Je neskutečné, jak mladý tým máme. Připadám si jako důchodce, směje se Šalková
"Věděla jsem, že tam bude nějaká možnost, že bych byla povolaná. Byl to takový odpočinek, kdy jsem dělala každý den kondici a se ségrou jsme si chodily párkrát zahrát. Měly jsme kurt, podle toho jsme hledaly i ten hotel a byla jsem pořád v režimu přípravy. Nakonec jsem povolaná byla, takže jsem odjela o něco dřív. Teď jsem tu, snad týmu pomohu a budu hrát dobře," řekla Šalková.
Tenistka Sparty Praha se dostala do výběru poté, co se řada hráček kvůli zranění omluvila. V nominaci pro Pohár Billie Jean Kingové je potřetí. Debutovala vloni ve finálovém turnaji v Málaze, letos v kvalifikaci hrála čtyřhru a s Terezou Valentovou porazily španělský pár Guiomar Maristanyová, Yvonne Cavalleová-Reimersová 6:2, 7:5.
"Cením si toho, že mám zatím stoprocentní bilanci. Myslím, že z jednoho zápasu je to zatím dobré," uvedla s úsměvem Šalková. "Uvidíme, jestli mě kapitán nasadí, nebo ne. Pokusím se tu využít všechny tréninky, abych se zlepšila a pak dohrála dobře turnaje, které ještě plánuju," podotkla.
Pálův unikát. Český tým vyrazí do barážových bitev v situaci, která nemá obdoby
V jednadvaceti letech je v týmu, v němž jsou také Linda Nosková, Nikola Bartůňková, Lucie Havlíčková a Vendula Valdmannová nejstarší hráčkou. "Všichni mi to tady říkají, připadám si jako důchodce. Je to hustý, mít jednadvacet let a být nejstarší. Je to neskutečné, že máme tak mladý tým a takhle jsme se sešly," řekla Šalková.
Vedle týmové jedničky Noskové by měla usilovat o nominaci do druhých dvouher. Češky se o udržení v elitní skupině utkají na konci týdne ve Varaždínu s Kolumbií a domácím Chorvatskem. Ve tříčlenné skupině uspěje jen vítěz.
"Chorvatky znám a mám s nimi dobré vztahy. S Antoniou Ružičovou jsem hrála několikrát. Jednou jsem měla sérii, že jsem porazila já ji, pak ona mě. S (Petrou) Marčinkovou jsem letos hrála a byl to dobrý zápas. Vystřílela mě z kurtu a dělaly jsme si z toho srandu. Řekla jsem jí, jestli si to nemohla nechat na později. Hrála jsem i s Leou Boškovičovou a dalšími. Podle mě jsem hrála s celým jejich týmem," uvedla Šalková.
Nominace do reprezentace? Stálo za to se vrátit na kurt, usmívá se Havlíčková
Do Varaždínu také Šalková přicestovala po úspěšném působení na turnaji v Jiujiangu, kde se dostala do semifinále. Díky tomu se posunula na 132. místo světového žebříčku.
"Hrála jsem tam dobře, sedlo mi to a po předchozích nevydařených turnajích mi to pomohlo k sebevědomí. Pokusím se to vzít dál a čerpat z toho," řekla Šalková.
"V žebříčku jsem na tom asi chtěla být lépe, ale když vezmu v potaz zranění na začátku roku, tak první půlrok byl těžký. Pak jsem něco nahrála a za to jsem ráda. Budu pracovat na tom, abych se příští rok posunula ještě výš," doplnila Šalková.
Přemýšlela o konci kariéry, teď ji čeká velká premiéra. Je to splněný sen, říká Bartůňková
