Je neskutečné, jak mladý tým máme. Připadám si jako důchodce, směje se Šalková

DNES, 18:00
Rozhovory 0
Dominika Šálková je v jednadvaceti letech nejstarší českou hráčkou v baráži Poháru Billie Jean Kingové a v této souvislosti žertovala, že si připadá jako důchodce. K týmu kapitána Petra Pály (50) se přesunula z Mauricia, kde vedle odpočinku trénovala a byla připravená na možnou nominaci. V dnešním rozhovoru s novináři řekla, že ji povzbudil i závěr sezony, kdy se dostala do semifinále turnaje v Jiujiangu.
Profily hráčů
Šalková Dominika
Dominika Šalková během přípravy na barážová utkání (@ ČTK / Lebeda Pavel)

"Věděla jsem, že tam bude nějaká možnost, že bych byla povolaná. Byl to takový odpočinek, kdy jsem dělala každý den kondici a se ségrou jsme si chodily párkrát zahrát. Měly jsme kurt, podle toho jsme hledaly i ten hotel a byla jsem pořád v režimu přípravy. Nakonec jsem povolaná byla, takže jsem odjela o něco dřív. Teď jsem tu, snad týmu pomohu a budu hrát dobře," řekla Šalková.

Tenistka Sparty Praha se dostala do výběru poté, co se řada hráček kvůli zranění omluvila. V nominaci pro Pohár Billie Jean Kingové je potřetí. Debutovala vloni ve finálovém turnaji v Málaze, letos v kvalifikaci hrála čtyřhru a s Terezou Valentovou porazily španělský pár Guiomar Maristanyová, Yvonne Cavalleová-Reimersová 6:2, 7:5.

"Cením si toho, že mám zatím stoprocentní bilanci. Myslím, že z jednoho zápasu je to zatím dobré," uvedla s úsměvem Šalková. "Uvidíme, jestli mě kapitán nasadí, nebo ne. Pokusím se tu využít všechny tréninky, abych se zlepšila a pak dohrála dobře turnaje, které ještě plánuju," podotkla.

Pálův unikát. Český tým vyrazí do barážových bitev v situaci, která nemá obdoby

V jednadvaceti letech je v týmu, v němž jsou také Linda Nosková, Nikola Bartůňková, Lucie Havlíčková a Vendula Valdmannová nejstarší hráčkou. "Všichni mi to tady říkají, připadám si jako důchodce. Je to hustý, mít jednadvacet let a být nejstarší. Je to neskutečné, že máme tak mladý tým a takhle jsme se sešly," řekla Šalková.

Vedle týmové jedničky Noskové by měla usilovat o nominaci do druhých dvouher. Češky se o udržení v elitní skupině utkají na konci týdne ve Varaždínu s Kolumbií a domácím Chorvatskem. Ve tříčlenné skupině uspěje jen vítěz.

"Chorvatky znám a mám s nimi dobré vztahy. S Antoniou Ružičovou jsem hrála několikrát. Jednou jsem měla sérii, že jsem porazila já ji, pak ona mě. S (Petrou) Marčinkovou jsem letos hrála a byl to dobrý zápas. Vystřílela mě z kurtu a dělaly jsme si z toho srandu. Řekla jsem jí, jestli si to nemohla nechat na později. Hrála jsem i s Leou Boškovičovou a dalšími. Podle mě jsem hrála s celým jejich týmem," uvedla Šalková.

Nominace do reprezentace? Stálo za to se vrátit na kurt, usmívá se Havlíčková

Do Varaždínu také Šalková přicestovala po úspěšném působení na turnaji v Jiujiangu, kde se dostala do semifinále. Díky tomu se posunula na 132. místo světového žebříčku.

"Hrála jsem tam dobře, sedlo mi to a po předchozích nevydařených turnajích mi to pomohlo k sebevědomí. Pokusím se to vzít dál a čerpat z toho," řekla Šalková.

"V žebříčku jsem na tom asi chtěla být lépe, ale když vezmu v potaz zranění na začátku roku, tak první půlrok byl těžký. Pak jsem něco nahrála a za to jsem ráda. Budu pracovat na tom, abych se příští rok posunula ještě výš," doplnila Šalková.

Přemýšlela o konci kariéry, teď ji čeká velká premiéra. Je to splněný sen, říká Bartůňková

Pavel Novotný, ČTK
Všechny články v sekci - Rozhovory

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist