Famózní US Open pro Čechy: Přepis historie, triumf juniorek či finále Siniakové

Letošní US Open klidně mohlo z českého pohledu dopadnout ještě mnohem lépe, ale fanoušci ho musí hodnotit pozitivně. Český tenis totiž zaznamenal další grandslamový triumf, Kateřina Siniaková znovu sahala po deblové trofeji a poprvé v historii samostatné České republiky se do čtvrtfinále jednoho podniku velké čtyřky podívali čtyři Češi. Pojďme si poslední ročník závěrečného grandslamu sezony tradičně shrnout.
Karolína Muchová byla jednou z českých nadějí ve čtvrtfinále dvouhry (© MADDIE MEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Carlos Alcaraz byl ve finále US Open proti svému největšímu rivalovi Jannikovi Sinnerovi jasně lepším a agresivnějším hráčem a zaslouženě získal svůj už šestý grandslamový titul, druhý v New Yorku. Španěl si mimo triumfu zajistil také návrat na post světové jedničky. Italovi, kterého přehrál v souboji o titul i na Roland Garros, oplatil finálovou porážku z Wimbledonu.

Aryna Sabalenková se dočkala. Ve finálovém zápase US Open porazila domácí zástupkyni Amandu Anisimovovou ve dvou setech a obhájila tak loňský titul. Pro úřadující světovou jedničku šlo zároveň o zisk čtvrtého grandslamového titulu kariéry. Anisimovová si tak po nezdaru v boji o titul ve Wimbledonu připsala další finálovou porážku na turnajích velké čtyřky.

Čtyřhru na US Open vyhráli Marcel Granollers a Horacio Zeballos, kteří ve finále odvrátili tři mečboly. Španělsko-argentinská dvojice si nakonec poradila s Nealem Skupskim a Joem Salisburym z Velké Británie 3:6, 7:6, 7:5 a získala druhý grandslamový titul.

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová na US Open třetí společný grandslamový titul nezískaly. Turnajové jedničky a vítězky loňského Wimbledonu a letošního Australian Open ve finále prohrály s Kanaďankou Gabrielou Dabrowskou a Erin Routliffeovou z Nového Zélandu, které v New Yorku kralovaly i před dvěma lety.

Debloví specialisté Sara Erraniová s Andreou Vavassorim vytřeli zrak všem singlovým hvězdám v mixu na US Open a i v pozměněném formátu si došli znovu po roce pro titul. Italové ve finále zdolali polskou hvězdu Igu Šwiatekovou a nejlepšího norského tenistu historie Caspera Ruuda. Jednalo se o jejich třetí společný triumf na grandslamech.

Parádní tažení sester Kovačkových má tu nejlepší možnou tečku. Alena Kovačková a Jana Kovačková jednoznačně porazily v deblovém finále juniorek na US Open belgicko-litevský pár Jeline Vandrommeová, Laima Vladsonová a získaly svůj první společný juniorský grandslamový titul.

Největší překvapení (turnaj)

V rámci letošního US Open si rozhodně toto ocenění zaslouží Félix Auger-Aliassime. V aktuální sezoně má totiž velmi nestabilní formu, do New Yorku nepřijel v ideálním rozpoložení a ve druhém týdnu grandslamů nebyl od loňského French Open.

Aby toho nebylo málo, tak na letošních grandslamech zaregistroval před cestou na US Open dohromady jen dvě vítězství a v Melbourne Parku, Paříži ani ve Wimbledonu nedokázal překročit druhé kolo. Ještě k tomu nikdy na grandslamech neporazil někoho z TOP 5 žebříčku.

A přesto kanadský tenista prošel až do semifinále a vyrovnal své grandslamové maximum z US Open 2021. Během tažení mezi nejlepší kvarteto porazil mimo jiné Alexandera Zvereva, Andreje Rubljova a Alexe de Minaura.

 

Největší překvapení (zápas)

Co se dohraných utkání mužské dvouhry týče, tak nebylo letošní US Open na zápasová překvapení až tak bohaté. O největší senzaci se postarali Raphaël Collignon proti Casperovi Ruudovi (5.32), Arthur Rinderknech proti Alejandrovi Davidovichovi (5.08), Ugo Blanchet v souboji s českým tenistou Jakubem Menšíkem (4.84), Kamil Majchrzak po famózním obratu proti Karenovi Chačanovovi (4.67) a Benjamin Bonzi ve vyhroceném duelu s bývalým šampionem Daniilem Medveděvem (4.58).

Ženská dvouhra nabídla hned dva obrovské šoky, a to v prvním kole. Elina Svitolinová totiž prohrála s Annou Bondárovou (8.78) a bývalá finalistka a domácí hvězda Madison Keysová nezvládla bitvu s Renatou Zarazúaovou (7.97). Překvapení najdeme i v dalších kolech. Cristina Bucsaová zaskočila Elise Mertensovou (5.53), Priscilla Honová si vyšlápla na Ljudmilu Samsonovovou (5.07), Taylor Townsendová vyřadila Mirru Andrejevovou (4.89) a Amanda Anisimovová ve čtvrtfinále přehrála Igu Šwiatekovou (4.37).

 

Historie pro český tenis

Poprvé v samostatné historii České republiky jsme měli ve čtvrtfinále jednoho grandslamového podniku celkem čtyři české zástupce. O přepis našich tenisových dějin se postarali Jiří Lehečka, Markéta Vondroušová, Barbora Krejčíková a Karolína Muchová. Do další fáze posledního grandslamu sezony ovšem ani jedna z těchto čtyř českých nadějí nepostoupila.

Počtvrté v open éře byly na jednom majoru tři české čtvrtfinalistky. V hlavní soutěži letošního US Open startovalo celkem 12 českých nadějí a čeští fanoušci určitě nepočítali s tím, že do osmifinále jich včetně Tomáše Macháče projde pět.

Češi navíc udrželi neskutečnou sérii trvající od roku 2010. Ta se týká toho, že alespoň na jednom grandslamu v průběhu tenisové sezony se někdo z našich dostal do čtvrtfinále.

 

Nejdelší zápasy (bez skreče)

Zarazúaová (Mex.) - Keysová (6-USA) 6:7 (10:12), 7:6 (7:3), 7:5 | 3h 10min / 1. kolo
Altmaier (Něm.) - Medjedovič (Srb.) 7:5, 6:7 (3:7), 7:6 (9:7), 6:7 (5:7), 6:4 | 4h 46min / 1. kolo

 

Nejkratší zápasy (bez skreče)

Parryová (Fr.) - Kvitová (ČR) 6:1, 6:0 | 0h 52min / 1. kolo
Macháč (21-ČR) - Nardi (It.) 6:3, 6:1, 6:1 | 1h 20min / 1. kolo

Výsledky jednotlivých finále

Dvouhra muži - finále
Alcaraz (2-Šp.) - Sinner (1-It.) 6:2, 3:6, 6:1, 6:4


Dvouhra ženy - finále
Sabalenková (1-) - Anisimovová (8-USA) 6:3, 7:6 (7:3)


Čtyřhra muži - finále
Granollers/Zeballos (5-Šp./Arg.) - Salisbury/Skupski (6-Brit.) 3:6, 7:6 (7:4), 7:5


Čtyřhra ženy - finále
Dabrowská/Routliffeová (3-Kan./N. Zél.) - Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) 6:4, 6:4


Mix - finále
Erraniová/Vavassori (It.) - Šwiateková/Ruud (3-Pol./Nor.) 6:3, 5:7, 10:6


Dvouhra junioři - finále
Ivanov (1-Bulh.) - Vasilev (5-Bulh.) 7:5, 6:3


Dvouhra juniorky - finále
Vandrommeová (14-Belg.) - Nilssonová (Švéd.) 7:6 (7:2), 6:2


Čtyřhra junioři - finále
Hance/Kennedy (6-USA) - Johnston/Willwerth (7-USA) 6:3, 1:6, 10:8


Čtyřhra juniorky - finále
A. Kovačková/J. Kovačková (3-ČR) - Vandrommeová/Vladsonová (4-Belg./Lit.) 6:2, 6:2

 

Výsledky českých zástupců

Dvouhra ženy
1. kolo
Muchová (11-ČR) - V. Williamsová (USA) 6:3, 2:6, 6:1
Nosková (21-ČR) - Gálfiová (Maď.) 6:4, 7:5
Krejčíková (ČR) - Mboková (22-Kan.) 6:3, 6:2
T. Valentová (ČR) - Bronzettiová (It.) 6:3, 3:6, 6:4
Vondroušová (ČR) - Selechmetěvová (-) 6:3, 7:6 (7:3)
Baptisteová (USA) - Siniaková (ČR) 7:5, 6:3
Parryová (Fr.) - Kvitová (ČR) 6:1, 6:0
Jacquemotová (Fr.) - Bouzková (ČR) 6:4, 6:3


2. kolo
Muchová (11-ČR) - Cirsteaová (Rum.) 7:6 (7:0), 6:7 (3:7), 6:4
Nosková (21-ČR) - Lysová (Něm.) 6:4, 3:0 / skreč
Krejčíková (ČR) - Učidžimaová (Jap.) 6:4, 6:2
Vondroušová (ČR) - Kesslerová (32-USA) 7:6 (9:7), 6:2
Rybakinová (9-Kaz.) - T. Valentová (ČR) 6:3, 7:6 (9:7)


3. kolo
Muchová (11-ČR) - Nosková (21-ČR) 6:7 (5:7), 6:4, 6:2
Vondroušová (ČR) - Paoliniová (7-It.) 7:6 (7:4), 6:1
Krejčíková (ČR) - Navarrová (10-USA) 4:6, 6:4, 6:4


Osmifinále
Muchová (11-ČR) - Kosťuková (27-Ukr.) 6:3, 6:7 (0:7), 6:3
Krejčíková (ČR) - Townsendová (USA) 1:6, 7:6 (15:13), 6:3
Vondroušová (ČR) - Rybakinová (9-Kaz.) 6:4, 5:7, 6:2


Čtvrtfinále
Ósakaová (23-Jap.) - Muchová (11-ČR) 6:4, 7:6 (7:3)
Pegulaová (4-USA) - Krejčíková (ČR) 6:3, 6:3
Sabalenková (1-) - Vondroušová (ČR) / bez boje

 

Dvouhra muži
1. kolo
Menšík (16-ČR) - Jarry (Chile) 7:6 (7:5), 6:3, 6:4
Lehečka (20-ČR) - Čorič (Chorv.) 3:6, 6:4, 7:6 (7:5), 6:1
Macháč (21-ČR) - Nardi (It.) 6:3, 6:1, 6:1
Sinner (1-It.) - Kopřiva (ČR) 6:1, 6:1, 6:2


2. kolo
Lehečka (20-ČR) - Etcheverry (Arg.) 3:6, 6:0, 6:2, 6:4
Macháč (21-ČR) - Fonseca (Braz.) 7:6 (7:4), 6:2, 6:3
Blanchet (Fr.) - Menšík (16-ČR) 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 3:6, 6:4, 7:6 (10:7)


3. kolo
Lehečka (20-ČR) - Collignon (Belg.) 6:4, 6:4, 6:4
Macháč (21-ČR) - Blanchet (Fr.) 7:5, 6:3, 6:1


Osmifinále
Lehečka (20-ČR) - Mannarino (Fr.) 7:6 (7:4), 6:4, 2:6, 6:2
Fritz (4-USA) - Macháč (21-ČR) 6:4, 6:3, 6:3


Čtvrtfinále
Alcaraz (2-Šp.) - Lehečka (20-ČR) 6:4, 6:2, 6:4

 

Čtyřhra ženy
1. kolo
Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) - N. Kičenoková/Sutjiadiová (Ukr./Indon.) 7:5, 6:2
Olmosová/Sisková (Mex./ČR) - Nosková/Šramková (ČR/SR) 7:6 (7:2), 6:4
H. Guo/Panovová (8-Čína/-) - Detiucová/Pridankinová (ČR/-) 6:1, 6:3
Babosová/Stefaniová (11-Maď./Braz.) - Krejčíková/Ostapenková (ČR/Lot.) 4:6, 6:2, 6:3
Dabrowská/Routliffeová (3-Kan./N. Zél.) - Škochová/Vondroušová (ČR) 6:3, 6:0


2. kolo
Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) - Parksová/Jastremská (USA/Ukr.) 6:3, 6:3
Muhammadová/Schuursová (7-USA/Niz.) - Olmosová/Sisková (Mex./ČR) 7:6 (7:5), 6:1


Osmifinále
Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) - Osoriová/Y. Yuan (Kol./Čína) 6:2, 6:2


Čtvrtfinále
Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) - Fernandezová/V. Williamsová (Kan./USA) 6:1, 6:2


Semifinále
Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) - V. Kuděrmetovová/Mertensová (4-/Belg.) 6:3, 7:6 (7:3)


Finále
Dabrowská/Routliffeová (3-Kan./N. Zél.) - Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) 6:4, 6:4

 

Čtyřhra muži
1. kolo
Pavlásek/J. Zieliňski (ČR/Pol.) - Behar/Vliegen (Urug./Belg.) 7:6 (7:2), 7:6 (7:2)
Macháč/Vocel (ČR) - Romios/Seggerman (Austr./USA) 7:6 (15:13), 5:7, 6:3
Williams/Winegar (USA) - Nouza/Rikl (ČR) 7:6 (9:7), 6:4


2. kolo
Pavlásek/J. Zieliňski (ČR/Pol.) - Cabral/Miedler (12-Portug./Rak.) 6:4, 6:4
Macháč/Vocel (ČR) - Arévalo/Pavič (2-Salv./Chorv.) 5:7, 7:6 (7:4), 7:5


Osmifinále
Macháč/Vocel (ČR) - Drzewiecki/Willis (Pol./Brit.) 4:6, 6:3, 6:1
Granollers/Zeballos (5-Šp./Arg.) - Pavlásek/J. Zieliňski (ČR/Pol.) 6:7 (1:7), 6:3, 7:6 (10:4)


Čtvrtfinále
Salisbury/Skupski (6-Brit.) - Macháč/Vocel (ČR) 7:6 (8:6), 6:3

 

Mix
1. kolo
Muchová/Rubljov (ČR/-) - V. Williamsová/Opelka (USA) 4:2, 5:4 (7:4)


Čtvrtfinále
Erraniová/Vavassori (It.) - Muchová/Rubljov (ČR/-) 4:1, 5:4 (7:4)

 

Dvouhra juniorky
1. kolo
J. Kovačková (6-ČR) - Yihan Qu (Čína) 6:7 (5:7), 7:5, 6:0
Paštiková (ČR) - Konstantinovová (Bulh.) 7:5, 4:6, 6:4
Jefremovová (Fr.) - A. Kovačková (7-ČR) 6:3, 6:1
Esquivaová (8-Šp.) - Fajmonová (ČR) 6:3, 3:6, 6:1


2. kolo
J. Kovačková (6-ČR) - Leeová (USA) 6:2, 6:2
Paštiková (ČR) - Frodinová (16-USA) 6:2, 6:1


Osmifinále
Stojsavljevicová (9-Brit.) - J. Kovačková (6-ČR) 5:7, 6:1, 7:5
Klugmanová (2-Brit.) - Paštiková (ČR) 1:6, 6:3, 6:4

 

Dvouhra junioři
1. kolo
Kumstát (ČR) - Arseneault (11-Kan.) 6:2, 7:6 (7:3)


2. kolo
Kumstát (ČR) - Goode (USA) 6:2, 6:4


Osmifinále
Vasilev (5-Bulh.) - Kumstát (ČR) 7:5, 4:6, 7:6 (10:7)

 

Čtyřhra juniorky
1. kolo
A. Kovačková/J. Kovačková (3-ČR) - Nguyenová/Sohnsová (USA) 6:4, 6:3
Paštiková/Stuseková (7-ČR/Něm.) - Leeová/Newmanová (USA) 6:3, 7:5
Fajmonová/Šuplová (ČR/SR) - Blacková/Cvetkovičová (Brit./Srb.) 6:1, 6:2


Osmifinále
A. Kovačková/J. Kovačková (3-ČR) - Dileková/Zeltinová (Tur./Lot.) 6:4, 7:5
Paštiková/Stuseková (7-ČR/Něm.) - Iyengarová/Lagaevová (USA/Kan.) 7:5, 3:6, 10:8
Barrosová/Frodinová (6-Braz./USA) - Fajmonová/Šuplová (ČR/SR) 6:3, 6:4


Čtvrtfinále
A. Kovačková/J. Kovačková (3-ČR) - Esquivaová/Tarabaová Wallbergová (5-Šp./Švéd.) 7:6 (8:6), 6:2
Vandrommeová/Vladsonová (4-Belg./Lit.) - Paštiková/Stuseková (7-ČR/Něm.) 6:3, 6:2


Semifinále
A. Kovačková/J. Kovačková (3-ČR) - Bennemannová/Zhenikhovová (Něm.) 6:2, 6:3


Finále
A. Kovačková/J. Kovačková (3-ČR) - Vandrommeová/Vladsonová (4-Belg./Lit.) 6:2, 6:2

 

Čtyřhra junioři
1. kolo
Antonius/Farzam (USA) - Exsted/Kumstát (USA/ČR) 6:7 (2:7), 6:3, 11:9

 

Vyřazení nasazení hráči

Ženy
1. kolo (8): Keysová (6-USA), Svitolinová (12-Ukr.), Tausonová (14-Dán.), Šnajderová (20-), Mboková (22-Kan.), V. Kuděrmetovová (24-), Keninová (26-USA), Jastremská (30-Ukr.)
2. kolo (4): Bencicová (16-Švýc.), Samsonovová (17-), Ostapenková (25-Lot.), Kesslerová (32-USA)
3. kolo (9): M. Andrejevová (5-), Paoliniová (7-It.), Navarrová (10-USA), Kasatkinová (15-Austr.), Mertensová (19-Belg.), Nosková (21-ČR), Frechová (28-Pol.), Kalinská (29-), Fernandezová (31-Kan.)
Osmifinále (5): Gauffová (3-USA), Rybakinová (9-Kaz.), Alexandrovová (13-), Haddadová Maiaová (18-Braz.), Kosťuková (27-Ukr.)
Čtvrtfinále (2): Šwiateková (2-Pol.), Muchová (11-ČR)
Semifinále (2): Pegulaová (4-USA), Ósakaová (23-Jap.)
Finále (1): Anisimovová (8-USA)

Neporažená: Sabalenková (1-)

 

Muži
1. kolo (4): Medveděv (13-), Humbert (22-Fr.), Michelsen (28-USA), Griekspoor (29-Niz.)
2. kolo (10): Draper (5-Brit.), Chačanov (9-), Rune (11-Dán.), Ruud (12-Nor.), Menšík (16-ČR), Davidovich (18-Šp.), F. Cerúndolo (19-Arg.), Tsitsipas (26-Řec.), Nakashima (30-USA), Diallo (31-Kan.)
3. kolo (7): Zverev (3-Něm.), Shelton (6-USA), Paul (14-USA), Tiafoe (17-USA), Cobolli (24-It.), Shapovalov (27-Kan.), Darderi (32-It.)
Osmifinále (3): Rubljov (15-), Macháč (21-ČR), Bublik (23-Kaz.)
Čtvrtfinále (4): Fritz (4-USA), De Minaur (8-Austr.), Musetti (10-It.), Lehečka (20-ČR)
Semifinále (2): Djokovič (7-Srb.), Auger-Aliassime (25-Kan.)
Finále (1): Sinner (1-It.)

Neporažený: Alcaraz (2-Šp.)

 

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
