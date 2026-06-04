Češi v akci, pátek 5. 6. Menšík, královna Siniaková a Kovačková o finále French Open!

DNES, 21:00
Aktuality 1
Jakub Menšík ve dvouhře, královna žebříčku Kateřina Siniaková ve čtyřhře a také Jana Kovačková v singlové a s Kateřinou Zajíčkovou v deblové soutěži dívek budou v pátek bojovat o postup do finále grandslamového French Open. Nikola Bartůňková bude v Birminghamu usilovat o semifinále a pokračovat ve svém prvním profesionálním turnaji na trávě. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Jakub Menšík se porve o finále na French Open (© ČTK / Lebeda Pavel)

Češi v akci (probíhající turnaje)

čtvrtek 4. 6.středa 3. 6. | úterý 2. 6. | pondělí 1. 6. | neděle 31. 5. | sobota 30. 5. | pátek 29. 5. | čtvrtek 28. 5. | středa 27. 5. | úterý 26. 5. | pondělí 25. 5. | neděle 24. 5.

 

Čtyři Češi o finále na French Open

Celkem čtyři čeští tenisté budou v pátek bojovat o postup do finále na grandslamovém French Open. Největší pozornost bude mít Jakub Menšík, kterého čeká premiérové semifinále na majorech a velmi těžká výzva.

Poslední česká naděje ve dvouhře na profesionální úrovni totiž nastoupí proti nasazené dvojce a největšímu favoritovi turnaje Alexanderovi Zverevovi a bude výrazným outsiderem. Více informací k tomuto zápasu přineseme v pátečním preview.

Mnohem větší šance se dávají Kateřině Siniakové. Královna deblového žebříčku bude s americkou parťačkou Taylor Townsendovou plnit roli favoritek. Jednoduchý zápas to ale zřejmě nebude, protože do cesty se jim v semifinále postaví nebezpečné elitní deblistky Gabriela Dabrowská s Luisou Stefaniovou.

Jana Kovačková bude hrát v rámci juniorského turnaje rovnou dvakrát. Nejprve absolvuje proti talentované Rusce Alise Okťabrevové své první grandslamové semifinále ve dvouhře a pak se porve spolu s krajankou Kateřinou Zajíčkovou o finálovou účast ve čtyřhře.

 

FRENCH OPEN (Paříž, Francie), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra mužiPavouk čtyřhra ženy
• Dvouhra muži - semifinále •
14:30 | PREVIEW | Menšík (26-ČR) – Zverev (2-Něm.)

• Čtyřhra ženy - semifinále •
13:30 | Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) – Dabrowská/Stefaniová (4-Kan./Braz.)

Pavouk dvouhra dívky | Pavouk čtyřhra dívky
• Dvouhra dívky - semifinále •
11:00 | J. Kovačková (4-ČR) – Okťabrevová (12-)

• Čtyřhra dívky - semifinále •
14:00 | J. Kovačková/Zajíčková (ČR) – Cinalliová/H. E. Lee (Arg./Korea)

 

WTA 125 BIRMINGHAM (Velká Británie), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
14:30 | Bartůňková (5-ČR) – Stojsavljevicová (Brit.)

 

ATP CHALLENGER 125 PERUGIA (Itálie), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
13:00 | F. Duda/Latinovič (ČR/Srb.) – Gillé/Verbeek (1-Belg./Niz.)

 

ATP CHALLENGER 100 PROSTĚJOV (Česko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
13:30 | Bartoň (ČR) – Daniel (Jap.)
15:00 | Mrva (ČR) – Báez (1-Arg.)

• Čtyřhra - semifinále •
13:30 | Mansouri/Poljak (Tun./ČR) – Karol/Paulson (SR/ČR)

 

ATP CHALLENGER 100 HEILBRONN (Německo), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:00 | Serdarušič/Vrbenský (3-Chorv./ČR) – J. Jung/Uesugi (Tchaj-wan/Jap.)

 

ITF W15 BANJA LUKA (Bosna a Hercegovina), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
10:00 | L. Petruželová (2-ČR) – Drobyševová (Ukr.)
* bude se hrát i čtvrtfinále

 

ITF W15 OSIJEK (Chorvatsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
12:30 | Kajabová (ČR) – Miškovičová (Chorv.)

• Čtyřhra - semifinále •
15:30 | Drugdová/Mandelíková (2-SR/ČR) – Bíróová/Miškovičová (4-Maď./Srb.)

 

ITF W15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
09:30 | Bayerlová (7-ČR) – Milovanovičová (4-Srb.)

 

ITF M15 SZENTENDRE (Maďarsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
13:00 | Hrazdil/Porickyj (1-ČR/Ukr.) – Kol. Kincses/Nagy (Maď.)

 

J30 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (Česko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - semifinále •
10:00 | Wirgler (ČR) – Hiemann (Něm.)

• Dvouhra dívky - semifinále •
10:00 | Havlíková (6-ČR)N. Iraholaová (5-ČR)
10:00 | Tvrzská (ČR)Fialová (ČR)

• Čtyřhra chlapci - semifinále •
11:30 | Perutka/Zapský (2-ČR) – Feisst/Schmidt (Něm.)
12:30 | Ivaško/Wirgler (SR/ČR) – Barina/Šebek (4-ČR)

• Čtyřhra dívky - semifinále •
11:00 | Klusáčková/Radová (ČR) – čekají na soupeřky
12:30 | Kučerová/Langášová (ČR)Havlíková/Padrnosová (2-ČR)

• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
10:00 | Karšňáková/Skamarochová (4-ČR/Pol.) – Michalcová/Nantlová (ČR) 6:1, 6:6 / dohrávka
* bude se hrát i semifinále


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

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vojta912
04.06.2026 21:24
Uz jen 2 zápasy. Kubo pojď, stejne jako naši hokejisté se vzdycky dokázali proti russakum vyhecovat, udělej to same!!
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