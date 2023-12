Rok 2023, WTA část III. Vondroušová senzačně dobyla Wimbledon, na US Open kralovala Gauffová

Do historie českého tenisu se poprvé od French Open 2021 zapsala zbrusu nová grandslamová šampionka. Markéta Vondroušová v minulosti na trávě nikdy nedosáhla na výraznější výsledek, a přesto senzačně ovládla slavný Wimbledon, a to jako první nenasazená hráčka v open éře. Závěrečný major roku US Open patřil domácí teenagerce Coco Gauffové. Karolína Muchová nezvládla ani své druhé velké finále, z titulu se naopak radovaly Petra Kvitová a Kateřina Siniaková.