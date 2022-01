Djokovičovi právníci doplnili dokumentaci, rozhodnutí bude trvat déle

Srbskému tenistovi pondělní soud obnovil vízum, které devítinásobnému vítězi úvodního grandslamu sezony po příletu zrušily úřady kvůli zpochybnění schválené výjimky z očkování proti koronaviru. Soud ale řešil procesní věci a o Djokovičově setrvání v Austrálii i jeho účasti v turnaji, který začne v pondělí, rozhoduje Hawke.

Vlastní prohlášení k celé kauze dnes vydal i sám Djokovič. Uvedl v něm, že o pozitivním výsledku PCR testu se dozvěděl až po většině událostí, za účast na nichž byl kritizován. Přiznal však, že již s vědomím vlastní nákazy šel na rozhovor a fotografování s francouzským sportovním listem L'Équipe. Zdůraznil však, že na rozhovoru udržoval od novinářů odstup a vyjma focení portrétu měl celou dobu roušku.

Djokovic also added a bit on his Australian Travel Declaration misstatement, calling it a “human error and certainly not deliberate.” pic.twitter.com/jvWMfUSpXa