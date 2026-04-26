Češi v akci, pondělí 27. 4. Plíšková, Nosková a Menšík na Masters. Valentová vyzve šampionku
Češi v akci (probíhající turnaje)
Trio nadějí na Masters
Tři čeští tenisté budou v pondělí usilovat o postup do dalšího kola na prestižní tisícovce v Madridu. Zatímco Karolína Plíšková a Linda Nosková už odehrají osmifinálové duely, Jakub Menšík bude o účast mezi nejlepší šestnáctkou teprve bojovat.
Nosková má před sebou velmi těžkou výzvu v podobě světové trojky a loňské finalistky Coco Gauffové, kterou nikdy neporazila. Plíšková naopak bude po fantastickém obratu v předchozím kole plnit roli favoritky proti překvapivé osmifinalistce Solaně Sierraové.
Menšík suverénně zvládl úvodní zápas ve španělské metropoli a zničil syna české legendy Martina Damma. Ve třetím kole ho ale čeká mnohem těžší prověrka, jelikož vyzve Karena Chačanova. Se zkušeným ruským hráčem prohrál oba předchozí duely.
Více informací přineseme v pondělním preview.
WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 MADRID (Španělsko), antuka
• Dvouhra ženy - osmifinále •
12:30 | PREVIEW | Plíšková (ČR) – Sierraová (Arg.)
16:00 | PREVIEW | Nosková (13-ČR) – Gauffová (3-USA)
• Dvouhra muži - 3. kolo •
20:30 | PREVIEW | Menšík (23-ČR) – Chačanov (13-)
Pavouk čtyřhra ženy
• Čtyřhra ženy - osmifinále •
11:00 | Kozyrevová/Škochová (-/ČR) – Perezová/Schuursová (8-Austr./Niz.)
WTA 125 SAINT-MALO (Francie), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | Valentová (1-ČR) – Stephensová (USA)
ATP CHALLENGER 100 MAUTHAUSEN (Rakousko), antuka
• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:00 | Donald (10-ČR) – Damas (1-Šp.)
11:30 | Krumich (3-ČR) – Nijboer (9-Niz.)
ATP CHALLENGER 75 OSTRAVA (Česko), antuka
• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:30 | Forejtek (1-ČR) – Nicod (ČR)
10:30 | Siniakov (10-ČR) – Boitan (3-Rum.)
12:00 | Černý (ČR) – Molleker (9-Něm.)
12:00 | Řeček (ČR) – Johns (6-USA)
ITF W100 WIESBADEN (Německo), antuka
• Dvouhra - finále kvalifikace •
12:30 | Martincová (3-ČR) – Hodzicová (13-Něm.)
J300 PLOVDIV (Bulharsko), antuka
• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
09:30 | Hrubý (3-ČR) – Borisov (Bulh.)
J200 SALSOMAGGIORE (Itálie), antuka
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
14:30 | Švíglerová (2-ČR) – Lanteriová Monacová (It.)
J200 VILLACH (Rakousko), antuka
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
12:00 | Dujka (ČR) – Grasl (Rak.)
12:00 | D. Vágner (ČR) – Mokán (Maď.)
13:30 | Vrtílka (ČR) – Jack Cheng (5-Hong.)
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
09:00 | V. Svobodová (ČR) – Andronicouová (Kypr)
09:00 | Mojžíšová (ČR) – Bajusčenková (-)
09:00 | Ďulíková (2-ČR) – Cinkaničová (SR)
10:30 | Bervidová (ČR) – Rackovová (Rak.)
10:30 | Zajíčková (1-ČR) – Varsaová (Rum.)
J30 KIGALI (Rwanda), antuka
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
09:00 | Bláha (ČR) – Eškol Bruck (7-Izr.)
J30 GIRONA (Španělsko), antuka
• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
11:00 | Gabzdylová (ČR) – E. Fernándezová (Šp.)
* bude se hrát i finále
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Menšík 50/50
Plíšková - jasná výhra