČR) 6:0, 6:4
Xinyu Wang (Čína) – Nosková (13-ČR) 7:5, 6:4
Rybakinová (5-Kaz.) – Valentová (ČR) 6:2, 6:3
Osmifinále
Gauffová (3-USA) – Muchová (19-ČR) 6:1, 3:6, 6:3
Dvouhra muži
1. kolo
Menšík (16-ČR) – Carreňo (Šp.) 7:5, 4:6, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3
Macháč (ČR) – Dimitrov (Bulh.) 6:4, 6:4, 6:3
Kopřiva (ČR) – Struff (Něm.) 4:6, 6:2, 2:6, 6:3, 6:1
Géa (Fr.) – Lehečka (17-ČR) 7:5, 7:6 (7:1), 7:5
Munar (Šp.) – Svrčina (ČR) 3:6, 6:2, 6:7 (5:7), 7:5, 6:3
2. kolo
Menšík (16-ČR) – Jódar (Šp.) 6:2, 6:4, 6:4
Macháč (ČR) – Tsitsipas (31-Řec.) 6:4, 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:5)
Fritz (9-USA) – Kopřiva (ČR) 6:1, 6:4, 7:6 (7:4)
3. kolo
Menšík (16-ČR) – Quinn (USA) 6:2, 7:6 (7:5), 7:6 (7:5)
Musetti (5-It.) – Macháč (ČR) 5:7, 6:4, 6:2, 5:7, 6:2
Osmifinále
Djokovič (4-Srb.) – Menšík (16-ČR) / bez boje
Čtyřhra ženy
1. kolo
Malečková/Škochová (ČR) – Bejlek/Pigossiová (ČR/Braz.) 6:2, 6:1
Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) – Kempenová/Sisková (Belg./ČR) 6:3, 6:4
Bouzková/Klepačová (ČR/Slovin.) – Lamensová/Lysová (Niz./Něm.) 5:0 / skreč
Muhammadová/Routliffeová (6-USA/N. Zél.) – Nosková/Šramková (ČR/SR) 6:4, 6:4
2. kolo
Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) – Y. Xu/Z. Yang (Čína) 7:6 (9:7), 6:1
Katóová/Stollárová (15-Jap./Maď.) – Malečková/Škochová (ČR) 2:6, 7:5, 7:6 (10:8)
Keninová/Siegemundová (13-USA/Něm.) – Bouzková/Klepačová (ČR/Slovin.) 6:4, 6:4
Osmifinále
Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) – Katóová/Stollárová (15-Jap./Maď.) / bez boje
Čtvrtfinále
Danilinová/Kruničová (7-Kaz./Srb.) – Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) 6:2, 3:6, 6:0
Čtyřhra muži
1. kolo
Nouza/Rikl (ČR) – Atmane/Müller (Fr.) 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:2
Pavlásek/Smith (ČR/Austr.) – Harper/Walton (Austr.) 7:6 (11:9), 6:3
González/Molteni (13-Arg.) – Macháč/Vocel (ČR) 6:1, 6:4
2. kolo
Pavlásek/Smith (ČR/Austr.) – Cabral/Miedler (9-Portug./Rak.) 6:4, 6:4
Nouza/Rikl (ČR) – González/Molteni (13-Arg.) 6:2, 6:3
Osmifinále
Nouza/Rikl (ČR) – Heliövaara/Patten (2-Fin./Brit.) 7:6 (7:4), 7:6 (8:6)
Johnson/Zieliňski (Brit./Pol.) – Pavlásek/Smith (ČR/Austr.) 6:3, 6:4
Čtvrtfinále
Harrison/Skupski (6-USA/Brit.) – Nouza/Rikl (ČR) 6:2, 6:3
Mix
1. kolo
Siniaková/Verbeek (ČR/Niz.) – Panovová/Pel (-/Niz.) 3:6, 6:2, 10:2
Osmifinále
Siniaková/Verbeek (ČR/Niz.) – S. Zhang/Pütz (6-Čína/Něm.) 4:6, 6:2, 10:8
Čtvrtfinále
Mladenovicová/Guinard (Fr.) – Siniaková/Verbeek (ČR/Niz.) 7:6 (7:2), 3:6, 10:8
Dvouhra juniorky
1. kolo
A. Kovačková (1-ČR) – Clarkeová (USA) 6:1, 6:4
Žoldáková (ČR) – Popová (Fr.) 4:6, 6:1, 6:0
J. Kovačková (2-ČR) – Jamesová (Jam.) 3:6, 7:6 (8:6), 6:2
Skliarová (Ukr.) – T. Heřmanová (ČR) 6:4, 6:2
Burcescuová (Rum.) – Hettlerová (16-ČR) 6:3, 6:2
2. kolo
A. Kovačková (1-ČR) – Russellová (Austr.) 6:3, 6:0
Žoldáková (ČR) – Vujovičová (12-Srb.) 6:2, 6:3
Zolotarevová (-) – J. Kovačková (2-ČR) 7:5, 6:4
Osmifinále
Makarovová (13-) – A. Kovačková (1-ČR) 7:6 (7:3), 7:5
Xinran Sun (6-Čína) – Žoldáková (ČR) 7:6 (8:6), 6:3
Čtyřhra juniorky
1. kolo
Hettlerová/Stoyanovová (ČR/Niz.) – Mildrenová/Nishikawaová (Austr.) 6:3, 6:2
T. Heřmanová/Žoldáková (ČR) – Y. Shao/X. Sun (4-Čína) 3:6, 7:6 (8:6), 10:5
A. Kovačková/J. Kovačková (1-ČR) – Kumruová/Y. Lin (Tur./Čína) 6:2, 6:2
Osmifinále
A. Kovačková/J. Kovačková (1-ČR) – Hettlerová/Stoyanovová (ČR/Niz.) 6:2, 6:2
T. Heřmanová/Žoldáková (ČR) – Dorofejevová-Rybasová/Puškarevová (-) 7:5, 6:4
Čtvrtfinále
A. Kovačková/J. Kovačková (1-ČR) – Jauffretová/Kokkinisová (USA/Austr.) 6:2, 6:2
T. Heřmanová/Žoldáková (ČR) – Clarkeová/Leeová (USA) 6:4, 6:3
Semifinále
A. Kovačková/J. Kovačková (1-ČR) – Makarovová/Zolotarevová (-) 6:4, 6:4
T. Heřmanová/Žoldáková (ČR) – Malovová/Terenťjevová (-) 6:4, 7:6 (8:6)
Finále
A. Kovačková/J. Kovačková (1-ČR) – T. Heřmanová/Žoldáková (ČR) 6:1, 6:3
Vyřazení nasazení hráči
Ženy
1. kolo (8): Alexandrovová (11-), Navarrová (15-USA), Samsonovová (18-), Kosťuková (20-Ukr.), Fernandezová (22-Kan.), Jastremská (26-Ukr.), Keninová (27-USA), Jointová (30-Austr.)
2. kolo (4): Bencicová (10-Švýc.), Ostapenková (24-Lot.), Badosaová (25-Šp.), Raducanuová (28-Brit.)
3. kolo (6): Paoliniová (7-It.), Nosková (13-ČR), Tausonová (14-Dán.), Ósakaová (16-Jap.), Šnajderová (23-), Kalinská (31-)
Osmifinále (5): M. Andrejevová (8-), Keysová (9-USA), Mboková (17-Kan.), Muchová (19-ČR), Mertensová (21-Belg.)
Čtvrtfinále (4): Šwiateková (2-Pol.), Gauffová (3-USA), Anisimovová (4-USA), Jovicová (29-USA)
Semifinále (2): Pegulaová (6-USA), Svitolinová (12-Ukr.)
Finále (1): Sabalenková (1-)
Neporažená: Rybakinová (5-Kaz.)
Muži
1. kolo (7): Auger-Aliassime (7-Kan.), Lehečka (17-ČR), Cobolli (20-It.), Griekspoor (23-Niz.), Rinderknech (24-Fr.), Nakashima (27-USA), Fonseca (28-Braz.)
2. kolo (2): Shapovalov (21-Kan.), Tsitsipas (31-Řec.)
3. kolo (7): Rubljov (13-), Davidovich (14-Šp.), Chačanov (15-), Norrie (26-Brit.), Tiafoe (29-USA), Vacherot (30-Monako), Moutet (32-Fr.)
Osmifinále (8): Fritz (9-USA), Bublik (10-Kaz.), Medveděv (11-), Ruud (12-Nor.), Menšík (16-ČR), F. Cerúndolo (18-Arg.), Paul (19-USA), Darderi (22-It.)
Čtvrtfinále (4): Musetti (5-It.), De Minaur (6-Austr.), Shelton (8-USA), Tien (25-USA)
Semifinále (2): Sinner (2-It.), Zverev (3-Něm.)
Finále (1): Djokovič (4-Srb.)
Neporažený: Alcaraz (1-Šp.)
Los dvouhry žen | Los čtyřhry žen | Los kvalifikace žen
Los dvouhry mužů | Los čtyřhry mužů | Los kvalifikace mužů
Los mixu
