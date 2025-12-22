Krutý návrat, kontroverzní kritika Plíškové a nečekaný titul. Letošní vizitka Vondroušové
Další vizitky: Karolína Muchová | Barbora Krejčíková | Marie Bouzková | Sára Bejlek | Jiří Lehečka | Tereza Valentová
Vondroušová ukončila loňskou sezonu už po Wimbledonu, kde obhajovala titul a ztroskotala hned v prvním kole. Následně podstoupila operaci ramene a do tenisového kolotoče znovu naskočila až na začátku letošního roku.
Musela však znovu bojovat se zdravotními problémy. V právě skončené sezoně toho moc neodehrála a zúčastnila se jen 12 turnajů. I tak ale figuruje na 34. místě žebříčku. A to hlavně díky naprosto nečekanému triumfu na berlínském pažitu.
Krutý návrat
Vondroušová během pauzy po operaci levého ramene zapracovala na kondici, aby se nemusela tak často potýkat se zraněními. Krutá rána přišla hned na prvním turnaji sezony v Adelaide, kde vyřadila Anastasii Pavljučenkovovou a pak po vyhraném prvním setu vzdala Dianě Šnajderové.
Kvůli problémům s levým stehnem přišla o úvodní grandslam roku Australian Open a na kurtech se znovu objevila až na začátku února v Abú Zabí. Tam zaznamenala jedno ze svých pouhých tří letošních čtvrtfinále.
Prestižní tisícovky v Dauhá a Dubaji se Vondroušové vůbec nepovedly. Rodačka ze Sokolova evidentně nebyla stoprocentně fit, což se později potvrdilo. Napříč těmito dvěma akcemi dokázala porazit pouze loučící se Caroline Garciaovou.
Další pauza a nečekaný triumf
Po vystoupení v Dubaji přes tři měsíce nikde nehrála. Na sociálních sítích přiznala, že se jí vrátily potíže s operovaným levým ramenem. Během antukového jara tak stihla jen French Open. Na pařížské antuce, kde v minulosti hrála finále, se dostala do třetího kola.
Chuť po dalších zdravotních problémech si spravila celkem rychle a naprosto nečekaně. Ovládla totiž pětistovku na trávě v Berlíně, kde skolila mimo jiné světovou jedničku Arynu Sabalenkovou, a získala svůj třetí kariérní titul. Tento triumf znamenal návrat do TOP 100 žebříčku, ze které na pár týdnů vypadla.
"Byl okamžik, kdy jsem si říkala, že už možná nikdy nebudu hrát bez bolesti," přiznala v otevřeném rozhovoru pro WTA. "Začala jsem znovu trénovat tři měsíce po operaci. Ale jakmile jsem se vrátila na kurt, bolest se ozvala znovu. Bylo to nejtěžší období. Musela jsem si znovu projít celým procesem. A sama sobě jsem kladla otázky: Dokážu se ještě vrátit? Můžu znovu hrát s těmi nejlepšími? Odpověď tehdy nebyla jasná."
Radost ale dlouho nevydržela. Na následujících třech turnajích skončila vždy na druhé soupeřce. Je však potřeba přiznat, že pokaždé měla velmi těžký los. Ve Wimbledonu ji zastavila Emma Raducanuová, v Montrealu Marta Kosťuková a v Cincinnati Sabalenková.
Rána na US Open
Přišel na řadu závěrečný grandslam sezony. A Vondroušová zase jednou ukázala svou kvalitu, pokud je stoprocentně fit. Na US Open porazila soupeřky z TOP 10 světového hodnocení Jasmine Paoliniovou a Jelenu Rybakinovou a postoupila až do čtvrtfinále.
Krátce před nástupem na kurt k souboji s pozdější šampionkou Arynou Sabalenkovou však musela kousat další obrovské zklamání. V tréninku si zranila koleno a ze skvěle rozehraného turnaje musela odstoupit.
Po US Open stihla už jen dva turnaje, na kterých se trápila. Navíc v Ningbu i Tokiu narazila v prvním kole na krajanku Karolínu Muchovou. Zatímco v Číně dokázala odehrát celý zápas, ale nestačila jasně ve dvou setech, v Tokiu kvůli dalším bolestem ramene na začátku druhé sady skrečovala.
Kritika Plíškové
Skreč v Tokiu vyvolala kritiku ze strany Karolíny Plíškové. Bývalá světová jednička ve svém podcastu Rakety nedohrání zápasu několikrát kritizovala a tentokrát si vzala na mušku krajanku Vondroušovou.
"A opět téma skreč. Pardon, ale myslím si, že se to dnes dalo dohrát. Za mě je to podobné jako Tomáš Macháč v Šanghaji. Možná Markétu něco bolelo, ale spíš si myslím, že Markéta viděla, že nemá šanci, a z tohoto důvodu utkání vzdala. Asi dostanu opět hejt, ale dejte mi ho," řekla Plíšková.
"Každý, kdo někdy hrál se zraněním, ví, že někdy prostě nejde pokračovat. Po operaci ramene si tohle uvědomuju dvojnásob. Nechápu, že tohle zpochybňuje někdo, kdo by tomu měl rozumět nejvíc," reagovala Vondroušová.
Vondroušová pak měla možnost zúčastnit se Tenisové extraligy. Na soupisce klubu I.ČLTK Praha sice figurovala, nicméně do akce nešla. Není tedy jisté, zda už je stoprocentně fit. Novou sezonu by každopádně měla zahájit hned v Brisbane.
Všechny články o Markétě Vondroušové
Další vizitky: Karolína Muchová | Barbora Krejčíková | Marie Bouzková | Sára Bejlek | Jiří Lehečka | Tereza Valentová
Sezona 2025 z pohledu Vondroušové
Počet odehraných individuálních turnajů: 12
Počet titulů: 1 (Berlín)
Finále: 0
Semifinále: 0
Čtvrtfinále: 2 (US Open, Abú Zabí)
Bilance (nepočítaje exhibice): 18:10
Ranking na začátku sezony: 39
Momentální ranking: 34
Australian Open: nehrála
French Open: 3. kolo
Wimbledon: 2. kolo
US Open: čtvrtfinále
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře