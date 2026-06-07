ŽIVĚ: Bartůňková hraje o životní titul. Bitvu s favoritkou rozhoduje třetí sada
Ealaová – Bartůňková 5:7, 6:3, hraje se 3. set
Favorizovaná Ealaová vstoupila do finálového boje proti Bartůňkové čistou hrou. Ani mladičká Češka ale neměla na svém podání žádné problémy a srovnala krok. V dalších dvou gamech se už returnující hráčky dostaly mnohem více do hry, ani jedna se však k první brejkbolové možnosti nepropracovala a stav utkání tak byl nerozhodný – 2:2.
Velká bitva se rozpoutala o pátou hru. Nasazená jednička přes čtyři shody nakonec hru ale získala a soupeřku do brejku nepustila. Bartůňková si naopak na svém servisu počínala naprosto suverénně a opět srovnala krok. Češka byla během výměn povětšinou aktivnější hráčkou. Ealaovou trápila velmi pestrou hrou od základní čáry, nebála se chodit zakončovat výměny k síti či prověřovat pozornost soupeřky kraťasy.
Filipínka měla mnohem větší problémy uhlídat si podání, k brejku však přesto Češku nepouštěla. Svou převahu ukázala rodačka z Prahy v deváté hře, kdy to byla právě ona, kdo si jako první vypracoval brejkbol. Šanci ale nevyužila a první sada směřovala za stavu 5:5 do dramatické koncovky.
To, co se Bartůňkové nepovedlo v devátém gamu, vyšlo o chvíli později. Filipínka i díky vlastním chybám poprvé v zápase přišla o servis a její o více než třicet míst hůře postavená soupeřka dostala možnost set dopodávat. A toho také využila. Bartůňková po velmi dobrém výkonu získala úvodní set za hodinu hry 7:5.
Dvacetiletá Češka v parádní jízdě pokračovala i v úvodu druhé sady. Okamžitě si vzala úvodní podání levou rukou hrající soupeřky, získala čtvrtou hru v řadě a šla do vedení 1:0. Brejk se ale Bartůňkové potvrdit nepovedlo a i ona poprvé v zápase přišla o servis.
Ealaová si postupem času přivykla na pestrou hru rivalky. Za stavu 3:2 podruhé v zápase uspěla na returnu, brejk potvrdila čistou hrou a vedla už 5:2. Bartůňková už na přesně hrající soupeřku zbraň nenašla, set ztratila 3:6 a o osudu utkání tak muselo rozhodnout závěrečné dějství.
Ve třetím setu si Bartůňková za stavu 2:1 vypracovala tři brejkboly na vedení o dva gamy, Ealaová si ale se všemi poradila a udržela se soupeřkou kontakt. Neproměněné šanci mohly vzápětí český talent mrzet. V páté hře to totiž byla o rok starší soupeřka, kdo jako první ve třetím setu uspěl na příjmu. Brejk poté Filipínka lehce potvrdila a vedla už 4:2. Za stavu 5:4 ale sadu dopodávat nedokázala, o servis přišla čistou hrou a bylo vyrovnáno.
Další informace průběžně doplňujeme.
Výsledky dvouhry na challengeru v Birminghamu
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře