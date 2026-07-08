Češi v akci, středa 8. 7. Nosková je v semifinále Wimbledonu! Siskovou čeká životní čtvrtfinále
Češi v akci (probíhající turnaje)
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Nosková zabojuje o semifinále Wimbledonu
V semifinále letošního ročníku Wimbledonu by mohly být dvě české tenistky. Linda Nosková se totiž ve středu pokusí mezi nejlepším kvartetem doplnit Karolínu Muchovou, která zvládla těžké čtvrtfinále už v úterý.
Nosková je ve čtvrtfinále grandslamového turnaje podruhé v kariéře. Zatímco na Australian Open 2024 podlehla rozjeté kvalifikantce Dajaně Jastremské, teď ve Wimbledonu by mohla roli favoritky splnit. Pokud uspěje, zahraje si ve čtvrtek své největší semifinále.
Do cesty se jí ve čtvrtfinále postaví Elise Mertensová. Zkušená Belgičanka prožívá ve Wimbledonu znovuzrození a návrat do formy potvrdila senzačním skalpem světové dvojky a bývalé šampionky Jeleny Rybakinové, na který navázala vítězstvím nad Marií Bouzkovou. Bude se jednat o první vzájemný zápas.
Nastoupí také Anna Sisková v deblové soutěži a odehraje své první čtvrtfinále na grandslamu. S polskou parťačkou Katarzynou Piterovou to ovšem bude mít proti jasným favoritkám a nasazeným dvojkám Gabriele Dabrowské a Luise Stefaniové velmi těžké.
Více informací najdete v PREVIEW.
WIMBLEDON (Londýn, Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra ženy | Pavouk čtyřhra ženy
• Dvouhra ženy - čtvrtfinále •
Nosková (9-ČR) – Mertensová (25-Belg.) 6:3, 7:5
• Čtyřhra ženy - čtvrtfinále •
15:30 | Piterová/Sisková (Pol./ČR) – Dabrowská/Stefaniová (2-Kan./Braz.)
Pavouk dvouhra juniorky | Pavouk čtyřhra juniorky
• Dvouhra juniorky - osmifinále •
13:30 | J. Kovačková (3-ČR) – Eigelsbachová (Něm.)
• Čtyřhra juniorky - osmifinále •
15:00 | Wobkerová/Žoldáková (8-Něm./ČR) – Changová/Sohnsová (USA)
18:00 | J. Kovačková/Zajíčková (5-ČR) – Jamesová/Larrayaová Guidiová (Jam./Arg.)
WTA 125 BASTAD (Švédsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
Waltertová (4-Švýc.) – Laboutková (ČR) 6:2, 6:0
WTA 125 NEWPORT (USA), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
23:00 | Viďmanová (1-ČR) – Ansariová (USA)
ATP CHALLENGER 125 BRUNŠVIK (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
D. Dedura-Palomero (Něm.) – Svrčina (7-ČR) 6:3, 7:6 (7:3)
• Čtyřhra - osmifinále •
Demoliner/Vocel (2-Braz./ČR) – De Schepper/A. Sánchez (Fr./Šp.) 6:1, 6:4
F. Duda/Kittay (ČR/USA) – Čandrasekar/Juzuki (Indie/Jap.) 3:6, 6:3, 10:5
Pieczonka/Vrbenský (Pol./ČR) – Jarvis/Vance (USA) 6:4, 6:3
ATP CHALLENGER 100 JASY (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
Drzewiecki/P. Matuszewski (2-Pol.) – Kielan/Poljak (Pol./ČR) 6:4, 7:6 (7:4)
15:30 | Kolář/Neuchrist (ČR/Rak.) – I. Sabanov/M. Sabanov (Srb.)
ATP CHALLENGER 75 TERST (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
Paulson/Vliegen (ČR/Belg.) – Guerrieri/Ricca (It.) 7:6 (7:4), 6:2
ITF W75 HAAG (Nizozemsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
A. Kovačková (ČR) – Stoyanovová (Niz.) 7:6 (7:4), 6:3
ITF W50 CORROIOS-SEIXAL (Portugalsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Han Shi (Čína) – Knutsonová (5-ČR) 6:2, 6:1
• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | Havlíčková/Podrezová (1-ČR/Ukr.) – Cohenová/Pereiraová De Aguiarová (Izr./Braz.)
ITF W35 BUZAU (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
Štruplová (2-ČR) – Ricciová (It.) 5:7, 6:4, 6:4
ITF M25+H KASSEL (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Siniakov (4-ČR) – C. Müller (Něm.) 5:7, 6:1, 6:2
Donald (5-ČR) – Barbic (Něm.) 6:4, 6:2
Řeček (ČR) – Castagnola (It.) 6:1, 6:3
• Čtyřhra - osmifinále •
16:00 | Bassem Sobhy/Donald (4-Egypt/ČR) – C. Müller/Yunis (Něm./Švýc.)
ITF M25 HAAG (Nizozemsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
17:00 | Nicod (8-ČR) – Trufelli (Fr.)
ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
13:30 | Šmejkalová (ČR) – Rojasová (USA)
ITF M15 LODŽ (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Lagerbohm (Fin.) – Homola (ČR) 6:4, 6:1
13:00 | Vrtílka (ČR) – Orlov (1-Ukr.)
Michnev (ČR) – Seghetti (It.) 7:6 (7:5), 6:3
• Čtyřhra - osmifinále •
16:00 | Homola/Strauch (ČR/Něm.) – Andrzejczak/Cislo (Pol.)
J100 PUNTA CANA (Dominikánská republika), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
15:00 | Pečonka (ČR) – Pelletier (4-Kan.)
• Dvouhra dívky - osmifinále •
18:00 | Chladová (5-ČR) – Dalalová (USA)
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
19:30 | N. Moravec/Patel (2-ČR/Brit.) – Daiha/Felisberto (Braz.)
J100 MONTERREY (Mexiko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
20:00 | E. Dřevojanová/Gotóová (3-ČR/Jap.) – Garibayová Romerová/Lópezová Vázquezová (Mex.)
J60 VÉSKA (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
Čank (1-ČR) – Adamovič (15-SR) 3:6, 6:2, 6:4
Střílka (ČR) – Rat (5-ČR) 6:2, 1:6, 6:2
Ťutčenko (2-Ukr.) – Fedor (14-ČR) 6:2, 6:4
Petráško (SR) – Motal (ČR) 6:3, 6:4
Brückner (10-ČR) – A. Štěpánek (ČR) 4:6, 7:5, 6:4
Finnila (16-Fin.) – Lebiš (3-ČR) 2:6, 6:2, 6:2
Zapský (ČR) – Vymazal (ČR) 6:1, 7:5
Vukovic (9-Fr.) – Luxa (6-ČR) / bez boje
• Dvouhra dívky - osmifinále •
Tvrzská (ČR) – Foldová (ČR) 6:3, 6:3
Benetková (ČR) – V. Svobodová (1-ČR) 6:3, 6:2
Halamová (ČR) – Karpaljuková (Ukr.) 6:4, 6:1
Miškovská (ČR) – Kr. Přikrylová (6-ČR) 6:3, 2:6, 7:5
Havlíková (7-ČR) – Dekanová (11-SR) 6:4, 6:3
Pastuszkaová (5-Kan.) – Šulcová (10-ČR) 2:6, 6:2, 6:2
Mrázová (16-SR) – Šmídová (3-ČR) 6:4, 7:6 (7:1)
T. Růžičková (8-ČR) – Michalcová (ČR) 6:0, 6:3
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
Finnila/Jämsä (8-Fin.) – Jourdren/T. Tichý (ČR) / bez boje
Ketola/Vukovic (4-Fin./Fr.) – Korolenko/Žiška (-/ČR) / bez boje
Mohamed/Onderka (ČR) – Dufek/Zerai (7-ČR) 7:6 (7:3), 5:7, 10:7
13:30 | Pajer/Vymazal (ČR) – Adamovič/Lörinčík (5-SR)
13:30 | Šebek/Zapský (ČR) – Fedor/Hrubý (6-ČR)
Kollert/Střílka (ČR) – Černovický/Rat (2-ČR) / bez boje
13:30 | Čank/Lebiš (1-ČR) – Buba/Hořelka (ČR)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
Gottvaldová/Schmidová (ČR) – Buhadanaová/Dufková (2-Izr./ČR) 6:1, 6:1
13:30 | Olariuová/Kr. Přikrylová (1-Rum./ČR) – Kohoutková/Sedláková (ČR/SR)
13:30 | Michnová/Šulcová (ČR) – N. Iraholaová/T. Růžičková (4-ČR)
13:30 | Fialová/Nantlová (ČR) – Berskaová/Pastuszkaová (3-Kan.)
15:00 | Novotná/Vokrojová (8-ČR) – čekají na soupeřky
15:00 | Foldová/Radová (ČR) – Halfarová/Havlíková (5-ČR)
15:00 | Kučerová/Phillipsová (ČR/Brit.) – Halamová/Pírková (7-ČR)
15:00 | Benetková/Čermáková (ČR) – Čedryková/Dekanová (6-Ukr./SR)
• Čtyřhra chlapci - 1. kolo •
Mohamed/Onderka (ČR) – Mikuš/Wirgler (SR/ČR) 6:3, 6:4
Kollert/Střílka (ČR) – Karpiňski/Maliszewski (Pol.) 5:7, 7:5, 10:2
13:30 | D. Soukup/A. Štěpánek (ČR) – Drlík/Rousek (ČR)
* bude se hrát i osmifinále
• Čtyřhra dívky - 1. kolo •
Fialová/Nantlová (ČR) – S. Jiráková/A. Svobodová (ČR) 6:2, 6:4
12:00 | Langášová/Posmyková (ČR) – Karpaljuková/Lešová (Ukr./Pol.)
Kučerová/Phillipsová (ČR/Brit.) – Dari Dušková/Tvrzská (ČR) 6:3, 3:6, 10:6
Benetková/Čermáková (ČR) – N. Růžičková/Žáčková (ČR) 6:1, 6:2
* bude se hrát i osmifinále
J60 CACHKADZOR (Arménie), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
12:30 | Vávrová (ČR) – Derevjankinová (-)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
17:00 | Čemanová/Vávrová (4-SR/ČR) – Marčenková/Paramonovová (-)
J60 BAD WALTERSDORF (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
Heinsová (Luc.) – Mojžíšová (1-ČR) 6:4, 6:4
17:00 | Jančaříková (ČR) – Grafová (Monako)
J60 KORFU (Řecko), koberec
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
14:00 | Papavasiliu (3-ČR) – Erlich (Izr.)
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
09:30 | Kotaracová (ČR) – Polydakiová (Řec.)
Noutsouová (Řec.) – Gabzdylová (ČR) 6:2, 6:2
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
14:00 | Kotaracová/Olteanová (ČR/Rum.) – Gerontikouová/Tsantilisová (Řec.)
14:00 | Di Santová/Gabzdylová (It./ČR) – Forrestová/Vogetová (USA/Něm.)
J30 DUBLIN (Irsko), koberec
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
Foleyová (4-Irsko) – Dudlová (ČR) 7:6 (8:6), 6:4
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
Brennan/Smolík (1-Irsko/ČR) – Bannon/McKenna (Irsko) 6:1, 6:3
J30 SARAJEVO (Bosna a Hercegovina), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
Jan Svoboda (ČR) – Smiljanič (Bosna) 6:2, 6:2
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
Reltonová (3-Brit.) – Hájková (ČR) 6:0, 6:1
J30 KIŠINĚV (Moldavsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
17:00 | Janoviaková (3-ČR) – Bahbajová (Ukr.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Komentáře
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A ková jestli nevyužije takovou šanci na SF, tak už nevim koho jinyho by tam chtěla
S Noskovou souhlas. Lepší soupeřku do čtvrtfinále GS si jen těžko mohla přát ...