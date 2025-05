Noční můra Šwiatekové. Obhajoba na French Open vypadá dost složitě. Bude nová šampionka?

Iga Šwiateková (23) neprožívá povedené období, nicméně pořád se s ní musí na grandslamech počítat. A to minimálně na French Open, kde ovládla čtyři z posledních pěti ročníků a loni dokonala hattrick. Na druhou stranu by nebylo překvapením, kdybychom za zhruba dva týdny poznali úplně novou šampionku antukového majoru. Mezi další největší adeptky na triumf patří Aryna Sabalenková (27), Coco Gauffová (21) a Mirra Andrejevová (18).

Pokud byste si chtěli vsadit na celkovou vítězku letošního ročníku French Open, tak uvidíte sami, jak moc jsou světová jednička Sabalenková, čtyřnásobná šampionka Šwiateková, bývalá finalistka Gauffová a Andrejevová oproti ostatním kolegyním odskočeny.

Zatímco první tři jména asi nikoho nepřekvapí, ruská kometa před necelým měsícem oslavila teprve 18. narozeniny. Přesto se jí věří mnohem více než podstatně zkušenějším Qinwen Zheng, která loni v tomto dějišti ovládla olympijský turnaj, úřadující šampionce Australian Open Madison Keysové či loňské finalistce Jasmine Paoliniové.

Pojďme se ale konečně podívat na to, koho mají největší favoritky v cestě k vysněnému titulu.

Noční můra pro Šwiatekovou

Je to neuvěřitelná statistika. Šwiateková už bezmála rok čeká na postup do finále. Naposledy se jí to povedlo právě na French Open. Na pařížské antuce vybojovala čtyři ze svých pěti grandslamových titulů a loni slavila hattrick. Jenže od té doby je její kariéra plná hlavně pádů a od pozitivního dopingového testu v srpnu není stejnou hráčkou. Působí nervózně a prohrává zápasy, které by měla zvládat.

I proto to bude mít s obhajobou loňského triumfu velmi těžké. Dokonce přišla o místo v TOP 4 žebříčku, což znamená, že už ve čtvrtfinále může potkat někoho z nejvýše nasazeného kvarteta. Takovou situaci nezažila dlouhé roky.

Úvodní kolo se Slovenkou Rebeccou Šramkovou by měla zvládnout bez problémů. Výraznější potíže se neočekávají ani v následujícím zápase s Emmou Raducanuovou, či Xinyu Wang. Grandslamová šampionka Raducanuová se sice na antuce zlepšila, nicméně pořád se jedná o její nejslabší povrch a ani na současnou verzi polské hvězdy by neměla stačit. A pak to začne...

Od třetího kola by to měla mít Šwiateková podstatně těžší. Její první nasazenou soupeřkou může být Marta Kosťuková. Ukrajinka má v posledních týdnech skvělou formu a hned dvakrát na přípravných turnajích potrápila světovou jedničku Sabalenkovou. Se Šwiatekovou jasně prohrála všechny tři souboje, ale teď působí jako lepší hráčka a může vzdorovat mnohem víc.

Jedna z největších hrozeb ovšem číhá v osmifinále. Hlavně bývalá šampionka Jelena Ostapenková je obrovský strašákem. Vždyť Šwiateková s ní prohrála všech šest soubojů, dvakrát padla letos. Ani Jelena Rybakinová, která si střihne na úvod šlágr s Belindou Bencicovou, není její oblíbenou soupeřkou. S wimbledonskou vítězkou to má Šwiateková 4:4.

Ve čtvrtfinále může dojít na reprízu loňského finále s Paoliniovou. Italka ovládla domácí tisícovku v Římě, avšak na Šwiatekovou nenašla při ani jednom ze čtyř pokusů recept a loni v Paříži neměla nárok. V semifinále se očekává světová jednička Sabalenková a ve finále nejspíše Andrejevová, Jessica Pegulaová, Keysová, nebo Gauffová.

Asi se shodneme, že Šwiateková, obzvláště v současné formě, nemá vůbec snadnou cestu do finále. A je dost možné, že v něm nebude. Klidně bychom se tak mohli dočkat zbrusu nové šampionky French Open. Kromě Šwiatekové totiž vyhrály French Open ze startujících hráček už jen Ostapenková a Barbora Krejčíková.

Sabalenková a Gauffová jako jistota?

Od Sabalenkové i Gauffové se postup do závěrečných kol očekává. Světová jednička Sabalenková ovšem není na pomalejší antuce tak silná jako třeba v Madridu, kde získala všechny tři své antukové trofeje, tu poslední letos. Její cesta do čtvrtfinále je nicméně celkem příznivá.

Souboje s Kamillou Rachimovovou a kvalifikantkou, nebo Jil Teichmannovou by měly být pouhou formalitou. Ve třetím kole ale může čekat grandslamová finalistka Leylah Fernandezová, nebo Danielle Collinsová. A obzvláště Američanka představuje se svou hrou připomínající absolutní vabank hrozbu. Na druhou stranu Sabalenková s ní vyhrála všech sedm střetnutí.

Do osmifinále tu máme Claru Tausonovou, s níž měla problémy na Australian Open a prohrála v Dubaji, a nestabilní Amandu Anisimovovou. Největší hrozbou by měla být Qinwen Zheng. Číňanka loni ovládla olympijský turnaj právě v areálu Rolanda Garrose a na poslední velké generálce v Římě dokázala Sabalenkovou skolit, a to poprvé na sedmý pokus.

Finalistka ročníku 2022 Gauffová může potkat Sabalenkovou a Šwiatekovou nejdříve ve finále. V posledním měsíci došla do závěrečného kola v Madridu i Římě, ale první letošní titul stále nezískala a není tajemstvím, že má velmi nestabilní formu a obvykle prohrává po velmi špatném výkonu.

I slabší výkon by jí měl stačit proti Olivii Gadecké a také Chloé Paquetové, či kvalifikantce. Nasazená Anna Kalinská je naopak otazníkem. Teď ve Štrasburku vyřadila Pegulaovou, ale pak nenastoupila k dalšímu zápasu. Pro nejlepší hráčky světa je Ruska každopádně hrozbou. Osmifinále se jeví jako jednoduché, Barbora Krejčíková se vrací po dlouhém zranění a Jekatěrina Alexandrovová není na pomalé antuce tak silná.

Mnohem zajímavěji naopak vypadá čtvrtfinále. V něm by Gauffová měla sehrát derby s Emmou Navarrovou, úřadující šampionkou Australian Open Keysovou, nebo bývalou finalistkou Sofií Keninovou. V semifinále může potkat další krajanku Pegulaovou, či kolegyni z kvarteta největších favoritek Andrejevovou.

Vzhledem k povrchu, minulým výsledkům, letošní formě a dalším faktorům to vypadá, že Sabalenková i Gauffová nebudou v semifinále chybět. Už za necelé dva týdny či dříve se dozvíme, zda dokážou pět zápasů potřebných pro postup mezi nejlepší čtyřku zvládnout.

Není pro Andrejevovou příliš brzy?

Progres Andrejevové je raketový. Vždyť teprve předloni touto dobou prorazila na nejvyšší okruh a teď je dvojnásobnou šampionkou prestižních tisícovek, členkou TOP 10 světového pořadí a jednou z největších favoritek letošního French Open, kde loni skolila Sabalenkovou a hrála semifinále. Celkem neskutečný a stabilní pokrok.

Je ale už připravená vyhrát grandslamový turnaj? Mnozí experti by vám řekli, že ano. A vlastně s nimi musíme souhlasit. Cestu k senzačním triumfům v Dubaji a Indian Wells rozhodně neměla snadnou. Na těchto dvou akcích se musela vypořádat se Šwiatekovou a Rybakinovou, dokonce dvakrát, a Sabalenkovou. A i na velkých letošních antukových turnajích prošla daleko, pokaždé ji ve čtvrtfinále zastavila Gauffová. Navíc Šwiateková, jež v posledních letech na antuce dominovala, nemá nejlepší formu, takže to klidně může klapnout.

Její forma je natolik dobrá a stabilní, že by bylo překvapením, kdyby nepostoupila do čtvrtfinále. Číhá na ni ale několik nástrah. Cristina Bucsaová by neměla být problém, ovšem neustále se zlepšující Ashlyn Kruegerová ve druhém kole už by mohla ruskou kometu prověřit. Naopak Julia Putincevová, Darja Kasatkinová ani Paula Badosaová na tom nejsou nejlépe.

Andrejevová by si tak klidně mohla zahrát s Naomi Ósakaovou. Bývalá světová jednička a majitelka čtyř grandslamových trofejí sice není na antuce tak nebezpečná, ale umí se vybičovat a loni tady měla mečbol proti Šwiatekové.

Hratelnou soupeřku by dostala i ve čtvrtfinále, nejspíše Pegulaovou. Američanka má sice ve své části pavouka Karolínu Muchovou, nicméně Češka dva měsíce vůbec nehrála. Jasně největší překážkou pro Andrejevovou by měla být další americká zástupkyně Gauffová v semifinále. S ní prohrála všechny čtyři duely a nedávno v Madridu ani Římě neuhrála set.

Vizitky největších favoritek

Vizitka Aryny Sabalenkové. (@ Livesport / Enetpulse)

Aryna Sabalenková je naprosto zaslouženě suverénní světovou jedničkou. V aktuální sezoně odehrála devět turnajů a na šesti z nich se podívala do finále. Polovinu ze šesti finálových účastí přetavila v triumf. Trofej pro šampionku si odvezla z Brisbane, Miami a Madridu. Vzhledem k okolnostem a díky letošní bilanci 34:6 má jedinečnou příležitost slavit své první grandslamové prvenství mimo oblíbené tvrdé povrchy.

Nejlepší letošní výsledky: Madrid, Miami, Brisbane (triumf); Stuttgart, Indian Wells, Australian Open (finále)

Největší letošní úspěchy na antuce: Madrid (triumf); Stuttgart (finále)

Letošní bilance: 34:6

Letošní bilance na antuce: 11:2

Grandslamy: Australian Open (finále)

Během antukového jara ve skvělé formě pokračuje. Ve Stuttgartu padla až ve finále s Jelenou Ostapenkovou a pak kralovala v Madridu, kde získala všechny tři své antukové trofeje. V Caja Mágica ztratila v šesti zápasech jediný set. Po selhání Igy Šwiatekové měla solidní šanci triumfovat také v Římě, jenže vypadla už ve čtvrtfinále s oblíbenou soupeřkou Qinwen Zheng.

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Generálka: Madrid (triumf), Řím (čtvrtfinále)

Úvodních pět startů v hlavní soutěži French Open zakončila už v průběhu úvodního týdne. Do závěrečných kol se probojovala až předloni, kdy neproměnila mečbol v semifinále s Karolínou Muchovou. Loni i kvůli zdravotnímu problému nezvládla čtvrtfinále s Mirrou Andrejevovou.

Kariérní bilance: 16:7

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: čtvrtfinále



Možná cesta turnajem

1K: Rachimovová

2K: kvalifikantka / Teichmannová

3K: (27) Fernandezová

OF: (22) Tausonová / (16) Anisimovová

ČF: (11) Šnajderová / (19) Samsonovová / (28) Stearnsová / (8) Qinwen Zheng

SF: (4) Paoliniová / (13) Svitolinová / (12) Rybakinová / (5) Šwiateková

F: (6) M. Andrejevová / (3) Pegulaová / (7) Keysová / (2) Gauffová

Vizitka Igy Šwiatekové. (@ Livesport / Enetpulse)

Iga Šwiateková bude minimálně přesně rok čekat na jakýkoli postup do finále. Ještě před pár měsíci by byl takový scénář nepředstavitelný, ale bývalá světová jednička a pětinásobná grandslamová šampionka prostě není v nejlepším rozpoložení. K němu mohl přispět i loňský pozitivní dopingový test či nečekaný nezdar na olympiádě právě v areálu Rolanda Garrose, na níž se musela spokojit s bronzovou medailí.

Nejlepší letošní výsledky: Madrid, Indian Wells, Dauhá, Australian Open (semifinále)

Největší letošní úspěchy na antuce: Madrid (semifinále)

Letošní bilance: 27:9

Letošní bilance na antuce: 6:3

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Nedaří se jí ani na antukových dvorcích, na kterých v posledních letech dominovala. Dokonce by se dalo říct, že se její forma postupně zhoršuje. Po prohraném čtvrtfinále s Jelenou Ostapenkovou ve Stuttgartu přišel debakl v semifinále v Madridu od Coco Gauffové. Další krach utrpěla v Římě, kde nezvládla už třetí kolo s Danielle Collinsovou a neobhájila titul.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Generálka: Madrid (semifinále), Řím (3. kolo)

V historii French Open je jednou z nejúspěšnějších hráček. Každý ze šesti startů dotáhla minimálně do osmifinále, čtyři z posledních pěti ročníků ovládla a loni tady dokonala hattrick. Na tomto grandslamovém podniku tak vyhrála už 21 zápasů v řadě.

Kariérní bilance: 35:2

Nejlepší výsledek: triumf (2020, 2022-24)

Loňský výsledek: triumf



Možná cesta turnajem

1K: Šramková

2K: Raducanuová / Xinyu Wang

3K: (26) Kosťuková

OF: (12) Rybakinová / (21) Ostapenková

ČF: (4) Paoliniová / (29) Nosková / (18) Vekičová / (13) Svitolinová

SF: (1) Sabalenková / (16) Anisimovová / (11) Šnajderová / (8) Qinwen Zheng

F: (6) M. Andrejevová / (3) Pegulaová / (7) Keysová / (2) Gauffová

Vizitka Coco Gauffové. (@ Livesport / Enetpulse)

Coco Gauffová ovládla v závěru loňské sezony tisícovku v Pekingu a také prestižní Turnaj mistryň a letos začala sérií devíti vítězství. Po postupu do čtvrtfinále na Australian Open se však začala ohromně trápit. V únoru nevyhrála jediný zápas a ani na březnových akcích v Indian Wells a Miami či v úvodu antukového jara ve stuttgartské hale neporazila více než dvě soupeřky. Přesto je aktuální světovou dvojkou.

Nejlepší letošní výsledky: Řím, Madrid (finále)

Největší letošní úspěchy na antuce: Řím, Madrid (finále)

Letošní bilance: 24:8

Letošní bilance na antuce: 11:3

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

V posledních týdnech se totiž zvedla a postoupila až do finále na tisícovkách v Madridu i Římě. Na první letošní triumf však stále čeká. V soubojích o titul neuhrála set se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou v Madridu ani s domácí Jasmine Paoliniovou v Římě.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Generálka: Madrid (finále), Řím (finále)

Hlavní soutěž French Open si poprvé vyzkoušela v roce 2020 a vypadla ve druhém kole. V každém z následujících čtyř ročníků ovšem prošla minimálně do čtvrtfinále. Jejím maximem je finále z roku 2022 a loni skončila v semifinále na raketě pozdější šampionky Igy Šwiatekové.

Kariérní bilance: 20:5

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: semifinále



Možná cesta turnajem

1K: Gadecká

2K: Paquetová / kvalifikantka

3K: (30) Kalinská

OF: (15) Krejčíková / (20) Alexandrovová

ČF: (7) Keysová / (31) Keninová / (23) Haddadová Maiaová / (9) Navarrová

SF: (6) M. Andrejevová / (10) Badosaová / (14) Muchová / (3) Pegulaová

F: (1) Sabalenková / (8) Qinwen Zheng / (4) Paoliniová / (5) Šwiateková

Vizitka Mirry Andrejevové. (@ Livesport / Enetpulse)

Mirra Andrejevová teprve předloni na jaře prorazila na nejvyšší okruh a už teď se řadí mezi největší favoritky na triumf na French Open. Ruská teenagerka se neustále zlepšuje a v letošní sezoně posunula svou kariéru na další úroveň, když senzačně ovládla tisícovky v Dubaji a Indian Wells a vyšplhala se do elitní desítky světového pořadí. Letos má skvělou bilanci 27:7 a na každém turnaji vyhrála alespoň jeden zápas.

Nejlepší letošní výsledky: Indian Wells, Dubaj (triumf)

Největší letošní úspěchy na antuce: Řím, Madrid (čtvrtfinále)

Letošní bilance: 27:7

Letošní bilance na antuce: 7:3

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Úvod antukového jara se jí nepovedl, ve Stuttgartu jasně prohrála osmifinále s Jekatěrinou Alexandrovovou. V Madridu i Římě už to bylo mnohem lepší a v obou metropolích prošla do čtvrtfinále, v němž ji pokaždé zastavila pozdější finalistka Coco Gauffová.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Generálka: Madrid (čtvrtfinále), Řím (čtvrtfinále)

Za sebou má zatím jen dva starty na French Open a pokaždé ji musela zastavit hvězdná soupeřka. Předloni ve třetím kole to byla Coco Gauffová a v loňském semifinále, do kterého postoupila i díky skalpu Aryny Sabalenkové, jí vystavila stopku Jasmine Paoliniová.

Kariérní bilance: 7:2

Nejlepší výsledek: semifinále (2024)

Loňský výsledek: semifinále



Možná cesta turnajem

1K: Bucsaová

2K: Lamensová / Kruegerová

3K: (32) Putincevová

OF: (17) Kasatkinová / (10) Badosaová

ČF: (14) Muchová / (24) Mertensová / (25) Frechová / (3) Pegulaová

SF: (7) Keysová / (9) Navarrová / (15) Krejčíková / (2) Gauffová

F: (1) Sabalenková / (8) Qinwen Zheng / (4) Paoliniová / (5) Šwiateková

French Open 2025

• Shrnutí •

Loňské finále: Šwiateková (1-Pol.) - Paoliniová (12-It.) 6:2, 6:1

Nejvýše nasazené: Sabalenková, Gauffová, Pegulaová, Paoliniová, Šwiateková, M. Andrejevová, Keysová, Qinwen Zheng

Češky: Muchová, Krejčíková, Nosková, Bouzková, Siniaková, Vondroušová, Kvitová

Divoké karty: Aiavaová, Rakotomangaová Rajaonahová, Jovicová, Jeanjeanová, Jacquemotová, Boissonová, Parryová, Paquetová

Kategorie: grandslam

Místo konání: Paříž, Francie

Povrch: antuka

Dotace: 56.352.000 eur



• Možná čtvrtfinále •

Sabalenková (1-) - Qinwen Zheng (8-Čína)

Paoliniová (4-It.) - Šwiateková (5-Pol.)

M. Andrejevová (6-) - Pegulaová (3-USA)

Keysová (7-USA) - Gauffová (2-USA)



• Možná osmifinále •

Sabalenková (1-) - Anisimovová (16-USA)

Šnajderová (11-) - Qinwen Zheng (8-Čína)

Paoliniová (4-It.) - Svitolinová (13-Ukr.)

Rybakinová (12-Kaz.) - Šwiateková (5-Pol.)

M. Andrejevová (6-) - Badosaová (10-Šp.)

Muchová (14-ČR) - Pegulaová (3-USA)

Keysová (7-USA) - Navarrová (9-USA)

Krejčíková (15-ČR) - Gauffová (2-USA)



• Soupeřky českých tenistek v 1. kole •

Kvitová (ČR) - Golubicová (Švýc.)

Nosková (29-ČR) - Potapovová (-)

Siniaková (ČR) - Kasatkinová (17-Austr.)

Muchová (14-ČR) - Parksová (USA)

Vondroušová (ČR) - kvalifikantka

Krejčíková (15-ČR) - Mariaová (Něm.)

Bouzková (ČR) - Kalinská (30-)

