Skvělá Kovačková pomstila sestru a slaví druhý kariérní titul
J. Kovačková – Ansariová 7:6, 6:3
Třetí týden v řadě se ve finálové kolonce některého z turnajů objevilo jméno Kovačková. Zatímco ve Slovinsku a před týdnem právě v Monastiru se o svůj premiérový titul marně pokoušela starší z obou sester Alena, do třetice se to povedlo její mladší sestře Janě.
Patnáctiletá tenistka si opět v Monastiru poradila s druhou nasazenou hráčkou Ansariovou. V první sadě vedla Kovačková už 4:2, náskok však neudržela, a rozhodnout tak musel až tie-break. V něm byla úspěšnější mladá Češka, ovládla ho po boji 7:5 a šla do vedení.
Ve druhém dějství šla do vedení 2:0 Američanka. V zápase plném ztracených servisů však Češka čtyřmi gamy skóre otočila a zápas už nepustila. Za necelé dvě hodiny hry se mohla radovat z velmi cenného vítězství 7:6, 6:3.
Jana Kovačková se tak může těšit ze zisku druhého turnajového triumfu. Ten první si připsala také v letošním roce, když v březnu rovněž bez ztráty sady dominovala v turecké Antalyi.
Janě Kovačkové patří v live žebříčku 642. příčka, jen o dvě pozice před ní je její starší sestra Alena.
A nejedná se o jediný titul, který si z Tuniska odváží. Spolu se svou sestrou nenašly přemožitelky ani ve čtyřhře, když si už v sobotu poradily s Francouzkou Jasmine Mansouriovou a Srbkou Elenou Milovanovičovou. Sestry Kovačkovy tak navázaly na týden starý titul rovněž z Monastiru.
Pro Janu Kovačkovou jde o třetí deblový vavřín, všechny získala v této sezoně. Její sestra Alena se může pyšnit šesti tituly ze čtyřhry, na svůj premiérový ze dvouhry však stále čeká.
Výsledky turnaje ITF W 15 v Monastiru
