Rok 2023, ATP část IV. Djokovič posedmé kraloval na Turnaji mistrů a předčil Federera

Novak Djokovič přepisoval tenisovou historii i v závěrečných měsících uplynulé sezony. Aktuální lídr žebříčku už posedmé ovládl Turnaj mistrů, čímž překonal Rogera Federera a osamostatnil se na prvním místě v počtu titulů z prestižní akce pro osm nejlepších tenistů roku. Ještě předtím zaokrouhlil svou sbírku triumfů z podniků Masters na 40. Na jeho prvenství v Turíně navázal na Turnaji mistrů do 21 let krajan Hamad Medjedovič.

38. týden (Chengdu, Zhuhai)

39. týden (Peking, Astana)

40. - 41. týden (Šanghaj)

42. týden (Tokio, Stockholm, Antverpy)

43. týden (Vídeň, Basilej)

44. týden (Paříž)

45. týden (Méty, Sofie)

46. týden (Turnaj mistrů)

48. týden (Next Gen ATP Finals)

38. týden (Chengdu, Zhuhai)

Alexander Zverev otočil finále na podniku ATP 250 v čínském Chengdu, ačkoli prohrával už o set a brejk a byl pouhé dva míčky od porážky. Nejvýše nasazený nakonec přetlačil debutanta ve finále na nejvyšším okruhu Romana Safiullina až po třech hodinách. Svou finálovou bilanci upravil na 21:11 a získal svůj druhý titul za poslední dva měsíce.

Turnaj proběhl bez české účasti.



CHENGDU OPEN

• Shrnutí •

Kategorie: ATP 250

Místo konání: Chengdu, Čína

Povrch: tvrdý

Dotace: 1.152.805 dolarů



• Finále dvouhry •

Zverev (1-Něm.) - Safiullin (-) 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:3

• Finále čtyřhry •

Doumbia/Reboul (1-Fr.) - Cabral/Matos (2-Portug./Braz.) 4:6, 7:5, 10:7

Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace

Karen Chačanov odehrál v čínském Zhuhai svůj teprve druhý turnaj po téměř tříměsíční pauze a ukončil skoro pětileté čekání na další triumf. Vítěz prestižního Masters v Paříži z roku 2018 ztratil na turnaji v roli nasazené jedničky jen jeden set a ve finále přehrál japonského tenistu Jošihita Nišioku. I svůj pátý titul na této úrovni vybojoval na tvrdých površích.

Dalibor Svrčina se podruhé v kariéře probojoval do druhého kola na nejvyšším okruhu (letošní Australian Open). Jiří Veselý skončil hned v úvodním kole a Dominik Palán neprošel kvalifikací.



HUAFA PROPERTIES ZHUHAI CHAMPIONSHIPS

• Shrnutí •

Kategorie: ATP 250

Místo konání: Zhuhai, Čína

Povrch: tvrdý

Dotace: 981.785 dolarů



• Finále dvouhry •

Chačanov (1-) - Nišioka (8-Jap.) 7:6 (7:2), 6:1

• Finále čtyřhry •

J. Murray/Venus (2-Brit./N. Zél.) - Lammons/Withrow (3-USA) 6:4, 6:4



• Česká účast •

Svrčina - 2. kolo

Veselý - 1. kolo

Palán - kvalifikace

Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace

39. týden (Peking, Astana)

Jannik Sinner se stal zbrusu novým šampionem prestižního podniku ATP 500 v Pekingu, na kterém letos startovalo osm z deseti hráčů TOP 10. Italský mladík ve finále porazil ve dvou tie-breacích Daniila Medveděva, se kterým prohrál všech šest předchozích soubojů, a získal devátou trofej.

Turnaj proběhl bez české účasti.



CHINA OPEN

• Shrnutí •

Kategorie: ATP 500

Místo konání: Peking, Čína

Povrch: tvrdý

Dotace: 3.633.875 dolarů



• Finále dvouhry •

Sinner (6-It.) - Medveděv (2-) 7:6 (7:2), 7:6 (7:2)

• Finále čtyřhry •

Dodig/Krajicek (1-Chorv./USA) - Koolhof/N. Skupski (2-Niz./Brit.) 6:7 (12:14), 6:3, 10:5

Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace

Sebastian Korda byl v Astaně velmi blízko svému druhému triumfu na turnajích ATP. Syn slavného bývalého českého tenisty ale ve finále zahodil náskok setu a brejku a Adrianovi Mannarinovi nakonec podlehl. Francouzský veterán upravil svou bilanci ve finálových duelech na nejvyšším okruhu na 4:10 a složil úspěšný reparát za prohrané finále v tomto dějišti v roce 2020.

V hlavní soutěži se představil Jiří Lehečka. Coby čtvrtý nasazený měl v úvodním kole volno a vypadl již ve čtvrtfinále po nečekané porážce s divokou kartou Hamadem Medjedovičem.



ASTANA OPEN

• Shrnutí •

Kategorie: ATP 250

Místo konání: Astana, Kazachstán

Povrch: tvrdý / hala

Dotace: 1.017.850 dolarů



• Finále dvouhry •

Mannarino (6-Fr.) - Korda (5-USA) 4:6, 6:3, 6:2

• Finále čtyřhry •

Lammons/Withrow (2-USA) - Pavič/Peers (4-Chorv./Austr.) 7:6 (7:4), 7:6 (9:7)



• Česká účast •

Lehečka - čtvrtfinále

Palán - kvalifikace

Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace

40. - 41. týden (Šanghaj)

Hubert Hurkacz ukončil v Šanghaji více než dvouleté čekání na svůj druhý titul z podniků Masters. Nejlepší polský tenista po odvráceném mečbolu porazil ve finálové bitvě Andreje Rubljova a výrazně zvýšil své šance na kvalifikaci na listopadový Turnaj mistrů v Turíně. Bývalý devátý hráč světa upravil svou skvostnou finálovou bilanci na 7:1, v sezoně 2023 triumfoval podruhé.

Deblovou soutěž ovládli Marcel Granollers s Horaciem Zeballosem. Pro Španěla a Argentince se jednalo o osmý společný triumf, první letošní a pátý na turnajích série Masters. Ve finále po obratu zdolali Rohana Bopannu a Matthewa Ebdena. Granollers zapsal svůj 25. kariérní titul ve čtyřhře, Zeballos jubilejní dvacátý.

Hlavní soutěž hrál z Čechů pouze Jiří Lehečka. Po volném losu v prvním kole nezvládl hned úvodní zápas, ve kterém podlehl ve třech setech trápícímu se Diegovi Schwartzmanovi.



ROLEX SHANGHAI MASTERS

• Shrnutí •

Kategorie: ATP Masters 1000

Místo konání: Šanghaj, Čína

Povrch: tvrdý

Dotace: 8.800.000 dolarů



• Finále dvouhry •

Hurkacz (16-Pol.) - Rubljov (5-) 6:3, 3:6, 7:6 (10:8)

• Finále čtyřhry •

Granollers/Zeballos (7-Šp./Arg.) - Bopanna/Ebden (4-Indie/Austr.) 5:7, 6:2, 10:7



• Česká účast •

Lehečka - 2. kolo

Gengel, Palán - 2. kolo

Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace

42. týden (Tokio, Stockholm, Antverpy)

Ben Shelton proměnil své premiérové finále na hlavním okruhu v titul a hned z podniku kategorie ATP 500. V závěrečném utkání v japonské metropoli porazil Aslana Karaceva, po US Open s ním vyhrál i druhý vzájemný souboj a zajistil si posun na 14. místo světového žebříčku.

Turnaj proběhl bez české účasti.



KINOSHITA GROUP JAPAN OPEN TENNIS CHAMPIONSHIPS

• Shrnutí •

Kategorie: ATP 500

Místo konání: Tokio, Japonsko

Povrch: tvrdý

Dotace: 1.857.660 dolarů



• Finále dvouhry •

Shelton (USA) - Karacev (-) 7:5, 6:1

• Finále čtyřhry •

Hijikata/Purcell (Austr.) - J. Murray/Venus (Brit./N. Zél.) 6:4, 6:1

Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace

Gaël Monfils se v 37 letech stal nejstarším vítězem halového turnaje ATP 250 ve Stockholmu. Ve finále zkušený francouzský šampion z roku 2011 udolal Pavla Kotova a získal 12. titul, první od loňského ledna.

Jiří Lehečka pokračoval po skvělém vystoupení v Davis Cupu ve slabší formě a po porážce v prvním kole s Dinem Prižmičem zaregistroval už třetí nezdar v řadě. Tomáš Macháč se nakonec do hlavní soutěže dostal jako lucky loser a zahrál si své druhé kariérní čtvrtfinále na nejvyšší tour, po obrovské bitvě v něm podlehl Laslovi Djeremu.



BNP PARIBAS NORDIC OPEN

• Shrnutí •

Kategorie: ATP 250

Místo konání: Stockholm, Švédsko

Povrch: tvrdý / hala

Dotace: 673.630 eur



• Finále dvouhry •

Monfils (Fr.) - Kotov (-) 4:6, 7:6 (8:6), 6:3

• Finále čtyřhry •

Golubjov/Molčanov (Kaz./Ukr.) - Bhambri/Cash (Indie/Brit.) 7:6 (10:8), 6:2



• Česká účast •

Macháč - čtvrtfinále

Lehečka - 1. kolo

Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace

Alexander Bublik čtyři měsíce po triumfu na trávě v Halle ovládl halový podnik ATP 250 v belgických Antverpách. Ve svém celkově devátém finále kazašský tenista porazil francouzského teenagera Arthura Filse, poprvé vyhrál dva turnaje během jedné sezony a získal celkově třetí titul.

Deblista Adam Pavlásek si v hale Antverpách první finále na okruhu ATP titulem neosladil. První společný triumf v Belgii slavili bratři Stefanos a Petros Tsitsipasovi, kteří zdolali českého tenistu s Uruguaycem Arielem Beharem po obratu.

Dvouhra proběhla bez české účasti.



EUROPEAN OPEN

• Shrnutí •

Kategorie: ATP 250

Místo konání: Antverpy, Belgie

Povrch: tvrdý / hala

Dotace: 673.630 eur



• Finále dvouhry •

Bublik (3-Kaz.) - Fils (4-Fr.) 6:4, 6:4

• Finále čtyřhry •

Pet. Tsitsipas/S. Tsitsipas (Řec.) - Behar/Pavlásek (Urug./ČR) 6:7 (5:7), 6:4, 10:8

Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace

43. týden (Vídeň, Basilej)

Jannik Sinner podruhé během necelého měsíce vyhrál finále turnaje ATP 500 proti Daniilovi Medveděvovi, s nímž předtím prohrál všech šest vzájemných soubojů. Ve Vídni italský tenista udolal obhájce titulu po tříhodinové bitvě, oplatil mu loňské vyřazení a ziskem čtvrtého letošního titulu vyrovnal své maximum ze sezony 2021.

Na prestižním rakouském halovém podniku se představili Jiří Lehečka a kvalifikant Tomáš Macháč. Oba vypadli shodně ve druhém kole, Lehečka po jasné porážce s Chačanovem a Macháč po třísetové bitvě se Stefanosem Tsitsipasem.



ERSTE BANK OPEN

• Shrnutí •

Kategorie: ATP 500

Místo konání: Vídeň, Rakousko

Povrch: tvrdý / hala

Dotace: 2.409.835 eur



• Finále dvouhry •

Sinner (2-It.) - Medveděv (1-) 7:6 (9:7), 4:6, 6:3

• Finále čtyřhry •

Ram/Salisbury (2-USA/Brit.) - Lammons/Withrow (USA) 6:4, 5:7, 12:10



• Česká účast •

Lehečka, Macháč - 2. kolo

Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace

Félix Auger-Aliassime částečně zachránil nepovedenou sezonu nečekaným triumfem v jejím závěru. Po měsících trápení a mizerných výsledků si spravil náladu v Basileji, kde si připsal první dva letošní skalpy hráčů TOP 10 a zároveň adeptů na Turnaj mistrů a po finálové výhře nad Polákem Hubertem Hurkaczem poprvé obhájil titul z předchozího ročníku. Celkově kanadský tenista získal pátou trofej.

Turnaj proběhl bez české účasti.



SWISS INDOORS BASEL

• Shrnutí •

Kategorie: ATP 500

Místo konání: Basilej, Švýcarsko

Povrch: tvrdý / hala

Dotace: 2.196.000 eur



• Finále dvouhry •

Auger-Aliassime (6-Kan.) - Hurkacz (4-Pol.) 7:6 (7:3), 7:6 (7:5)

• Finále čtyřhry •

González/Roger-Vasselin (3-Mex./Fr.) - Nys/Zieliňski (Monako/Pol.) 6:7 (8:10), 7:6 (7:3), 10:1

Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace

44. týden (Paříž)

Světová jednička Novak Djokovič posedmé v kariéře vyhrál halový turnaj Masters 1000 v Paříži. Ve finále porazil svého oblíbeného bulharského soupeře Grigora Dimitrova a sbírku trofejí z "tisícovek" zaokrouhlil na 40. Letos srbský tenista získal už šestý titul, což dokázal poprvé od roku 2016.

Santiago González s Édouardem Rogerem-Vasselinem protáhli svou neporazitelnost na osm zápasů. Mexicko-francouzský tandem přehrál ve finále v super tie-breaku Rohanna Bopannu a Matthewa Ebdena a získal pátý titul, druhý z podniků Masters.

Jiří Lehečka nenašel cestu ven z turnajové krize ani v Paříži, hned v prvním kole jasně prohrál s trápícím se Robertem Bautistou.



ROLEX PARIS MASTERS

• Shrnutí •

Kategorie: ATP Masters 1000

Místo konání: Paříž, Francie

Povrch: tvrdý / hala

Dotace: 5.779.335 eur



• Finále dvouhry •

Djokovič (1-Srb.) - Dimitrov (Bulh.) 6:4, 6:3

• Finále čtyřhry •

González/Roger-Vasselin (7-Mex./Fr.) - Bopanna/Ebden (3-Indie/Austr.) 6:2, 5:7, 10:7



• Česká účast •

Lehečka - 1. kolo

Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace

45. týden (Méty, Sofie)

Triumf na turnaji ATP patří ve světě tenisu k cenným úspěchům. A když se to povede v rodném městě, radost z vítězství se zvyšuje. Čerstvou zkušenost získal Ugo Humbert, který ovládl halovou "dvěstěpadesátku" v Métách. V boji o čtvrtý titul Francouz přehrál Alexandera Ševčenka, udržel svou finálovou neporazitelnost a zajistil si pozici v TOP 20.

Turnaj proběhl bez české účasti.



MOSELLE OPEN

• Shrnutí •

Kategorie: ATP 250

Místo konání: Méty, Francie

Povrch: tvrdý / hala

Dotace: 562.815 eur



• Finále dvouhry •

Humbert (4-Fr.) - Ševčenko (-) 6:3, 6:3

• Finále čtyřhry •

Nys/Zieliňski (1-Monako/Pol.) - Frantzen/Jebens (Něm.) 6:4, 6:4

Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace

Adrian Mannarino za poslední čtyři měsíce po oslavě 35. narozenin získal více trofejí než za celou předchozí kariéru. Po triumfu na trávě v Newportu a v hale v Astaně zkušený Francouz dobyl také jeden ze dvou posledních turnajů ATP sezony v hale bulharské Sofii, kde ve finále zdolal britského mladíka Jacka Drapera a získal třetí letošní a celkově pátý titul.

Turnaj proběhl bez české účasti.



SOFIA OPEN

• Shrnutí •

Kategorie: ATP 250

Místo konání: Sofie, Bulharsko

Povrch: tvrdý / hala

Dotace: 562.815 eur



• Finále dvouhry •

Mannarino (2-Fr.) - Draper (Brit.) 7:6 (8:6), 2:6, 6:3

• Finále čtyřhry •

Escobar/Nedověsov (Ekv./Kaz.) - Cash/Mektič (3-Brit./Chorv.) 6:3, 3:6, 13:11

Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace

46. týden (Turnaj mistrů)

Novak Djokovič znovu přepsal tenisové dějiny. Zkušený Srb posedmé v kariéře vyhrál prestižní Turnaj mistrů a překonal rekord Švýcara Rogera Federera. Ve finále porazil domácím publikem hnaného Jannika Sinnera, oplatil mu porážku ze skupiny a podruhé posunul hranici nejstaršího šampiona ATP Finals.

Rajeev Ram a Joe Salisbury znovu po roce ovládli bez jediné porážky Turnaj mistrů v Turíně. Ve finále americko-britská dvojice přehrála Španěla Marcela Granollerse a Argentince Horacia Zeballose, vzájemnou bilanci upravila na 6:3 a soupeře připravila o post nejúspěšnějšího páru sezony.

Turnaj proběhl bez české účasti.



NITTO ATP FINALS

• Shrnutí •

Kategorie: Turnaj mistrů

Místo konání: Turín, Itálie

Povrch: tvrdý / hala

Dotace: 15.000.000 dolarů



• Finále dvouhry •

Djokovič (1-Srb.) - Sinner (4-It.) 6:3, 6:3

• Finále čtyřhry •

Ram/Salisbury (6-USA/Brit.) - Granollers/Zeballos (5-Šp./Arg.) 6:3, 6:4

Los dvouhry | Los čtyřhry

48. týden (Next Gen ATP Finals)

Hamad Medjedovič překvapivě vyhrál letošní ročník Turnaje mistrů do 21 let v saúdskoarabské Džiddě. Srbský talent porazil ve svém prvním finále na akcích větších než challengery nasazenou jedničku a největšího favorita Arthura Filse. Žebříčkový bod sice nedostal ani jeden, nicméně si během pár dnů vydělal více peněz než dosud. Next Gen ATP Finals se konalo pošesté a už popáté mělo neporaženého šampiona.

Turnaj proběhl bez české účasti.



NEXT GEN ATP FINALS

• Shrnutí •

Kategorie: Turnaj mistrů do 21 let

Místo konání: Džidda, Saúdská Arábie

Povrch: tvrdý / hala

Dotace: 2.000.000 dolarů



• Finále dvouhry •

Medjedovič (6-Srb.) - Fils (1-Fr.) 3:4 (6:8), 4:1, 4:2, 3:4 (9:11), 4:1

Los dvouhry

Přehled titulů v sezoně 2023

Nejvíce titulů

Novak Djokovič (7) - Adelaide 1, Australian Open, French Open, Cincinnati, US Open, Paříž, Turnaj mistrů



Carlos Alcaraz (6) - Buenos Aires, Indian Wells, Barcelona, Madrid, Queens, Wimbledon



Daniil Medveděv (5) - Rotterdam, Dauhá, Dubaj, Miami, Řím



Jannik Sinner (4) - Montpellier, Toronto, Peking, Vídeň



Sebastián Báez (3) - Córdoba, Kitzbühel, Winston-Salem

Adrian Mannarino (3) - Newport, Astana, Sofie



Andrej Rubljov (2) - Monte Carlo, Bastad

Hubert Hurkacz (2) - Marseille, Šanghaj

Alexander Zverev (2) - Hamburk, Chengdu

Alexander Bublik (2) - Halle, Antverpy

Nicolás Jarry (2) - Santiago, Ženeva

Frances Tiafoe (2) - Houston, Stuttgart

Tallon Griekspoor (2) - Puné, Hertogenbosch

Taylor Fritz (2) - Delray Beach, Atlanta



Cameron Norrie (1) - Rio de Janeiro

Alex de Minaur (1) - Acapulko

Daniel Evans (1) - Washington

Ben Shelton (1) - Tokio

Félix Auger-Aliassime (1) - Basilej

Richard Gasquet (1) - Auckland

Soonwoo Kwon (1) - Adelaide 2

Yibing Wu (1) - Dallas

Roberto Carballés (1) - Marrákeš

Casper Ruud (1) - Estoril

Holger Rune (1) - Mnichov

Dušan Lajovič (1) - Banja Luka

Arthur Fils (1) - Lyon

Christopher Eubanks (1) - Mallorca

Francisco Cerúndolo (1) - Eastbourne

Pedro Cachín (1) - Gstaad

Alexej Popyrin (1) - Umag

Stefanos Tsitsipas (1) - Los Cabos

Karen Chačanov (1) - Zhuhai

Gaël Monfils (1) - Stockholm

Ugo Humbert (1) - Méty

Hamad Medjedovič (1) - Next Gen ATP Finals

Grandslamy

Novak Djokovič (3) - Australian Open, French Open, US Open



Carlos Alcaraz (1) - Wimbledon

Ostatní turnaje

Turnaj mistrů - Novak Djokovič

Next Gen ATP Finals - Hamad Medjedovič

Davis Cup - Itálie

United Cup - USA

Laver Cup - Svět

ATP Masters 1000

Carlos Alcaraz (2) - Indian Wells, Madrid

Daniil Medveděv (2) - Miami, Řím

Novak Djokovič (2) - Cincinnati, Paříž



Andrej Rubljov (1) - Monte Carlo

Jannik Sinner (1) - Toronto

Hubert Hurkacz (1) - Šanghaj

ATP 500

Daniil Medveděv (2) - Rotterdam, Dubaj

Carlos Alcaraz (2) - Barcelona, Queens

Jannik Sinner (2) - Peking, Vídeň



Cameron Norrie (1) - Rio de Janeiro

Alex de Minaur (1) - Acapulko

Alexander Bublik (1) - Halle

Alexander Zverev (1) - Hamburk

Daniel Evans (1) - Washington

Ben Shelton (1) - Tokio

Félix Auger-Aliassime (1) - Basilej

ATP 250

Sebastián Báez (3) - Córdoba, Kitzbühel, Winston-Salem

Adrian Mannarino (3) - Newport, Astana, Sofie



Nicolás Jarry (2) - Santiago, Ženeva

Frances Tiafoe (2) - Houston, Stuttgart

Tallon Griekspoor (2) - Puné, Hertogenbosch

Taylor Fritz (2) - Delray Beach, Atlanta



Novak Djokovič (1) - Adelaide 1

Richard Gasquet (1) - Auckland

Soonwoo Kwon (1) - Adelaide 2

Yibing Wu (1) - Dallas

Jannik Sinner (1) - Montpellier

Carlos Alcaraz (1) - Buenos Aires

Daniil Medveděv (1) - Dauhá

Hubert Hurkacz (1) - Marseille

Roberto Carballés (1) - Marrákeš

Casper Ruud (1) - Estoril

Holger Rune (1) - Mnichov

Dušan Lajovič (1) - Banja Luka

Arthur Fils (1) - Lyon

Christopher Eubanks (1) - Mallorca

Francisco Cerúndolo (1) - Eastbourne

Pedro Cachín (1) - Gstaad

Andrej Rubljov (1) - Bastad

Alexej Popyrin (1) - Umag

Stefanos Tsitsipas (1) - Los Cabos

Alexander Zverev (1) - Chengdu

Karen Chačanov (1) - Zhuhai

Gaël Monfils (1) - Stockholm

Alexander Bublik (1) - Antverpy

Ugo Humbert (1) - Méty