ŽIVĚ: Bartůňková hraje o životní titul. Bitvu s favoritkou rozhoduje třetí sada

DNES, 13:30
Aktuality 10
CHALLENGER BIRMINGHAM - O svůj největší úspěch dosavadní kariéry zabojuje ve finále challengeru v Birminghamu Nikola Bartůňková. Česká tenistka změří síly s nasazenou jedničkou, Filipínkou Alexandrou Ealaovou. Utkání začíná ve 13:30, na Tenisportálu vám ho nabídneme v podrobné reportáži.
Profily hráčů
Eala Alexandra
Bartůňková Nikola
Nikola Bartůňková během turnaje v Birminghamu (@ Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia)

Ealaová – Bartůňková 5:7, 6:3, hraje se 3. set

Favorizovaná Ealaová vstoupila do finálového boje proti Bartůňkové čistou hrou. Ani mladičká Češka ale neměla na svém podání žádné problémy a srovnala krok. V dalších dvou gamech se už returnující hráčky dostaly mnohem více do hry, ani jedna se však k první brejkbolové možnosti nepropracovala a stav utkání tak byl nerozhodný – 2:2.

Velká bitva se rozpoutala o pátou hru. Nasazená jednička přes čtyři shody nakonec hru ale získala a soupeřku do brejku nepustila. Bartůňková si naopak na svém servisu počínala naprosto suverénně a opět srovnala krok. Češka byla během výměn povětšinou aktivnější hráčkou. Ealaovou trápila velmi pestrou hrou od základní čáry, nebála se chodit zakončovat výměny k síti či prověřovat pozornost soupeřky kraťasy.

Filipínka měla mnohem větší problémy uhlídat si podání, k brejku však přesto Češku nepouštěla. Svou převahu ukázala rodačka z Prahy v deváté hře, kdy to byla právě ona, kdo si jako první vypracoval brejkbol. Šanci ale nevyužila a první sada směřovala za stavu 5:5 do dramatické koncovky.

To, co se Bartůňkové nepovedlo v devátém gamu, vyšlo o chvíli později. Filipínka i díky vlastním chybám poprvé v zápase přišla o servis a její o více než třicet míst hůře postavená soupeřka dostala možnost set dopodávat. A toho také využila. Bartůňková po velmi dobrém výkonu získala úvodní set za hodinu hry 7:5.

Dvacetiletá Češka v parádní jízdě pokračovala i v úvodu druhé sady. Okamžitě si vzala úvodní podání levou rukou hrající soupeřky, získala čtvrtou hru v řadě a šla do vedení 1:0. Brejk se ale Bartůňkové potvrdit nepovedlo a i ona poprvé v zápase přišla o servis.

Ealaová si postupem času přivykla na pestrou hru rivalky. Za stavu 3:2 podruhé v zápase uspěla na returnu, brejk potvrdila čistou hrou a vedla už 5:2. Bartůňková už na přesně hrající soupeřku zbraň nenašla, set ztratila 3:6 a o osudu utkání tak muselo rozhodnout závěrečné dějství.

Ve třetím setu si Bartůňková za stavu 2:1 vypracovala tři brejkboly na vedení o dva gamy, Ealaová si ale se všemi poradila a udržela se soupeřkou kontakt. Neproměněné šanci mohly vzápětí český talent mrzet. V páté hře to totiž byla o rok starší soupeřka, kdo jako první ve třetím setu uspěl na příjmu. Brejk poté Filipínka lehce potvrdila a vedla už 4:2. Za stavu 5:4 ale sadu dopodávat nedokázala, o servis přišla čistou hrou a bylo vyrovnáno.

Další informace průběžně doplňujeme.

Výsledky dvouhry na challengeru v Birminghamu

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

10
Přidat komentář
tommr
07.06.2026 15:20
Ve druhém setu sice Nikola začala brejkem ale pak úplně odpadla. Obávám se že to od Nikoly nebylo taktický vypuštění druhýho setu ale že jí Eala prostě začala přehrávat a ve třetím setu to bude pokračovat ve stejným duchu ...
Reagovat
Diabolique
07.06.2026 15:06
Nikola vzdycky druhy set pousti, takze ... se uvidi ve tretim.
Reagovat
tommr
07.06.2026 14:55
To by ani nebyla Nikola aby si zápas zbytečně nezkomplikovala. Druhej set sice začala brejkem ale okamžitě darovala soupeřce rebrejk ...
Reagovat
tommr
07.06.2026 14:39
Nikola si zatím vede docela dobře. Dokonce se jí povedlo dopodávat první set i když skoro všechny body musela uhrát přes druhé podání ...
Reagovat
LiJ
07.06.2026 15:14
Tak aby to nebyla nuda, že jo.
Reagovat
Diabolique
07.06.2026 14:38
Easy.
Reagovat
Diabolique
07.06.2026 13:44
Docela pekny vymeny. A dokonce tam prisli i nejaci divaci.
Reagovat
tommr
07.06.2026 14:41
je tam víc lidí než bylo na finále debla na FO. Možná že je to ale jen optickej klam protože kurt v Birminghamu je samozřejmě mnohem menší než obrovskej centrkurt v Paříži ...
Reagovat
Diabolique
07.06.2026 14:43
jj, je to tak ... a taky finale mistniho turnaje je prece jen velka udalost pro divaky, zvlast kdyz ma takhle pekny obsazeni - svetova mlada hvezdicka proti nastupujicimu velkemu talentu.
Reagovat
PTP
07.06.2026 14:57
Pouští jim tam aspoň při střídání stran Black Sabbath?
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist