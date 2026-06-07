ŽIVĚ: Bartůňková bojuje o životní úspěch. S favoritkou drží v boji o titul krok

DNES, 13:30
Aktuality 1
CHALLENGER BIRMINGHAM - O svůj největší úspěch dosavadní kariéry zabojuje ve finále challengeru v Birminghamu Nikola Bartůňková. Česká tenistka změří síly s nasazenou jedničkou, Filipínkou Alexandrou Ealaovou. Utkání začíná ve 13:30, na Tenisportálu vám ho nabídneme v podrobné reportáži.
Profily hráčů
Eala Alexandra
Bartůňková Nikola
Nikola Bartůňková během turnaje v Birminghamu (@ Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia)

Ealaová – Bartůňková, hraje se 1. set

Favorizovaná Ealaová vstoupila do finálového boje proti Bartůňkové čistou hrou. Ani mladičká Češka ale neměla na svém podání žádné problémy a srovnala krok. V dalších dvou gamech se už returnující hráčky dostaly mnohem více do hry, ani jedna se však k první brejkbolové možnosti nepropracovala a stav utkání tak byl nerozhodný – 2:2.

Další informace průběžně doplňujeme.

Výsledky dvouhry na challengeru v Birminghamu

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

1
Přidat komentář
Diabolique
07.06.2026 13:44
Docela pekny vymeny. A dokonce tam prisli i nejaci divaci.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist