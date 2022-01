Djokovičova rodina na tiskovce: Novak je mentální obr. Mocným se nelíbí, že ten nejlepší může být z malé chudé země

Nejmladší bratr srbské hvězdy Djordje Djokovič prohlásil, že zvítězila pravda a spravedlnost. Matka Dijana ho vzápětí doplnila, že soudní verdikt považuje za Novakovo největší vítězství v kariéře.

"Novak stál proti systému a vládě. Přiletěl, aby vyhrál ten turnaj. V takové situaci nikdy nebyl. Byla velmi těžká i pro nás, když jsme se snažili za něj pět nebo šest dní bojovat," uvedla.

Se synem se v minulém týdnu nemohla přímo spojit, protože mu vzali telefon. "Naši lidé mu posílali podporu tancem a zpěvem před hotelem, které slyšel, ale nemohl vidět. Díky bohu Bůh existuje. Tohle je největší vítězství jeho kariéry, větší než všechny jeho grandslamy," řekla matka dvacetinásobného grandslamového šampiona.

Otec Srdjan je přesvědčený, že Djokovič uspěl díky své psychické odolnosti. "Nenechal by se od nikoho dostat na kolena. Je mentální obr, fantastický mladý muž, který nikdy nikomu neublížil, vždycky s každým dobře vycházel a vždy se snažil pomáhat. Ale skutečnost, že je z malé chudé země, se zjevně nelíbila některým mocným. Nelíbí se jim, že někdo z malé země může být nejlepší v jejich buržoazním sportu," řekl.

Australské úřady se podle otce Srdjana snažily přimět Novaka Djokoviče, aby se víza vzdal dobrovolně, což by vedlo k deportaci. "Nenechali ho mluvit s právníky a jeho týmem. Naštěstí mu po několika hodinách vrátili telefon a byl v kontaktu se svým právním týmem, který připravil fantastickou právní obhajobu. Tohle je obrovské vítězství pro něj a celý svobodomyslný svět," radoval se.

Kauza ale ještě nekončí. Australské ministerstvo pro imigraci zvažuje opětovné zrušení víza z osobní pravomoci ministra. "Obávám se toho, ale nechci na to myslet. Jenom doufám, že to zůstane, jak to je, že bude volný a bude moci hrát," řekla Djokovičova matka.

Bez odpovědi zůstalo, proč měl Djokovič 16. prosince pozitivní test na koronavirus a o den později se objevil na veřejnosti. Když se na to jeden z novinářů zeptal, Djokovičovi tiskovou konferenci ukončili. Místo odpovědi začali zpívat skladbu Jedna píseň, jeden tým. Tuto píseň hráčovi rodiče zpívali loni v boxu na kurtu Philippea Chatriera, když Novak Djokovič vyhrál Roland Garros.