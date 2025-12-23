Parádní jízda Noskové: Sesadila Muchovou, debutovala v TOP 20 a hrála největší finále
Nosková odehrála na přelomu září a října jeden ze svých nejlepších turnajů v kariéře. Na prestižní tisícovce v Pekingu vyřadila dvě zástupkyně TOP 10 žebříčku Qinwen Zheng (skreč) a Jessicu Pegulaovou a posbírala dohromady pět výher.
Proti druhé jmenované odvracela tři mečboly na returnu, vyhrála rozhodující a dramatický tie-break a na kurtu strávila dvě a půl hodiny. Jednalo se o jeden z jejích největších skalpů a zvládnuté největší semifinále.
Do životního finále nastupovala jako outsiderka. Čelila totiž letos fantasticky hrající Amandě Anisimovové. Proti finalistce posledních dvou grandslamů schytala kanára, ale dokázala stav utkání srovnat a padla až ve třech setech.
"Rozhodně jsem sem nejela s pocitem, že si zahraju finále, takže to bylo milé překvapení," řekla Nosková na kurtu. "Chci jen poblahopřát Amandě. Celý rok jsi hrála úžasně. Vlastně jsi nás všechny pořádně štvala," zažertovala s odkazem na výbornou formu soupeřky v posledních měsících.
Anisimovová měla pro Noskovou jen slova chvály. "Jsi taky ještě hodně mladá, takže jsem si jistá, že máme před sebou ještě hodně finálových zápasů," řekla Američanka a současná světová čtyřka.
Nosková si zhoršila svou finálovou bilanci na nejvyšším okruhu na 1:4. A stále čeká na svůj druhý titul na této úrovni, dosud triumfovala pouze loni na pětistovce v mexickém Monterrey.
Největší finále v kariéře ale nebylo jediným úspěchem, který Nosková v Pekingu zaznamenala. Už postupem do semifinále si totiž zajistila debut v TOP 20 světového hodnocení a také post české žebříčkové jedničky.
Na ten se dostala poprvé a sesadila z něj Karolínu Muchovou, jež v Pekingu neobhájila loňskou finálovou účast. Předchozím maximem Noskové byla 23. příčka a nyní je světovou třináctkou.
měla by si teď dávat bacha, aby si ji náhodou nespletli s krávou
Linda "the Cow" Nosková
https://isport.blesk.cz/clanek/blesk-sport/470173/tenisova-jednicka-noskova-sokovala-piercingem.html
https://www.youtube.com/shorts/KEuadGfsHVk
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/sport-radeji-dam-penize-na-charitu-nez-za-kabelku-rika-ceska-tenisova-jednicka-293806
-----
"Bydleli jsme na samotě u lesa. Bylo to krásné dětství, jaká už moc nejsou. Možná jsem ta poslední beztabletová generace, co ho zažila. Byla jsem pořád někde na stromě. A na kurtu jsem se motala s rodiči. Neměli v plánu, že mě dají na tenis a budu světovou hráčkou."